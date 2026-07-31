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TDSE Databricksのパートナープログラムで「Silver Tier」に認定
記事提供元：フィスコ
*18:03JST TDSE---Databricksのパートナープログラムで「Silver Tier」に認定
TDSE＜7046＞は29日、データとAIの企業であるDatabricks（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ）のコンサルティング・SI（C&SI）パートナープログラムにおいて、「Silver Tier」パートナーに認定されたと発表した。新中期経営計画「SHIFT2028」が掲げるデータ・生成AI領域の事業拡大を具現化する取り組みの一つとしている。
「Silver Tier」は、Databricksの導入実績や認定資格保有者数、顧客支援の成果などの客観的な評価指標に基づき認定されるパートナーレベルの一つ。同社はDatabricksを活用したデータ基盤構築・AI活用プロジェクトの導入実績を着実に積み上げるとともに、Databricks認定資格を有する技術者を多数育成し、顧客のデータ活用における成果創出に貢献してきた点が評価された。
同社はデータ活用構想の策定からデータ基盤構築、AIモデル開発・業務実装、運用・内製化までを一気通貫で支援している。伴走型パッケージサービス「Growth Compass」によるスモールスタートにも対応し、製造・流通／小売・社会インフラ・金融／保険など幅広い業界で600社を超える支援実績を持つ。
今回の認定を機にデータブリックスとの連携を一層強化し、レイクハウスの構築から生成AIの業務実装までを通じて顧客のデータ経営の実現を支援する。今後も認定資格保有者の拡充と導入実績の積み上げを通じ、より上位のティア認定を目指すとしている。《KA》
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