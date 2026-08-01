ヒョンデの小型EV「Inster」、火災リスクでリコールが世界4万台規模に拡大

ドイツ連邦自動車局（KBA）は2026年7月29日、ヒョンデの電気自動車（EV）「Inster」1万4,610台のリコールを確認した。これにより、冷却水バルブの設計上の欠陥に起因する同社のグローバルな安全対策キャンペーンの対象は、複数の市場で計4万45台に拡大した。最悪の場合、車両火災につながる恐れがある。対象となる「Inster」および韓国市場向けの兄弟車「Casper Electric」の所有者は、早急に正規ディーラーに連絡し、無償の部品交換を受ける必要がある。

■欠陥の内容と火災リスクのメカニズム

多くのドライバーは、車の熱管理システムに組み込まれた三方バルブを意識することはないが、EVにおいてこのバルブは安全上重要な役割を担っている。ヒョンデの「Inster」および「Casper Electric」では、中央の三方バルブが空調（HVAC）システム使用時の冷却水の流れを制御し、車内ループとバッテリー温度調整回路の間で液体を誘導している。これは機械的な装置であり、バルブ内のシャフトが物理的に位置を変えることで冷却水の流れを切り替える。

対象となる各市場でのヒョンデのリコール通知によると、製造上の欠陥により、通常の使用中にこのバルブ内のシャフトが破損する可能性があるという。破損した場合、2つの異なる危険な経路が生じる。

ドイツ連邦自動車局（KBA）が強調する「火災の経路」では、破損したバルブから冷却水が漏れ、近くの高電圧電気部品に浸透する可能性がある。冷却水がこれらの部品に接触するとショートが発生し、最悪の場合は車両火災につながる恐れがある。

オーストラリアのリコール当局が強調する「動力喪失の経路」では、破損したシャフトによってバルブのコネクタが過熱し、走行中に動力が遮断される。オーストラリアの公式通知では、このリスクを「走行中の突然の動力喪失」と明記しており、「乗員や他の道路利用者が負傷または死亡する事故のリスクを高める可能性がある」としている。

これら2つの故障モードは相互に排他的なものではなく、同じ根本的な欠陥を各国の安全規制当局が異なる視点で評価した結果である。重要なのは、これが物理的なバルブ交換を必要とするハードウェアの欠陥であり、バックグラウンドでダウンロードされるソフトウェアアップデートでは解決できないということだ。対象となるすべての車両はディーラーに持ち込む必要がある。

ヒョンデは、リコール発表時点で、この欠陥バルブに関連する負傷者や物的損害はどの市場でも報告されていないと述べている。

■リコール対象が4万45台に拡大、その他の影響を受ける可能性のある地域

最初に動いたのは韓国だった。2026年5月、ヒョンデの地元市場の規制当局は、「Casper Electric」1万8,961台を対象とする国内リコールを開始した。続いて2026年6月にはオーストラリアが続き、同国の車両リコール当局によれば、2025年に「Inster」の名称で発売された右ハンドル市場向けの2024〜2026年モデル、872台が対象となった。今回追加されたドイツは、韓国以外では単一国として最大の規模となる。

KBAのリコール対象は、2024年2月14日から2026年4月14日までに韓国の光州グローバルモーターズ（GGM）で組み立てられ、欧州市場に出荷されたすべての「Inster」である。韓国の工場からドイツのディーラーまでの輸送時間を考慮すると、対象となる生産期間には、わずか数週間前にドイツで登録された多くの車両が含まれる。

これら3つの市場（韓国、オーストラリア、ドイツ）の合計は、約3万4,443台に上る。KBAの提出書類で確認された世界全体の合計4万45台という数字は、最初の発表で名前が挙がらなかった他の市場（ほぼ間違いなく「Inster」が販売されている他の欧州諸国）で、さらに約5,600台がリコールの対象となっていることを示している。欧州のどこであれ「Inster」の所有者は、自国の報道で名前が挙がっているかどうかにかかわらず、ヒョンデのリコール検索ツールで車両識別番号（VIN）を確認する必要がある。

■無償修理と今後の対応

ヒョンデの対応策はシンプルで、欠陥のある三方バルブを、シャフト破損のリスクを排除するよう設計された改良部品と交換することだ。修理は、対象となるすべての市場の正規ディーラーで無償で行われる。

各市場において、ヒョンデは関連する交通当局から取得した登録データを使用して所有者に直接連絡し、サービス予約を入れるよう求める予定だ。同社は、対象となるすべての所有者に対し、正式な通知書を待つのではなく、できるだけ早く予約を入れるよう呼びかけている。

ドイツで予約を入れる所有者は、電話の際にメーカーのリコールコード「61D127」を伝えると、サービスアドバイザーが案件を迅速に特定しやすくなる。KBAは、参照番号「16829R」でこのリコールを監視している。

オーストラリアの所有者は、Hyundai Motor Company Australiaに電話するか、ヒョンデの安全リコールウェブサイトを通じて連絡できる。韓国の所有者には、ヒョンデから直接書面による通知が届く予定だ。

自身の車両が対象かどうか不明な所有者は、ヒョンデの公式リコール検索ツールで車両識別番号を確認するか、各国の規制当局に問い合わせることができる。

■ヒョンデの最も手頃なEVに品質問題はあるのか

今回のリコールは、ヒョンデが大きく賭けている手頃な価格のEVセグメントにおいて、同社の最近の真の成功例の1つとなっていたモデルにとって、微妙なタイミングでの発表となった。

「Casper Electric」は2024年半ばに韓国で発売され、低い開始価格とロングレンジモデルでの最大370km（230マイル）というWLTP航続距離を武器に、最初のフル販売月には国内市場でヒョンデの最も売れたEVとなった。2025年初頭までに、このEVモデルの月間販売台数はガソリン車の「Casper」を上回った。これは、既存モデルの電動化派生車としては注目すべき偉業である。2025年第1四半期に、ヒョンデは「Casper Electric」を1万1,836台輸出したが、これは同時期の国内販売台数の約5倍に相当し、そのうち欧州が輸出の約38%を占めた。

「Inster」は2024年12月にドイツで発売され、価格は約2万3,900ユーロ（約2万7,375ドル、約435万円、1ドル=159円換算）から設定された。オーストラリアでは2025年に導入され、2026年までには「Kona Electric」と「Hyundai Elexio」に次いで、同ブランドで3番目に人気のあるEVとなっていた。

ヒョンデは2026年7月15日、韓国で2027年モデルの「Casper Electric」を正式に発表した。このリフレッシュでは、モデルイヤーのラインナップに「Lounge」トリムが追加され、下位トリムでもいくつかの便利な機能が標準装備された。また、欧州向けの「Inster Lounge」モデルは2026年6月に生産が開始され、再設計されたフロントエンド、専用の17インチアルミホイール、新しい外装色「Glow Mint」を特徴としている。これらの発表から数週間以内に届いたリコール通知は、勢いづくシナリオを複雑なものにしている。しかし、負傷者が報告されておらず、無償の修理が直ちに利用可能であるというヒョンデの積極的なアプローチは、被害が発生する前に欠陥が発見された場合に規制当局や消費者団体が期待するまさにその対応である。

2027年モデルの「Casper Electric」の韓国での価格は、ベースとなる「Premium」トリムの2,847万ウォン（約1万9,855ドル、約316万円）から始まり、「Inspiration」「Cross」「Lounge」の各モデルはそれぞれ3,212万ウォン、3,412万ウォン、3,457万ウォン（約2万2,400ドル／約356万円、約2万3,795ドル／約378万円、約2万4,110ドル／約383万円）からとなっている。

■ドイツにおけるヒョンデの大規模な品質対応の一環

KBAによって同時期に正式に発表されたヒョンデの対応は、「Inster」のリコールだけではなかった。「Ioniq 5」「Ioniq 6」「Ioniq 9」「Kona」「Tucson」「Santa Fe」など10モデルラインにわたる3万6,316台を対象とした別のリコールは、走行中にデジタルメーターパネルが一時的に暗くなる可能性のあるソフトウェアの欠陥に対処するものだ。この問題はソフトウェアアップデートによって解決され、物理的な部品交換よりも運用上の負担がはるかに少ない修正である。

これら2つの対応を合わせると、この期間におけるヒョンデのドイツでのリコール台数は7万6,000台を超える。これは、各市場で異なるブランディング、異なる規制要件、異なるサプライチェーンのタイムラインを持つグローバルプラットフォーム全体で品質を管理することの複雑さを浮き彫りにする、大規模なロジスティクス上の取り組みである。

■「Inster」のリコールリスクは市場間で同一か

故障モードを正式に説明している2つの規制当局（ドイツのKBAとオーストラリアの車両リコール当局）は、主要なリスクについてわずかに異なる説明をしている。KBAは冷却水と電気部品の接触による火災の危険性を強調し、オーストラリアの通知はバルブコネクタの過熱による動力喪失のリスクを前面に出している。どちらの経路も同じ欠陥（シャフトの破損）に起因しており、どちらも同じ解決策（バルブの交換）によって対処される。

どちらの説明も、もう一方のリスクを排除するものではない。対象車両の所有者は、修理が行われるまで両方の可能性に直面することになる。

■注目ポイントQ&A

●自分のヒョンデ「Inster」または「Casper Electric」が対象かどうかを知るにはどうすればよいですか？

リコールの対象となるのは、2024年2月14日から2026年4月14日までに製造されたすべての「Inster」および「Casper Electric」です。お持ちの車両がこの生産期間に該当する場合、影響を受ける可能性が高いです。ヒョンデの公式リコール検索ツールで車両識別番号（VIN）を確認するか、正規ディーラーに電話することで確認できます。ドイツでは、ディーラーに連絡する際にKBAリコール番号「16829R」またはメーカーコード「61D127」をお伝えください。

●三方バルブは実際にどのような働きをしており、なぜその故障がそれほど重要なのでしょうか？

三方バルブは、車の車内空調システムとバッテリー温度回路の間で冷却水を誘導します。ヒーターやエアコンを使用すると、このバルブが内部のシャフトを物理的に動かして液体の流れを切り替えます。今回のリコールで製造上の欠陥と特定されたこのシャフトが破損すると、密閉された冷却水ループが2つの形で機能不全に陥る可能性があります。1つは、冷却水が漏れて近くの高電圧電気部品に接触し、ショートや火災を引き起こす可能性。もう1つは、バルブのコネクタが過熱し、走行中に車の動力が遮断される可能性です。どちらのシナリオも極端な運転条件を必要とせず、通常の空調使用中に故障が発生する可能性があります。

●修理費用はかかりますか？

いいえ。バルブの交換は、対象となるすべての市場の正規ディーラーで無償で行われます。ヒョンデから所有者に直接郵便で連絡がいきますが、その手紙を待つ必要はなく、今すぐ予約を入れることができます。ドイツでは、予約時にメーカーコード「61D127」をお伝えください。オーストラリアでは、指定の電話番号に連絡するか、ヒョンデの安全リコールウェブサイトをご利用ください。

●このリコールは、ヒョンデのすべてのEVに火災リスクがあることを意味しますか？

いいえ。このリコールは、2024年2月から2026年4月までに生産された「Casper Electric」および「Inster」に限定されており、熱管理システム内の特定の三方冷却水バルブに関するものです。「Ioniq 5」「Ioniq 6」「Ioniq 9」「Kona Electric」など、ヒョンデの他のEVモデルはこのバルブ欠陥の影響を受けません。ドイツで同時に発表された、10モデルラインにわたる3万6,316台を対象とする別のリコールは、メーターパネルのソフトウェア問題に対処するものであり、ソフトウェアアップデートで解決される全く別の欠陥です。

元記事: Hyundai Inster Fire-Risk Recall Expands to 40,045 Units as Germany Joins