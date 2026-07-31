ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン

2026年7月31日 13:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月31日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 　20998 　2827.622　 313.90% 0.0174%
＜1486＞ 上場米債　　　　　 　6724 　102093.201　 265.88% -0.014%
＜2563＞ iS500米H　　 　1259430 　75762.32　 238.36% 0.019%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　70862 　24779.766　 236.95% -0.0013%
＜7740＞ タムロン　　　　　 　2665000 　499401.84　 213.75% -0.0118%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　99595 　71334.893　 213.43% 0.0373%
＜2841＞ iFナス100H　 　154018 　42366.198　 209.75% 0.0355%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　389650 　83396.453　 186.04% -0.018%
＜299A＞ クラシル　　　　　 　550900 　131186.6　 170.47% 0.0888%
＜1591＞ NFJPX400　 　5229 　37241.474　 164.45% 0.01%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　184030 　108475.798　 159.39% -0.0136%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　 　720700 　1875337.6　 152.52% 0.2226%
＜2620＞ iS米債13　　　 　754910 　85563.915　 152.28% -0.0169%
＜3131＞ シンデンハイテ　　 　99000 　93738.8　 148.67% 0.1685%
＜2647＞ NF米債7　　　　 　77699 　106182.4　 137.26% -0.0127%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　115220 　24858.921　 135.37% -0.0031%
＜8894＞ REVOLUTI　 　2587400 　18266.26　 131.72% 0%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　827539 　1047098.902　 128.78% 0.0107%
＜9511＞ 沖縄電　　　　　　 　635700 　178801.88　 122.55% 0.1546%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　117000 　41843.06　 118.12% 0.0018%
<8303> SBI新生　　　　 　10478000 　4854543.31　 116.61% 0.0557%
<2868> GXSPXカバ　　 　83310 　32983.804　 112.63% -0.0051%
<453A> iS米カバコ　　　 　303300 　69923.826　 106.84% -0.0113%
<2093> 米債02La　　　 　3257 　59708.5　 104.72% -0.017%
<4813> ACCESS　　　 　944100 　132828.9　 104.12% 0.0116%
<8473> SBI　　　　　　 　9147600 　9796800.59　 102.33% 0.0651%
<2012> iS米債03　　　 　943370 　125211.602　 100.95% -0.0181%
<2568> 上場NSQ　　　　 　44786 　118705.452　 97.92% 0.0144%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事