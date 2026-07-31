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出来高変化率ランキング（14時台）～カンロ、タムロンなどがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～カンロ、タムロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月31日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 240176 26996.691 351.41% 0.0062%
＜2248＞ iF500H有 22342 2827.622 317.2% 0.0192%
＜1486＞ 上場米債 6826 102093.201 267.35% -0.0134%
＜2563＞ iS500米H 1284190 75762.32 240.48% 0.021%
＜2513＞ NF外株 70887 24779.766 236.99% -0.0002%
＜7740＞ タムロン 2833600 499401.84 220.9% -0.0034%
＜2569＞ 上場NSQヘ 105886 71334.893 220.54% 0.0406%
＜2841＞ iFナス100H 155995 42366.198 211.25% 0.0387%
＜9511＞ 沖縄電 1110100 178801.88 196.54% 0.16%
＜133A＞ GX超短米 399065 83396.453 188.97% -0.018%
＜299A＞ クラシル 608300 131186.6 182.39% 0.0898%
＜3131＞ シンデンハイテ 115400 93738.8 168.14% 0.1742%
＜2511＞ NF外債 196550 108475.798 167.59% -0.014%
＜1591＞ NFJPX400 5293 37241.474 165.96% 0.0147%
＜2620＞ iS米債13 793050 85563.915 158.45% -0.0166%
＜4461＞ 一工薬 749200 1875337.6 157.58% 0.2294%
＜8065＞ 佐藤商 142400 109932.18 145.71% 0.1181%
＜2647＞ NF米債7 81262 106182.4 142.87% -0.0131%
＜4813＞ ACCESS 1267900 132828.9 140.4% 0.0087%
＜6625＞ JALCOHD 913500 74029.72 140.15% 0.0589%
<2251> JGBダブル 116140 24858.921 136.36% -0.0019%
<2216> カンロ 288000 89958.18 135.01% -0.137%
<8894> REVOLUTI 2589200 18266.26 131.82% 0%
<1308> 上場TPX 833579 1047098.902 129.68% 0.0122%
<1942> 関電工 5535000 7883471.96 129.01% -0.0191%
<8303> SBI新生 11244900 4854543.31 125.4% 0.0486%
<6197> ソラスト 124000 41843.06 125.29% 0.0009%
<2868> GXSPXカバ 90747 32983.804 123.16% -0.0043%
<8473> SBI 10046400 9796800.59 113.96% 0.0736%
<453A> iS米カバコ 318470 69923.826 112.82% -0.0115%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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