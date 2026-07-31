*13:10JST TalentX---「MyTalent Platform」を三菱ケミカルが導入し採用オウンドメディアを公開

TalentX＜330A＞は30日、AIネイティブ採用プラットフォーム「MyTalent Platform」内の採用ブランディングサービス「MyTalent Brand」が、三菱ケミカルグループ＜4188＞の子会社である三菱ケミカルに導入されたと発表した。

「MyTalent Brand」は、候補者を惹きつけ、自社のファンにする採用ブランディングサービスであり、企業と候補者が対等に「選び、選ばれる関係」を築くための採用オウンドメディア構築を支援する。三菱ケミカルでは、技術職における採用競争が激化する中、従来の採用サイトだけでは企業のリアルな魅力を候補者へ届ける機会が不足し、企業と候補者間の情報の非対称性によるミスマッチが課題となっていた。

三菱ケミカルは、候補者との相互理解を深めるためには、ポジティブな側面だけでなく、現場の泥臭さや地道な努力などのリアルな情報を発信するメディアが必要と判断し、「MyTalent Brand」の導入に至った。採用サイトやオウンドメディア、社員ストーリーをノーコードで作成できるほか、第三者視点のアドバイスを受けながら運用できる点が評価された。《KT》