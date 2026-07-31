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チムニーなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7356＞ ;Retty;1250%;12500;22.48;116;0 ＜3559＞ ;ピーバン;620%;9300;3.93;416;1 ＜7602＞ ;レダックス;524%;348000;1.38;161;-6 ＜8742＞ ;小林洋行;421%;10100;6.35;549;-1 ＜3178＞ ;チムニー;370%;80200;0.50;1160;-16 ＜5262＞ ;日ヒューム;358%;609600;1.31;1046;9 ＜9946＞ ;ミニストップ;357%;180600;0.19;1888;5 ＜7370＞ ;Ｅｎｊｉｎ;286%;2000;36.44;708;0 ＜8217＞ ;オークワ;276%;310400;0.36;814;-12 ＜6050＞ ;ＥＧ;245%;79200;0.53;1730;-44 ＜3121＞ ;マーチャント;205%;41500;19.40;222;3 ＜7991＞ ;マミヤオーピー;200%;5200;38.48;1102;-11 ＜4512＞ ;わかもと;198%;26700;3.79;268;-1 ＜9842＞ ;アークランズ;184%;859000;0.12;1994;4 ＜2667＞ ;イメージワン;179%;284500;2.81;113;0 ＜4678＞ ;秀英;160%;1600;8.87;321;-1 ＜8118＞ ;キング;150%;300;2.79;1250;12 ＜9560＞ ;プログリット;143%;29200;8.09;815;-12 ＜3042＞ ;セキュアヴェ;143%;10700;4.72;289;-3 ＜3653＞ ;モルフォ;141%;4100;5.00;632;9
[コメント]チムニー＜3178＞が信用倍率0.5倍で売り長となっている。《FA》
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