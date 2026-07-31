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出来高変化率ランキング（14時台）～カンロ、タムロンなどがランクイン

2026年7月31日 14:48

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記事提供元：フィスコ

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～カンロ、タムロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月31日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 240176 　26996.691　 351.41% 0.0062%
＜2248＞ iF500H有　　　22342 　2827.622　 317.2% 0.0192%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　6826 　102093.201　 267.35% -0.0134%
＜2563＞ iS500米H　　　1284190 　75762.32　 240.48% 0.021%
＜2513＞ NF外株　　　　　　70887 　24779.766　 236.99% -0.0002%
＜7740＞ タムロン　　　　　　2833600 　499401.84　 220.9% -0.0034%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　105886 　71334.893　 220.54% 0.0406%
＜2841＞ iFナス100H　　155995 　42366.198　 211.25% 0.0387%
＜9511＞ 沖縄電　　　　　　　1110100 　178801.88　 196.54% 0.16%
＜133A＞ GX超短米　　　　　399065 　83396.453　 188.97% -0.018%
＜299A＞ クラシル　　　　　　608300 　131186.6　 182.39% 0.0898%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　115400 　93738.8　 168.14% 0.1742%
＜2511＞ NF外債　　　　　　196550 　108475.798　 167.59% -0.014%
＜1591＞ NFJPX400　　5293 　37241.474　 165.96% 0.0147%
＜2620＞ iS米債13　　　　793050 　85563.915　 158.45% -0.0166%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　749200 　1875337.6　 157.58% 0.2294%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　　142400 　109932.18　 145.71% 0.1181%
＜2647＞ NF米債7　　　　　81262 　106182.4　 142.87% -0.0131%
＜4813＞ ACCESS　　　　1267900 　132828.9　 140.4% 0.0087%
＜6625＞ JALCOHD　　　913500 　74029.72　 140.15% 0.0589%
<2251> JGBダブル　　　　116140 　24858.921　 136.36% -0.0019%
<2216> カンロ　　　　　　　288000 　89958.18　 135.01% -0.137%
<8894> REVOLUTI　　2589200 　18266.26　 131.82% 0%
<1308> 上場TPX　　　　　833579 　1047098.902　 129.68% 0.0122%
<1942> 関電工　　　　　　　5535000 　7883471.96　 129.01% -0.0191%
<8303> SBI新生　　　　　11244900 　4854543.31　 125.4% 0.0486%
<6197> ソラスト　　　　　　124000 　41843.06　 125.29% 0.0009%
<2868> GXSPXカバ　　　90747 　32983.804　 123.16% -0.0043%
<8473> SBI　　　　　　　10046400 　9796800.59　 113.96% 0.0736%
<453A> iS米カバコ　　　　318470 　69923.826　 112.82% -0.0115%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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