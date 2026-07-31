*16:23JST プリモGHD---中国本土事業10周年、14都市でブランド展開を推進

プリモGHD＜367A＞は29日、中国本土事業が10周年を迎えたと発表した。

同社は、上海、北京、広州など中国本土の主要14都市へ店舗網を拡大し、ブライダルリング専門店「I-PRIMO」のブランド認知向上に取り組んできた。

中国本土では、日本ブランドの高品質な商品への信頼感が高く、ブライダルリングにおいても品質やデザイン、接客体験を重視する顧客が多いという。同社は、豊富なデザインの中から顧客に最も似合うリングを選べるセレクトオーダースタイルと、一人ひとりに寄り添うパーソナルサポートを通じ、結婚という人生の大切な機会にふさわしい接客体験の提供に取り組んできた。また、各都市の商業施設では店舗デザインの刷新や接客空間の向上を進めるとともに、現地スタッフの人財育成や日本での研修を通じて、接客品質の向上と平準化を継続している。

同社は、この10年間で培った中国本土における店舗運営や接客体験、商品・サービス品質向上の取り組みを今後の成長を支える重要な基盤の一つと位置付けている。中国本土事業10周年を新たな節目とし、これまで培った経営ノウハウを活用しながら、引き続き現地におけるブランド認知と価値の向上に取り組むほか、「日本基準の高い商品品質」と「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じて、一生の記念となるブライダルリング選びを支援し、さらなる事業成長を目指す。《KA》