*16:27JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約1615円分押し上げ

31日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり96銘柄、値下がり129銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日30日の米国株式市場は大幅反発。PCEコア価格指数や4-6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。ITのマイクロソフトの好決算を好感した買いや金利の鎮静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、31日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後は、マイクロソフトの好決算や米早期利上げ警戒の後退を背景としたナスダックの大幅高を受け、指数寄与度の大きい半導体・AI関連株に買いが広がった。日経平均は時間の経過とともに急速に上げ幅を拡大、一時65000円台に回復した。その後はやや上げ幅を縮小したが、終日プラス圏で堅調推移となった。引き続き決算発表が本格化するなか、好業績銘柄への資金流入が相場全体の支えとなった。そのほか、日本銀行は政策金利1.0％に据え置き決定した。

大引けの日経平均は前営業日比2494.59円高の64362.02円となった。東証プライム市場の売買高32億1466万株、売買代金は10兆1069億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、医薬品、不動産業、陸運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は39％、対して値下がり銘柄は59％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約1101円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞となり1銘柄で日経平均を約52円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、リクルートHD＜6098＞、第一三共＜4568＞、デンソー＜6902＞、NRI＜4307＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 64362.02(+2494.59)

値上がり銘柄数 96(寄与度+3226.54)

値下がり銘柄数 129(寄与度-731.95)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 32500 4565 1101.80

＜9984＞ ソフトバンクG 5260 638 513.29

＜8035＞ 東エレク 55500 3260 327.85

＜4062＞ イビデン 16650 3000 201.13

＜285A＞ キオクシアHD 46500 7000 164.26

＜6762＞ TDK 3008 196.5 98.81

＜5803＞ フジクラ 4172 452 90.91

＜6954＞ ファナック 7135 511 85.65

＜6981＞ 村田製作所 7416 1000 80.45

＜6920＞ レーザーテック 37910 4290 57.52

＜6976＞ 太陽誘電 10225 1502 50.35

＜6146＞ ディスコ 58480 6610 44.32

＜6971＞ 京セラ 3691 141 37.81

<6752> パナHD 4284 700 23.47

<6361> 荏原製作所 5558 605 20.28

<6503> 三菱電機 5912 594 19.91

<7735> SCREEN 12600 620 16.63

<2914> JT 7135 470 15.76

<6963> ローム 4331 440 14.75

<6273> SMC 70480 4320 14.48

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2921 -130 -52.29

＜9766＞ コナミG 20640 -1200 -40.23

＜6098＞ リクルートHD 12550 -365 -36.71

＜4568＞ 第一三共 2567.5 -321.5 -32.33

＜6902＞ デンソー 1967.5 -230 -30.84

＜4307＞ 野村総合研究所 4686 -890 -29.83

＜9983＞ ファーストリテ 78190 -310 -24.94

<4543> テルモ 2324 -91.5 -24.54

<6988> 日東電工 3325 -117 -19.61

<7974> 任天堂 7679 -466 -15.62

<4503> アステラス製薬 2202 -85 -14.25

<4519> 中外製薬 6932 -139 -13.98

<4704> トレンドマイクロ 6341 -402 -13.48

<4507> 塩野義製薬 2908.5 -132.5 -13.33

<7832> バンナムHD 4609 -130 -13.07

<3382> 7＆iHD 2109 -124 -12.47

<9735> セコム 6882 -185 -12.40

<2801> キッコーマン 1647.5 -72 -12.07

<2413> エムスリー 1781.5 -149.5 -12.03

<6367> ダイキン工業 23295 -345 -11.57《CS》