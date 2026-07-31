*23:52JST 【市場反応】米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値/7月シカゴPMIは予想上回る、ドル伸び悩む

米7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は55.2と、速報54.4から下方修正予想に反し上方修正され2月来で最高となった。4カ月ぶりに50を上回り活動拡大圏に改善。連邦公開市場委員会（FOMC）が注目している同指数の1年期待インフレ率確定値は4.2％と、上方修正予想に反し速報値を維持。5－10年期待インフレ率確定値も予想通り、速報から修正はなかった。

事前に発表された米7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は57.6と、6月56.7から低下予想に反し上昇した。3カ月連続で50を上回った。

インフレ期待が安定し、米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.72％で伸び悩んだ。ドル・円は円安是正介入警戒感に160円50銭付近から158円88銭まで下落後159円台前半で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.1503ドルから1.1455ドルまで下落後、1.1490ドルまで戻した。ポンド・ドルは1.3400ドルの安値から1.3443ドルまで反発した。

【経済指標】

・米・7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）：57.6（予想：56.0、6月：56.7）

・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：55.2（54.0、速報54.4）

・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.2％（予想：4.3％、速報：4.2％）

・米・7月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確定値：3.3％（予想：3.3％、速報：3.3％）《KY》