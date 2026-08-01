Samsung SDS、外部向けクラウド収益が75%急増　B300 GPUaaSの本格稼働へ

Samsung SDSの2026年第2四半期決算において、グループ外企業向けのクラウド収益が前年同期比75%増と過去最大の伸びを記録した。同社はNVIDIAの最新GPU「B300」を搭載したクラウドサービスを、2026年第3四半期から本格的に商用稼働させる予定だ。韓国の国家AIインフラ整備事業やグローバルAI企業との提携も進んでおり、エンタープライズAI市場における同社の動向が注目される。

■クラウド事業が四半期業績を牽引

Samsung SDSは、約20のSamsungグループ関連会社という、事実上収益が保証されたIT予算を基盤としてAIクラウド事業を構築してきた。しかし、木曜日（現地時間）に行われた2026年第2四半期の決算発表では、もはやその基盤だけが成長を牽引しているわけではないことが明らかになった。Samsungと資本関係がなく、公開競争の末に「Samsung Cloud Platform（SCP）」を選択した外部顧客が、クラウド収益の前年同期比75%増という、同部門で過去最大の急成長をもたらしたのである。長年、財閥の社内ITサービス部門とみなされてきた同社にとって、この数字は市場での本格的な台頭を示す信頼できるシグナルだ。

このタイミングはさらに印象的である。イ・ジュンヒ（Lee Jun-hee）CEOは同じ決算発表の場で、同社のNVIDIA B300ベースのGPU-as-a-Service（GPUaaS）製品（韓国初のB300ベースのクラウドサービス）が、2026年第3四半期から本格的な商用稼働を開始することを確認した。

Samsung SDSの2026年第2四半期のグループ全体の収益は、前年同期比5.9%増の3兆7,200億ウォン（約25億5,000万ドル、約4,105億円、1ドル=161円換算）であった。

ITサービス部門の中で、現在最大の収益貢献部門となっているクラウド事業は、前年同期比17%増の7,794億ウォン（約5億3,400万ドル、約860億円）に成長した。外部顧客の75%増という数字は、この成長の中でも特に注目すべき点である。より予測可能な成長を示すグループ関連会社の基盤が全体の数字を希釈しているため、クラウド全体の17%という成長率は、オープン市場でのビジネスの勢いを過小評価していると言える。

クラウド部門をさらに細かく見ると、GPUaaSが稼働するSCPホスト型のコンピューティングおよびインフラストラクチャ層であるクラウドサービスプロバイダー（CSP）事業は、SCPの需要拡大と、公共部門および外部エンタープライズ顧客におけるGPUaaSの導入に牽引され、前年同期比24%の成長を記録した。AIトランスフォーメーションプロジェクトやクラウド移行コンサルティングを担うクラウドマネージドサービスプロバイダー（MSP）事業は、金融部門でのAIトランスフォーメーション業務や造船業でのERPプロジェクトに支えられ、前年同期比17%増となった。

■グループ外からの需要が急増

外部収益の75%急増は、Samsung SDSのストーリーを変える数字である。亀尾（グミ）データセンター、B300 GPUaaSの立ち上げ、国家AIコンピューティングセンターのコンソーシアムなど、同社のAIインフラ投資に関するこれまでの分析はすべて、「Samsungグループの保証された内部需要が構築を下支えし、外部需要はゆっくりと発展する」という暗黙の前提に基づいていた。木曜日の結果は、その前提を覆すものだ。

これは、Samsung以外の企業や政府機関が、AIコンピューティングのワークロードにおいて、Naver Cloud、KT Cloud、または国際的なハイパースケーラーよりもSCPを選択していることを意味する。系列関係ではなく実力でオープン市場を勝ち抜く能力は、構造的に異なるものであり、800メガワット（MW）のインフラ目標の達成が近づくにつれて、次に何が起こるかを示すシグナルとして実質的に価値が高い。

決算発表後にSamsung SDS株の目標株価を引き上げたHanwha Investment & Securitiesのアナリスト、キム・ソヘ（Kim So-hye）氏は、公共部門の生成AI契約が本格化し始める下半期に向けて堅調なモメンタムが予想されるとし、第2四半期を業績正常化の「変曲点」と位置づけた。Hana Securitiesも発表後に目標株価を引き上げている。

■NVIDIA B300がもたらすクラウド製品の進化

H100ベースからB300ベースのGPUaaSへの移行は、単なるパフォーマンスのアップグレードではない。クラウド事業者が単一GPUサービスとして提供できる内容を変えるものだ。

NVIDIAのH100は、80ギガバイトのHBM3メモリと毎秒3.35テラバイトのメモリ帯域幅を備えている。正式には「Blackwell Ultra」世代と呼ばれるB300は、ユニットあたり288ギガバイトのHBM3eメモリ（H100の3.6倍）を搭載し、メモリ帯域幅は毎秒8テラバイト（同2.4倍）に達する。メモリスタックはH100の8層HBM3構成から12層HBM3eへと拡大し、消費電力1,400ワット（H100の熱設計電力700ワットの約2倍）のチップパッケージで提供される。

このメモリの違いが、クラウド事業者の顧客にとってなぜ重要なのか。H100インフラストラクチャで700億パラメータの言語モデルを実行するには、マルチGPUクラスターが必要だった。モデルの重みが80ギガバイトという単一GPUのメモリ制限を超えるため、事業者はNVLinkで接続された複数のGPUにモデルをシャーディング（分割）せざるを得なかった。このシャーディングにより、通信オーバーヘッドが追加され、スケジューリングの複雑さが増し、トークンあたりのコストが上昇する。単一のB300では、700億パラメータのモデルがメモリ内に余裕で収まり、キーバリューキャッシュ用のスペースも確保できるため、シャーディングなしで推論サービスを提供できる。最大約1,500億パラメータのモデルであれば、量子化やマルチGPUシャーディングなしで単一のB300上で完全に実行可能だ。このしきい値には、商用エンタープライズ環境で現在展開されている最先端モデルのほとんどが含まれる。

Samsung SDSの顧客にとって、この違いは、展開の簡素化、トークンあたりのレイテンシの低下、そして複雑なマルチGPUクラスターの割り当てではなく予測可能なGPUあたりの価格設定を意味する。これが、B300のキャパシティが利用可能になった際に、外部企業がSCPを選択した実用的な理由である。

Samsung SDSは2026年3月、SCP上で韓国初のB300ベースのGPUaaSを立ち上げた。同社は2021年にA100ベースのサービス、2023年にH100ベースのサービスを導入して以来、GPUaaSスタックを段階的にアップグレードしてきた。B300サービスは、顧客の需要によって予定より早く残りの利用可能なキャパシティを吸収しており、2026年第3四半期に本格的な商用稼働を開始する。

■国家AIプロジェクトがインフラ構築を後押し

外部向けの商用サービスの加速は、Samsung SDSに保証された制度的規模を与える一連の大規模な政府契約と並行して進んでいる。

2026年5月、韓国の科学技術情報通信部は、2兆5,000億ウォン（約17億1,000万ドル、約2,753億円）規模のプロジェクトである韓国の国家AIコンピューティングセンターの民間事業者として、Naver Cloud、Samsung C&T、Kakao、Samsung Electronics、およびその他4つのパートナーを含むSamsung SDS主導のコンソーシアムを選定した。

6月には、同省は韓国の「AIハイウェイ」構想である2兆850億ウォン（約14億3,000万ドル、約2,302億円）規模の別のGPU調達・展開プログラムの3つの事業者の1つとしてSamsung SDSを選定した。この契約に基づき、Samsung SDSは1,008基のNVIDIA Vera Rubin GPUと2,016基のNVIDIA B300 GPUを展開する責任を負う。共同選定された他の2つの事業者は、Naver Cloud（Vera Rubin 1,008基、B300 3,112基）とElice Group（B300 2,560基）である。3つの事業者全体で、このプログラムは合計9,704基の高度なGPUを設置し、当初の目標であったNVIDIA B200ユニット15,000基相当を約30%上回るコンピューティングパフォーマンスを提供する予定だ。同プログラムに基づくB300サービスは、設置が完了する年末までに展開される見込みであり、Vera Rubinの展開は2027年上半期に開始される予定である。

■2031年に向けたインフラ拡大ロードマップ

Samsung SDSの立ち位置に関する公的な枠組みは、ITサービスインテグレーターからフルスタックのAIパートナーへと移行しつつある。この再配置は、インフラ構築のタイムラインが維持されるかどうかにかかっている。

木曜日の決算発表でイ・ジュンヒCEOが概説した3段階のキャパシティロードマップは以下の通りだ。現在のAIデータセンターのキャパシティは110メガワット（MW）だが、2029年までに2倍以上の230MWに拡大し、その後2031年までに少なくとも800MWへと引き上げる。これは6年間で約7倍の増加となる。対応する収益目標は、2031年までにAIインフラ単体で6兆6,000億ウォン（約45億2,000万ドル、約7,277億円）である。この800MWを達成するため、Samsung SDSは2031年までに総額10兆ウォン（約68億5,000万ドル、約1兆1,028億円）の投資を計画しており、そのうち5兆ウォン（約34億2,000万ドル、約5,506億円）はAIデータセンターインフラに特化したものである。

Hanwha Investment & Securitiesは、Samsung SDSの資金力と、Samsungグループの約20の関連会社からの保証された需要がロードマップに「高い可視性」を与える要因であると挙げ、800MWの目標は信頼できると評価した。

800MWに達すれば、Samsung SDSは、Naver、SoftBank、中国の主要クラウドプロバイダーなど、アジアのハイパースケーラー規模のAIインフラ事業者のごく少数のグループに肩を並べることになる。

■AIラボとの提携でプラットフォームを拡張

コンピューティング能力を超えて、Samsung SDSはSCPを世界をリードするAIシステムへの中立的なゲートウェイとして位置づけるモデルパートナースタックを構築している。

2025年10月、Samsung SDSはOpenAIとの複数企業による戦略的パートナーシップに参加した。2026年4月には、「Google Cloud Next 2026」において、生成AIとクラウドセキュリティに焦点を当てたGoogle Cloudとの戦略的協業を発表した。直近では7月24日、イ・ジュンヒCEOとAnthropicのダリオ・アモデイ（Dario Amodei）CEOがサンフランシスコで開催された「AI Summit 2026」で戦略的パートナーシップ協定に署名し、Samsung SDSはAnthropicと直接的なビジネスパートナーシップを正式に結んだ韓国初の企業となった。この協定に基づき、両社は韓国でのビジネス機会を共同で追求し、応用AIエンジニアを育成し、Samsungグループの関連会社全体の約7万人の従業員にClaude Enterpriseへのアクセスを拡大する。

同じサンフランシスコのサミット週間に韓国のイ・ジェミョン（Lee Jae-myung）大統領と直接会談したAnthropicのアモデイCEOは、韓国を「短期間でAIデータセンターを構築するのに現在最適な場所」と表現した。

複数の大規模言語モデルをエンタープライズシステムと接続するSamsung SDSの生成AIプラットフォーム「FabriX」は、これらのAIラボとの関係をエンタープライズ顧客に届けるためのデリバリー層である。これは、コンピューティング層（SCP/GPUaaS/NPUaaS）およびサービス層（AXトランスフォーメーションプロジェクト、ERP、新規の銀行契約）と並んで位置づけられる。

■金融・公共部門がエンタープライズ需要を牽引

エンタープライズサービス側では、Samsung SDSは2026年4月、Woori Bank（ウリィ銀行）のAIエージェント展開プロジェクトの優先交渉権者に選定された。このプロジェクトでは、コアバンキング業務全体に175以上のAIエージェントを展開する予定だ。同社はまた、韓国輸出入銀行向けの生成AIシステム構築契約も確保している。

今月、Samsung SDSはSCP上でNPU-as-a-Service（NPUaaS）の提供を開始し、韓国を代表する国産AI推論チップであるFuriosaAIの「RNGD」ニューラルプロセッシングユニットに基づくコンピューティング製品を追加した。RNGDは、ハードウェアでネイティブにテンソル演算を実行するカスタムのTensor Contraction Processorアーキテクチャを使用しており、INT8精度で毎秒512テラオペレーション、BF16精度で256テラフロップスを提供する推論ワークロードをターゲットとしている。これは、48ギガバイトのSK Hynix製HBM3メモリを搭載した180ワットのPCIeカードにパッケージ化されている。Samsung SDSは、FuriosaAIとの技術協力を通じてNPUのキャパシティを拡大する計画であると述べている。

■韓国のAIコンピューティング競争における立ち位置

Samsung SDSのインフラ構築は、韓国で加速する国家AIインフラプログラムの一部である。韓国政府は、2つのGPU調達プログラム全体で約4兆6,000億ウォン（約31億5,000万ドル、約5,071億円）を拠出することを約束しており、これは日本やUAEの最近の動きに匹敵する規模のソブリンAIインフラ投資である。

Samsung SDSのイCEOがAnthropicとの契約に署名した7月24日〜25日の週は、NVIDIAのジェンスン・フアン（Jensen Huang）CEOがNaverと協力して韓国にギガワット規模の「AIファクトリー」を建設する別の計画を発表した週でもあった。アナリストらは、この発表が投資家の関心をSamsung SDSとそのGPUaaS事業にも同時に向けさせたと指摘している。2035年までに18.4ギガワットのAIデータセンターキャパシティを目指して7月29日に発足した12社による官民連合「AIDC Alliance」には、SK Telecom、Naver Cloud、LG Electronics、Kakaoと並んでSamsung SDSが運営委員会のメンバーとして名を連ねている。

木曜日の決算発表がこの状況に付け加えたのは、これまでの政策発表には欠けていた商業的な検証、すなわち、保証された関連会社の基盤を上回る成長率で、実際の顧客が実際の収益を支払っているという事実である。インフラ競争とエンタープライズAIの土地争奪戦はどちらも加速しており、Samsung SDS自身の財務状況が、同社がその両方で同時に競争力を持っていることを初めて裏付けた。

■注目ポイントQ&A

●2026年第2四半期におけるSamsung SDSの外部クラウド収益が75%急増した要因は何ですか？

主な要因は、Samsungグループの関連会社以外の公共機関やエンタープライズ顧客からのSamsung Cloud Platform上のGPU-as-a-Serviceに対する需要の加速と、2026年3月に韓国初となるNVIDIA B300ベースのGPUaaSの提供を開始したことです。CSP（コンピューティングインフラ）部門全体は前年同期比24%増でしたが、外部顧客の導入はその3倍のペースで成長しました。金融部門でのAIトランスフォーメーションプロジェクトや造船業でのERP移行作業も、クラウド部門全体の17%の成長に貢献しました。

●NVIDIA B300 GPUはH100とどう異なり、クラウド顧客にとってなぜ重要なのでしょうか？

B300（Blackwell Ultra）は、GPUあたり288ギガバイトのHBM3eメモリ（H100の80ギガバイトの3.6倍）を搭載し、毎秒8テラバイトのメモリ帯域幅（H100の毎秒3.35テラバイトの2.4倍）を提供します。エンタープライズAIユーザーにとっての実用的な違いは、最大約1,500億パラメータのモデルを複数のGPUに分割（シャーディング）することなく単一のB300で実行できることです。これにより、H100ベースのマルチGPUクラスターと比較して、トークンあたりのレイテンシが低下し、展開が簡素化され、総コンピューティングコストが削減されます。

●韓国の国家AIインフラにおけるSamsung SDSの役割は何ですか？また、800MWの目標は現実的ですか？

Samsung SDSは、国家AIコンピューティングセンター（2兆5,000億ウォン、約2,753億円）とAIハイウェイ調達イニシアチブ（2兆850億ウォン、約2,302億円）の2つの政府GPUプログラムの事業者であり、1,008基のVera Rubinと2,016基のB300 GPUを展開する責任を負っています。同社が掲げる2031年までに800MWという目標は、Hanwha Investment & Securitiesによって、同社の資金力とグループ関連会社からの保証された需要を理由に信頼できると評価されました。主な実行リスクは電力網の可用性です。韓国の送電事業者であるKEPCOは202兆ウォン（約22兆2,180億円）以上の負債を抱えており、2025年末時点で送電および変電所プロジェクトの55%以上が遅延していると報じられています。この制約は、韓国の他の大規模データセンター事業者と同様に、Samsung SDSの拡張計画にも当てはまります。

●韓国のエンタープライズAIクラウド市場におけるSamsung SDSの主な競合はどこですか？

国内市場では、主にNaver Cloud（NVIDIAの支援を受けて韓国の指定国家AIファクトリーを運営し、韓国語モデルに強みを持つ）、KT Cloud、NHN Cloudと競合しています。エンタープライズAIプラットフォームサービスでは、国際的なハイパースケーラーであるAWS、Google Cloud（Samsung SDSとも提携）、Microsoft Azureが二次的な競合となります。Samsung SDSの構造的な強みは、保証されたSamsungグループの需要、NVIDIAとのパートナーシップスタック（B300およびVera Rubinハードウェア、国内チップの代替としてのFuriosaAIのNPUaaS）、および政府との契約関係です。外部収益の75%急増は、同社がオープン市場での競争において地歩を固めつつあることを示唆しています。

元記事: Samsung SDS External Cloud Revenue Surges as B300 GPUaaS Goes Fully Commercial