Razer、Huntsmanシリーズに磁気スイッチ搭載モデルを追加。競合を下回る価格設定

Razerは、フラッグシップのHuntsmanシリーズからホールエフェクト（磁気）スイッチ搭載キーボード「Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz」を発売した。価格はテンキーレス（TKL）モデルが139.99ドル（約2万2500円）、Mini 65%モデルが119.99ドル（約1万9300円）と、競合他社のプレミアム製品を下回る設定となっている。これまで光学式スイッチの優位性を主張してきた同社だが、成長を続ける磁気スイッチ市場の需要に応える形となった。

■Razerが磁気スイッチ市場に参入した背景

競技用ゲーミングキーボード市場は、2023年から2026年にかけてホールエフェクト（磁気）スイッチへと決定的にシフトした。Wootingがゲーミング向けにこの技術を開拓し、Corsair、SteelSeries、Keychron、そして多くのブティックブランドがそれに続いた。Razerはこれに同調せず、2024年11月には自社のニュースルームで、精度、レイテンシ、環境信頼性の面で光学式スイッチがホールエフェクトよりも優れている理由を説明する技術的な見解を正式に発表していた。

今回の「Huntsman V3 HE Magnetic」は、その光学式の主張を置き換えるものではない。RazerのPCゲーミング部門責任者であるBarrie Ooi氏は、新ラインナップを明確に並行する選択肢として位置づけており、光学式キーボードが「eスポーツのパフォーマンスにおいて絶対的な最高を求めるプレイヤーのためのベンチマークであり続ける」一方で、HE Magneticラインは「最高の磁気キーボードを求める競技プレイヤーのために設計された」と述べている。

Razerが明言していない事実として、Huntsmanの名を冠した磁気キーボードを発売すること自体が、ホールエフェクト市場が実在し、競技プレイヤーがそれを求めていること、そして光学式のみに固執すれば成長するセグメントをWootingやCorsair、SteelSeriesに明け渡すことになるという現実を認めたことを意味している。この新ラインナップは、そうした市場の現実に対するRazerの回答である。

■ホールエフェクト（磁気）と光学式の物理的な違い

Razerの新しい磁気スイッチと既存のアナログ光学式スイッチは、どちらも非接触型（キー入力を検知するために金属同士の接触を使用しない）だが、キーの位置を測定する物理的な仕組みが根本的に異なる。

ホールエフェクト（磁気）スイッチでは、キーステムの内部に永久磁石が配置されている。各スイッチ位置の下には、ホールセンサーICがPCBにはんだ付けされている。キーが押し込まれると、磁石がセンサーに向かって下降し、センサーはその位置の磁界の強さに比例したアナログ電圧を出力する。キーボードのファームウェアはこの電圧を連続的な位置データとして読み取り、これによりアクチュエーションポイントの調整（0.1mmから4.0mmのストローク範囲で設定可能）、ラピッドトリガー（0.1mmまでの任意の上昇動作での再入力）、アナログジョイスティックのシミュレーションといった機能が可能になる。物理的な接点がないため、デバウンス遅延は完全に排除される。

一方、Razerのアナログ光学式スイッチでは、赤外線LEDと検出器が配置されており、キーが移動する際にキーステムが光線を部分的または完全に遮るようになっている。検出器に届く光の量はステムの位置によって変化し、同じファームウェア機能を駆動するアナログ信号を生成する。Razerが主張する光学式の優位性はキャリブレーションに基づいている。光学式Huntsmanボードのすべてのスイッチは工場で調整されており、LEDの明るさが0.1〜4.0mmの全範囲にわたって非常に直線的なADC（アナログ-デジタル変換）の読み取り値を生成する。Razerの主張によれば、磁界の強さは距離に対して直線的に減少するわけではない（非線形の関係にある）ため、キーストロークの異なるポイントでセンサーが位置を読み取る精度にばらつきが生じる可能性があるという。

第三者によるテストでは、この議論に決定的な決着はついていない。ほとんどのレビュアーや競技プレイヤーは、プロ以外のユーザーがプレイするレベルにおいて、ホールエフェクトと光学式のパフォーマンスに違いを見出していない。デジタル光学式キーボードにはなく、ホールエフェクトが確実に提供できるのは、ラピッドトリガー、アクチュエーションポイントの調整、そしてRazerが今回のボードで導入する新しい入力機能を可能にする連続的なアナログ位置信号である。

■8000Hzポーリングレートとレイテンシの実力

Huntsman V3 HE Magneticは、光学式のHuntsman V3 TKLおよびV3 Proと同じく、真の8000Hz HyperPollingレートで動作する。つまり、キーボードは標準的な1000Hzの8倍の速さである0.125ミリ秒ごとにホストPCへ状態を送信する。

発売同日に公開されたCGMagazineのレビューでは、HE Magnetic TKLの平均入力レイテンシは0.60ミリ秒と測定され、光学式のHuntsman V3 Pro TKL 8KHzで測定された0.48ミリ秒よりもわずかに高かった。レビュアーは、この差は実際には「瞬時に感じられる」ものであり、「これより速いスイッチは、Huntsman V3 Pro 8KHzのメカニカル光学式スイッチにしか見られない」と結論づけている。この0.12ミリ秒の差は、Razerが工場でキャリブレーションを行った光学式の読み取りに対し、磁気センシングで必要となる追加のADC処理ステップを反映している。Razerが社内で実施したテストでは、HE Magneticボードはテストした競合のホールエフェクトキーボードの中で最も近いものよりも8%高速であると主張しているが、この数値は第三者によって検証されたものではなく、メーカーの主張として受け取るべきである。

■Huntsmanエコシステムに加わる3つの新機能

HE Magneticラインは、光学式のHuntsman V3ボードからラピッドトリガーとSnap Tapを引き継ぎ、さらにHuntsmanエコシステムにとって新しい3つの入力機能、Snap Flex、Dynamic Keystroke、Dual-Keypress Priorityを追加している。

ラピッドトリガーは、固定された機械的なリセットポイントまでステムが戻るのを待つのではなく、0.1mmまでの任意の上昇動作でキーをリセットする。競技における利点としては、より高速な連続入力、FPSゲームでのよりクリーンなカウンターストレイフ、キーを離してから再入力するまでの「デッドゾーン」の削減が挙げられる。この機能は2021年にWootingが開拓し、現在ではプレミアムなホールエフェクト市場全体で標準となっている。

Snap Tap（SOCD / Simultaneous Opposing Cardinal Directionsの解決に対するRazerの呼称）は、相反する2つの方向キーが同時に押された場合、最後に押された方向キーを優先する。例えば、Aキーを押したままDキーを押すと、先にAキーを離すことなく即座に右方向への移動が登録される。Valveは2024年8月、Counter-Strike 2においてこの機能を一時的にBAN対象に分類したが、その後その姿勢を軟化させている。CS2のプレイヤーは、ランクマッチでこの機能を有効にする前に、現在のトーナメントやサーバーのポリシーを確認する必要がある。

Snap FlexはHuntsmanラインの新機能で、1つのキーに2つの連続したアクションを割り当てる。1つは押し込んだ時に、もう1つは離した時にトリガーされる。Razerのデモンストレーション例はCounter-Strike 2のグレネードジャンプで、通常は2つのキーを同時に押す必要があるが、Snap Flexを使えば、1つのキーを押し込んだ時にグレネードのピンを抜き、離した時にジャンプして投げる操作をトリガーできる。CGMagazineのハンズオンテストでは、この機能が説明通りに機能し、数分程度の学習曲線で習得できることが確認されている。

Dynamic Keystrokeはさらに一歩進んでおり、押し込む途中の2つの設定可能なアクチュエーション深度と、戻る途中の2つの深度にわたって、最大4つのアクションを1つのキーにマッピングできる。これにより、キーの節約を犠牲にすることなく、階層化されたマクロスタイルの入力が可能になり、MOBAでの複雑なアビリティコンボやレーシングゲームでのアナログ入力に役立つ。CGMagazineのレビュアーはこれを「印象的」と評価したが、Snap Flexよりも長い適応期間が必要であると指摘している。

Dual-Keypress Priorityは、2つの方向入力が同時に行われている状態をロックし、誤って3つ目のキーを押しても意図した入力が上書きされないようにする機能で、FPSゲームプレイ中の高速移動時における意図しない方向転換を減らすことができる。

■ビルドクオリティとソフトウェア、ラインナップにおける位置づけ

TKLとMini 65%のHE Magneticボードはどちらも、アルミニウム製トッププレートとテクスチャ加工されたダブルショットPBTキーキャップを採用しており、これはHuntsman V3 8KHzラインの他の製品と同じ素材である。キーごとのRGBライティングは、PC上のRazer Synapseを通じて設定できるほか、ソフトウェアをインストールしなくても、ブラウザベースの設定インターフェースであるSynapse Webを通じて設定でき、設定はキーボードのオンボードメモリに保存される。このオンボードメモリ機能により、周辺機器ソフトウェアのインストールが現実的ではないLANイベント、トーナメントのセットアップ、共有PCでの使用に実用的なボードとなっている。

169.99ドル（約2万7300円）のHuntsman V3 TKL 8KHz（光学式）と比較すると、139.99ドル（約2万2500円）のHE Magnetic TKLは30ドル安く、光学式ボードには存在しないSnap Flex、Dynamic Keystroke、Dual-Keypress Priorityが追加されている。その代わり、わずかなレイテンシの優位性（0.48ミリ秒対0.60ミリ秒）と、Razerがストローク範囲全体でより正確なADCの直線性を提供すると主張する、工場でキャリブレーションされた光学式スイッチの一貫性を手放すことになる。Mini 65%フォーマットは、メインキーエリアの右側にあるファンクション列と矢印キー群を省くことで、マウスユーザーにより広いデスクスペースを提供し、フル機能を備えながら119.99ドル（約1万9300円）で投入される。

HE Magneticモデルはどちらもブラックで発売される。追加のカラーバリエーションは発表されていない。

■競技プレイヤーにとっての意味

ホールエフェクト搭載ゲーミングキーボード市場は混雑し、分かりにくくなっている。技術的にはホールエフェクトスイッチを搭載した50ドル（約8000円）以下のボードもあれば、同じ競技プレイヤー層に向けてマーケティングされているコスト度外視の300ドル（約4万8300円）以上の高級ボードもある。Razerの参入は1つの階層を明確にする。それは、定評のあるサポートインフラを持つファーストパーティの周辺機器ブランドによる、8000Hzのポーリングレートと競技向け入力機能のフルスイートを備えた、120〜140ドル（約1万9300円〜2万2500円）のボードである。

この価格帯でのトレードオフは、スイッチ技術そのものである。0.60ミリ秒のホールエフェクト磁気センシングか、0.48ミリ秒のRazer独自の光学式ボードか。そして、磁気ADCの直線性がプロ以外のプレイヤーにとって意味のあるパフォーマンスの差になるのかという未解決の疑問がある。独立したレビューから得られる証拠は、そうではないことを示唆しているが、Razer自身が公開しているテスト結果は異なる見解を示している。この議論は、今回の製品を含め、単一の製品発表で解決される可能性は低い。

RazerのHE Magneticラインがその存在によって大声で認めているのは、ホールエフェクトを求める競技プレイヤーが、それを手に入れるためにHuntsmanエコシステムから離れることをもはや求められていないということである。

■注目ポイントQ&A

●ホールエフェクト（磁気）スイッチとRazerのアナログ光学式スイッチの違いは何ですか？

どちらも金属接点の摩耗を排除し、ラピッドトリガー、アクチュエーションポイントの調整、アナログ入力を可能にする非接触型技術です。ホールエフェクトスイッチは、キーステム内の磁石をPCB上のセンサーで検知し、磁石との距離に比例したアナログ電圧を出力します。Razerのアナログ光学式スイッチは、キーステムが部分的に遮る赤外線を利用し、アナログの光量読み取り値を生成します。技術的なトレードオフとして、ホールエフェクトの磁気センシングはキーストロークの全範囲にわたってADC出力の直線性が劣る可能性があります（磁界の強さは距離に対して直線的に減少しないため）。一方、光学式は磁気干渉の影響を受けませんが、光路の汚れに影響される可能性があります。Razer自身のテストでは、光学式ボードの方が高速（平均0.48ミリ秒対0.60ミリ秒）で一貫性があるとされていますが、ほとんどの独立したレビュアーは、どちらも競技プレイにおいて区別がつかないほど高いレベルで機能するとしています。

●Snap Flexとは何ですか？Snap Tapとはどう違うのですか？

Snap Tapは方向入力の競合を解決する機能で、相反する2つの方向キーが同時に押された場合、最後に押されたキーを優先します。Snap Flexは異なる機能で、キーが押し込まれているか離されているかに基づいて、1つのキーに2つの別々のアクションを割り当てます。例えば、キーを押し込むとアクション（グレネードのピンを抜く）が始まり、キーを離すと次のアクション（ジャンプして投げる）がトリガーされます。これにより、通常は2つのキーを順番に押す必要がある操作を、1つのキーの押し離しだけで実行できるようになり、手動で実行するのが難しいタイミング重視のプレイが可能になります。

●Huntsman V3 HE Magneticは他のホールエフェクトキーボードよりも速いですか？

Razerは、このボードが0.1mmのアクチュエーションと8000Hzのポーリングレートで0.60ミリ秒の平均レイテンシを達成し、テストした競合のホールエフェクトキーボードの中で最も近いものよりも8%高速であると主張しています。ただし、この比較はRazer社内のテストによるものであり、第三者によって検証されたものではありません。8000Hzのポーリングレートは、Wooting 60HEなどのプレミアムな競合製品と同等です。CGMagazineの独立したレビューによる0.60ミリ秒という数値は、発売時点で利用可能な最も信頼性の高い外部データポイントです。

●テンキーレス（TKL）とMini 65%のどちらのフォームファクタを選ぶべきですか？

139.99ドル（約2万2500円）のTKLは、専用の矢印キー、フルサイズのファンクション列、およびメインキー群の右側に6つのナビゲーションキー（Home、End、Page Up、Page Down、Delete、Insert）を備えており、ゲームプレイや生産性タスクでこれらのキーを使用するプレイヤーに役立ちます。119.99ドル（約1万9300円）のMini 65%は、ファンクション列を削除し、ナビゲーションキー群をよりコンパクトなレイアウトに配置することで、マウスユーザーの腕の動きのためのデスクスペースを広げます。どちらもスイッチのハードウェア、ポーリングレート、ソフトウェア機能は同一です。

元記事: Razer Adds Hall Effect to Huntsman Line: Magnetic Boards Undercut Rivals