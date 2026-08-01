*01:20JST [通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。介入などのリスク警戒感の高まりで短期物のオプション買いが継続も、3カ月以降では売られた。リスクリバーサルで中長期円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。1年物は円コール買いが後退

・1カ月物8.49％⇒8.58％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.92％⇒7.93％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.82％⇒7.75％（08年＝23.92％）

・1年物8.15％⇒8.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋2.15％⇒＋2.58％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.55％⇒＋1.75％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.83％⇒＋0.92％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.26％⇒＋0.20％（08年10/27＝+10.71％）《KY》