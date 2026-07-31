米NRO、次世代の艦船追跡衛星「NROL-95」を打ち上げか　偵察衛星群を2系統で運用

SpaceXのFalcon 9ロケットが米国時間7月30日早朝、米国国家偵察局（NRO）の機密衛星「NROL-95」を軌道に投入した。アナリストらは、これが次世代の海軍シグナル情報（SIGINT）プラットフォームであると広くみており、今年打ち上げられた他のNROペイロードとは根本的に異なる性質を持つ。NROが公式には認めていないものの、同局が画像・データ中継用の小型衛星網と、艦船の電波を傍受する伝統的な海洋監視網の2つのプログラムを並行して進めていることが浮き彫りになった。

■NROL-95と今年の他のNROミッションとの違い

SpaceXのFalcon 9が木曜日の早朝にフロリダ沖から打ち上げられ、米国国家偵察局（NRO）の機密衛星を軌道に投入した。アナリストらは、これが次世代の海軍シグナル情報（SIGINT）プラットフォームであると広くみている。NROの公式ミッションページに記録されている通り、これは今年SpaceXが打ち上げた過去3つのNROペイロードとは、あらゆる観測可能な基準において根本的に異なる種類のスパイ衛星である。

2026年の過去3回のNRO打ち上げはすべてカリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から行われ、同局の増殖型「Starshield」コンステレーション（SpaceXの商用Starlinkプラットフォームの強化派生型から構築されたブロードバンド情報・監視・偵察ネットワーク）用の衛星を搭載していた。NROL-95はほぼすべての次元で異なる。ケープカナベラルから打ち上げられ、異なる軌道領域に向けられており、宇宙追跡アナリストらによれば、ブロードバンド情報をストリーミングするのではなく「傍受」することを任務とする次世代の海軍海洋監視システム（NOSS）衛星を搭載していると疑われている。

この違いは重要である。NROは、高頻度の再訪撮像とデータ中継のために設計された増殖型小型衛星ネットワークと、軍艦自身のレーダーや無線放射を傍受することで軍艦を発見・追跡するために設計された伝統的な海軍シグナル情報アーキテクチャという、2つのアーキテクチャ的に異なる宇宙プログラムを同時に実行している。Starshield衛星はNROL-95の疑われるペイロードが行うことを実行できず、Starshieldをいくら拡張してもそれは変わらない。これら2つのシステムは代替品ではなく、補完関係にある。NROL-95は、NROがその違いを理解している証拠である。

Spaceflight Nowのライブ中継によると、NROL-95は東部時間午前3時10分（日本時間午後4時10分）、ケープカナベラル宇宙軍施設にある第40宇宙発射施設（SLC-40）から打ち上げられた。これは東部時間午前2時37分（日本時間午後3時37分）に開いた44分間のウィンドウの後半にあたる。7回目の飛行となるブースターB1096は、計画通り上段から分離し、打ち上げ地点への帰還燃焼を実行した後、打ち上げから約8.5分後に着陸帯2（LZ-2）に着陸した。これは同サイトでの18回目の着陸であり、SpaceX全体で642回目のブースター回収となった。

第45気象中隊は、気象条件が良好となる確率を70%と予測しており、気象予報士はかなとこ雲や厚い雲による潜在的な違反を注視していた。天候は持ちこたえ、ミッションは延期されることなく進行した。

地理的な違いを比較すると、2026年にNROL-95に先行した3つのNRO打ち上げ（NROL-105、NROL-172、NROL-179）はすべてヴァンデンバーグの第4東宇宙発射施設（SLC-4E）から打ち上げられ、増殖型LEO（地球低軌道）偵察コンステレーションと一致する極軌道または準極軌道に向かった。NROL-95は東海岸から打ち上げられ、アナリストらによれば、NROのStarshield増殖型コンステレーションではなく、海軍の海洋監視アーキテクチャと一致する軌道と軌道領域に投入された。

NROは公式X（旧Twitter）アカウントで、NROL-95が同局にとって2026年で4回目のミッションであり、米宇宙軍宇宙システム軍団（SSC）との提携で実施された2回目のミッションであることを確認した。

■海軍海洋監視システム（NOSS）の実際の役割

NROL-95がなぜ異なるミッションタイプとして重要なのかを理解するには、NOSS型衛星が実際に何をするのか、そしてなぜ画像やブロードバンド中継衛星とは根本的に異なるアーキテクチャを必要とするのかを理解することが役立つ。

海軍海洋監視システム（NOSS）は、1970年代初頭から米海軍のために電子シグナル情報収集を行ってきた。その基本的なメカニズムは受動的であり、ターゲットからは見えない。NOSS衛星は何も発信しない。代わりに、傍受する。船のレーダーが水平線を掃引したり、海軍艦艇が通信周波数で送信したりすると、その信号はあらゆる方向に広がる。これには上方も含まれ、そこでNOSS衛星がそれを受信する。

位置特定の鍵は、衛星をクラスター（群）で飛行させることである。同じクラスター内の近接した2つの衛星が同じ船の送信を受信すると、信号は各衛星にわずかに異なる時間で到達する。2つの衛星は送信元の船から異なる距離にあるため、この違いはマイクロ秒単位で測定可能である。この到達時間差（TDOA）を正確に計算し、受信時の両衛星の正確な軌道位置を把握することで、システムは地球表面のどこから信号が発信されたかを計算できる。

その結果、海軍はアクティブに送信しているあらゆる船の位置を特定できる。NOSS衛星は何も発信していないため、その船は探知されたことに気づくことはない。アクティブなレーダーパルスも、探知可能な信号もない。ただ傍受するだけである。

これが、Starshieldをいくら拡張してもNOSS型システムを置き換えられない理由である。Starshield衛星は光学およびブロードバンドISRプラットフォームであり、画像を撮影しデータを中継する。写真を撮ることで船を探知できるが、何も発信していない船や潜望鏡深度の潜水艦は、光学画像処理を回避したり、光学収集を低下させる条件（雲、暗闇）で活動したりする可能性がある。NOSS衛星は視覚的な特徴ではなく、放射物によって船を探知する。2つのシステムは根本的に異なる方法で海を見ている。

Gunter's Space Pageの記録によると、以前の世代のNOSS衛星（NOSS-3と指定された「Intruder」シリーズ）は、NROL-55（2015年）やNROL-79（2017年）などのミッションでAtlas Vロケットに搭載され、ペアで飛行していた。その後のNOSS型ミッションはFalcon 9で飛行しており、この移行は、ULAの旧型ロケットが退役するにつれて、国家安全保障の打ち上げポートフォリオ全体でSpaceXがAtlas Vに取って代わったことと一致している。

■SpaceXの642回目の着陸とブースター「B1096」の履歴が示すもの

ブースターB1096はNROL-95で7回目の飛行を完了し、ロケット工学の歴史において最も信頼性の高いエンジニアリングパフォーマンスの1つとなった、同じ約8.5分の弧を描いて着陸帯2（LZ-2）に帰還した。その過去のミッション履歴は、国防総省が再利用可能なロケットをどのように使用しているかについての物語を伝えている。Spaceflight Nowのミッションログで確認されているように、B1096はNASAの科学ミッション（IMAP太陽風ミッションと国際宇宙ステーションへのCRS-34貨物補給飛行）、商用ブロードバンド（Amazon向けのKuiper Falcon 1）、GPSインフラ（GPS III-9）、機密のNRO国家安全保障ペイロード（NROL-77）、そして今回の2つ目の機密NROペイロードを運んできた。

単一のブースターの履歴におけるその多様性は、使い捨てロケットの時代には物流的に考えられなかっただろう。古いモデルの下では、各ミッションに新しい第1段が必要であり、製造され、テストされ、一度だけ消費された。今日、B1096の7回目の飛行は6回目の飛行からわずか75日後に行われた。このターンアラウンドのペースは、SpaceXの改修プロセスの成熟度と、Falcon 9 Block 5の再利用アーキテクチャの意図的な設計の両方を反映している。

SpaceXは現在、全体で642回のブースター着陸を完了しており、そのうち18回はケープカナベラルのLZ-2でのものである。この累積合計は、主に広報上のマイルストーンではない。それは国家安全保障の打ち上げペース全体の運用基盤である。2026年の最初の7ヶ月間におけるNROの4回のミッションのペースは、異なるペイロードタイプと軌道領域にまたがっており、再利用可能な第1段が各打ち上げのコストを削減しなければ、経済的に持続不可能だろう。

■NROL-95とNROのデュアルトラック戦略

NROは、NROL-95をNOSS型ミッションとして特徴付ける公式声明を出していない。同局の運用上の秘密主義の伝統は、衛星トラッカーが宇宙船の軌道を特定し、それを過去のNOSSアーキテクチャと比較するまで、ペイロードの真の性質が公式に確認されることはない（もしあるとしても）ことを意味する。その分析には通常、展開後数日から数週間かかる。

しかし、状況的なアーキテクチャは明らかである。中傾斜のLEO軌道と一致する軌道へのケープカナベラルからの打ち上げ、NROのカタログにおける過去のNOSS系統の飛行と並ぶミッション指定、そして海洋状況把握（MDA）が明示的かつ正式な優先事項となっている2026年の国家安全保障環境である。

その環境には、同コラボレーションのWikipediaエントリに記録されているように、2026年5月26日にニューデリーで開催されたQuad外相会合で、Quadの4カ国（オーストラリア、インド、日本、米国）によって署名されたインド太平洋海洋監視コラボレーション（IPMSC）が含まれる。Observer Research Foundationの2026年7月の海洋状況把握ブリーフの分析によると、IPMSCは、インド太平洋全域の衛星、航空、水上の海洋監視システムを統合し、特に南シナ海と東シナ海に注意を払いながら、船舶活動のほぼリアルタイムの共通作戦状況図（COP）を生成することを目指している。NOSS型衛星が提供する機密のSIGINTレイヤーは、まさに共有された海洋把握フレームワークが統合できる種類の機能であり、AISトランスポンダを無効にしている船舶や、戦術的な軍事周波数で送信している船舶を追跡する。

言い換えれば、NROの2026年の打ち上げスケジュールは、単に同じものをより速く構築することだけではない。それは、増殖型ブロードバンドISR衛星と伝統的なSIGINT宇宙船がそれぞれ、他方が提供できないものを提供する、階層化されたインテリジェンスアーキテクチャを維持することである。

■NSSL：移行期におけるフェーズ2からフェーズ3へ

Spaceflight Nowの報道によると、NROL-95は、国家安全保障宇宙打ち上げ（NSSL）フェーズ2契約の下で調達され、宇宙軍の宇宙システム軍団が管理するFalcon 9で打ち上げられた3番目のNROミッションである。このタスクオーダーは2024年8月にSpaceXに授与された。

NSSLプログラムは現在、次の章へと移行しつつある。2025年4月、宇宙システム軍団は、SpaceX、ULA、Blue Originの3つのプロバイダーに対し、約54のミッションにわたる総額約137億ドル（約2兆2057億円、1ドル=161円換算）のNSSLフェーズ3レーン2契約を授与した。レーン2はより信頼性の高い階層であり、宇宙軍が「最もリスクを許容できない」と説明するミッションのために予約されている。このカテゴリーには、まさにNROL-95が運んでいるような機密の国家安全保障ペイロードが含まれる。

議会調査局の文書によると、2026会計年度について、宇宙システム軍団は7つのNSSLミッションのうち5つをSpaceXに割り当て（総額7億1400万ドル、約1149億円）、残りの2つをULAに割り当てた（4億2800万ドル、約689億円）。New Glennロケットがまだ国家安全保障の打ち上げ認証を完了していないBlue Originは、2026年度の割り当てを受けなかった。

ミッションごとの経済性は、プログラムの進化の物語を伝えている。議会調査局のNSSLに関する国防入門書が記録しているように、フェーズ2の当初の構造では、2022会計年度から2027会計年度にかけて、約48のミッションをSpaceX（22ミッション）とULA（26ミッション）に分割していた。ULAのシェアは、予定より何年も遅れて2025年春まで認証されなかった新しいVulcanロケットを意図したものであり、この遅れにより、SpaceXがそれらのミッションの多くを吸収することになった。

■NROのデュアルアーキテクチャに未来はあるか

NROは、増殖型コンステレーションの打ち上げ（ヴァンデンバーグからのStarshieldミッション）が少なくとも2029年まで継続し、2026年だけでFalcon 9とFalcon Heavyによる約12のNROミッションが計画されていることを明言している。当時のNRO長官Chris Scolese氏の声明を引用したSpaceflight Nowの報道によると、コンステレーションは2025年4月までに軌道上の衛星数が150基を超えた。

NROが公に言及していないのは、伝統的なNOSS系統のアーキテクチャがその増殖型の未来にどのように適合するかである。増殖型LEOの論理は、数による回復力である。単一の衛星の障害がコンステレーションを意味のある形で低下させることはない。対照的に、伝統的なNOSS型クラスターはより小規模なフォーマットの資産であり、その損失は海軍のSIGINT全体の状況にとってより重要である。

NROが次世代のNOSSアーキテクチャ（より多くの宇宙船、異なる軌道カバレッジ、更新された信号処理）に向かっているのか、それとも既存のコンステレーションを維持しているのかは公には知られていない。NROL-95が確認しているのは、2026年において、同局が両方のトラックを積極的に維持し、リソースを提供しているということである。それ自体がポリシーの声明である。

■注目ポイントQ&A

●NROL-95とは何か、そして今年の他のNRO打ち上げとどう違うのか？

NROL-95は2026年の4回目のNRO打ち上げであり、NROがヴァンデンバーグ宇宙軍基地から構築してきたStarshield増殖型コンステレーションに関連しない最初の打ち上げです。2026年の過去3回のNROミッション（1月のNROL-105、5月のNROL-172、6月のNROL-179）はすべて、ヴァンデンバーグのSLC-4Eから、増殖型ブロードバンドISRコンステレーションと一致する極軌道タイプの軌道に打ち上げられました。NROL-95はケープカナベラルから異なる軌道領域に打ち上げられており、アナリストらは、海洋シグナル情報収集のために設計された次世代の海軍海洋監視システム（NOSS）衛星を搭載していると広くみています。これは、Starshieldの光学およびブロードバンド中継機能とは根本的に異なる情報収集機能です。

●海軍海洋監視システムとは何か、そしてどのように船を追跡するのか？

海軍海洋監視システム（NOSS）は、米海軍が海上の海軍艦艇を探知し位置を特定するために1970年代初頭から運用している一連のシグナル情報衛星です。NOSS衛星は近接したクラスターで飛行し、受動的に動作します。つまり、何も発信しません。代わりに、船が通常の運用中に生成するレーダーや無線の送信を傍受します。同じクラスター内の2つの衛星にそれらの信号が到達する時間の差（到達時間差、またはTDOAと呼ばれる技術）を正確に測定することで、システムは、アクティブに送信しているあらゆる船の地理的位置を、その船が探知されたことに気づかれることなく計算できます。この受動的なSIGINT位置特定機能は、Starshieldのような光学またはブロードバンドISR衛星が提供するものとは根本的に異なり、海軍海洋監視システムの文書化されたアーキテクチャが明らかにしているように、Starshieldコンステレーションを拡張することでは複製できません。

●ブースターの回収は機密ミッションにとって重要か？

はい。宇宙軍が負担できる国家安全保障の打ち上げ回数はコストによって直接制限されるため、商用ミッション以上に重要であると言えます。打ち上げから約8.5分後に着陸帯2に着陸したブースターB1096の7回目の飛行は、ロケットの最も高価なコンポーネントを改修と再利用のために打ち上げ地点に帰還させました。SpaceXの再利用可能な第1段アーキテクチャは、国家安全保障の打ち上げコストを使い捨てロケットのコストよりも大幅に引き下げました。これにより、NROが2026年にこれまでに達成した4回の打ち上げペースを、旧時代の使い捨て打ち上げ契約の下では法外なコストになっていたであろうプログラムコストで実現可能にしています。

●NROL-95はQuadの海洋監視コラボレーションとどのように関連しているか？

Quadの4カ国（オーストラリア、インド、日本、米国）は、2026年5月26日にニューデリーでインド太平洋海洋監視コラボレーション（IPMSC）に署名し、衛星、航空、水上の海洋監視システムを統合して、インド太平洋の船舶活動の共有された共通作戦状況図を作成するフレームワークを構築しました。NROL-95がNROのコンステレーションに追加するとみられているNOSS型の機能は、まさにその種の機密シグナル情報（無線およびレーダー放射による船舶の受動的な位置特定）を提供します。これは、商用のAIS追跡や光学衛星画像では複製できない、軍事レベルの海洋状況把握のレイヤーに供給されます。拡張されたNOSS機能は、QuadのIPMSCフレームワークが作成するように設計された共有インテリジェンス状況図の機密の基盤を強化します。

元記事: Navy Ship-Tracking Satellite NROL-95 Launches as NRO Splits Its 2026 Spy Fleet in Two