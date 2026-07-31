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出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン
*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月31日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2248＞ iF500H有 20998 2827.622 313.90% 0.0174%
＜1486＞ 上場米債 6724 102093.201 265.88% -0.014%
＜2563＞ iS500米H 1259430 75762.32 238.36% 0.019%
＜2513＞ NF外株 70862 24779.766 236.95% -0.0013%
＜7740＞ タムロン 2665000 499401.84 213.75% -0.0118%
＜2569＞ 上場NSQヘ 99595 71334.893 213.43% 0.0373%
＜2841＞ iFナス100H 154018 42366.198 209.75% 0.0355%
＜133A＞ GX超短米 389650 83396.453 186.04% -0.018%
＜299A＞ クラシル 550900 131186.6 170.47% 0.0888%
＜1591＞ NFJPX400 5229 37241.474 164.45% 0.01%
＜2511＞ NF外債 184030 108475.798 159.39% -0.0136%
＜4461＞ 一工薬 720700 1875337.6 152.52% 0.2226%
＜2620＞ iS米債13 754910 85563.915 152.28% -0.0169%
＜3131＞ シンデンハイテ 99000 93738.8 148.67% 0.1685%
＜2647＞ NF米債7 77699 106182.4 137.26% -0.0127%
＜2251＞ JGBダブル 115220 24858.921 135.37% -0.0031%
＜8894＞ REVOLUTI 2587400 18266.26 131.72% 0%
＜1308＞ 上場TPX 827539 1047098.902 128.78% 0.0107%
＜9511＞ 沖縄電 635700 178801.88 122.55% 0.1546%
＜6197＞ ソラスト 117000 41843.06 118.12% 0.0018%
<8303> SBI新生 10478000 4854543.31 116.61% 0.0557%
<2868> GXSPXカバ 83310 32983.804 112.63% -0.0051%
<453A> iS米カバコ 303300 69923.826 106.84% -0.0113%
<2093> 米債02La 3257 59708.5 104.72% -0.017%
<4813> ACCESS 944100 132828.9 104.12% 0.0116%
<8473> SBI 9147600 9796800.59 102.33% 0.0651%
<2012> iS米債03 943370 125211.602 100.95% -0.0181%
<2568> 上場NSQ 44786 118705.452 97.92% 0.0144%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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