BTSのグラミー賞辞退で問われるアジアン・ポップ新部門、CEOの擁護が「言語要件」に答えていない理由

グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーのCEOが、新設された「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞」の意義を強調する声明を発表した。しかし、BTSがグラミー賞へのエントリーを見送った理由とされる「言語要件」には触れておらず、両者の議論はかみ合っていない。エントリー期限の2026年8月21日が近づくなか、新部門の設計そのものが問われている。

■グラミー賞CEOの弁明とBTSの辞退理由のズレ

レコーディング・アカデミー（The Recording Academy）のCEOは水曜日の夜、アジアン・ポップを称えるために設けたというグラミー賞の新部門を擁護した。しかし、その声明はBTSがエントリーを見送るに至った問題には触れていない。この食い違いが、新設された「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞」をめぐる最大の疑問となっている。

ハーヴェイ・メイソン・ジュニアCEOは、ABC NewsやDeadlineなどの主要メディアが伝えた声明で、今年のグラミー賞にエントリーしないというBTSの決定を「残念に思う」と述べる一方、新部門は評価の対象を制限するのではなく、広げるために設けられたと主張した。その中心的な説明は、ジャンル部門にエントリーしても、アーティストが最優秀アルバム賞、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞を競うことは妨げられないというものだった。「ジャンル部門での評価と主要部門（General Field）での評価は相互に排他的ではない」と、ABC Newsが伝えた声明で述べている。

一方、メイソンCEOの声明は、そもそもBTSの辞退を引き起こしたルールには触れていない。レコーディング・アカデミーが6月に同部門を発表した際に示した規定によると、最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞の対象となるには、「1つ以上のアジア言語が意味のある形で使用されている」必要がある。BTSのカムバックアルバム『ARIRANG』から発表された主要シングル2曲、Billboard Hot 100で初登場1位を獲得した「Swim」と、それに続く「Normal」は、いずれも全編英語で歌われている。このため、両曲はアジアン・ポップ部門にはエントリーできない。BTSの音楽ジャンルを対象とする新部門が、彼らの最も注目度の高い楽曲を受け付けない以上、主要部門にも重複してエントリーできるかどうかは、BTSが提起した問題への答えにはなっていない。

■的外れな「重複エントリー可能」という主張

The Hollywood Reporterが確認したところによると、メイソンCEOの声明は、まずグラミー賞の公式Instagramで公開され、その後、主要メディアに配信された。メイソンCEOは声明のなかで、新部門を既存の評価ルートからの迂回路ではなく、評価対象を広げるためのものと位置づけた。

「アジアン・ポップ部門は、アジアから生まれるポップ音楽の芸術性の奥深さ、多様性、そして目覚ましい成長を称えるために創設された」とメイソンCEOは記している。「この新部門の趣旨は、これらの重要なアーティストに特別なスポットライトを当てることにある。部門が増えれば、より多くのアーティストの作品が評価される。分断するためではなく、1万5000人のグラミー賞投票者から評価を受ける対象を広げるためのものだ」

メイソンCEOはまた、新部門によってアジアのアーティストが、授賞式の文化的な意味を左右する権威ある主要部門から隔離されるのではないかという懸念にも明確に言及した。Republic Worldが報じた発言では、「アジアン・ポップ、ジャズ、カントリーなどのジャンル部門に音楽を提出しても、アーティストが主要部門にも提出し、審査対象となることを妨げるものではない」と述べている。

しかし、RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V、Jungkookのメンバー7人全員が同時に投稿したBTSの共同声明は、主要部門が自分たちに閉ざされているとは主張していなかった。ABC Newsが報じた声明の内容は、それとは異なるものだった。「私たちの音楽が、地域や言語によって分けられるのではなく、ありのままに聴かれ、愛されることを願っている」。この「地域や言語によって分けられる」という言葉は、新部門の適格基準、特に『ARIRANG』の英語による主要シングルを対象外とする言語要件と呼応している。

メイソンCEOは、BTSが投げかけていない問いに答えたのだ。

■言語要件がBTSの音楽にもたらす実際の影響

言語要件は、レコーディング・アカデミーが6月16日にほかの4部門とともに新部門を発表して以来、批評家が指摘してきた制度上の問題の核心にある。最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞の対象となるには、音源に、アカデミーのルールブックが「1つ以上のアジア言語の意味のある使用」と呼ぶ要素が含まれていなければならない。具体的には、バイリンガルまたは多言語の構成において、その音源を当該言語と結び付けて認識できるほど、言語が重要な役割を果たしている必要がある。全編英語で歌われた音源は、明確に対象外となる。

2026年のBTSにとって、その影響は対象曲を明確に切り分けるものとなる。『ARIRANG』は初週に64万1000相当アルバムユニットを記録し、Billboard 200で初登場1位を獲得した。これは、Billboardが2014年にユニット換算による集計を開始して以来、グループのアルバムとして最大の初週記録である。リードシングル「Swim」もHot 100で1位となり、BTSは両チャートを同時に制した数少ないグループの1つとなった。「Swim」と、それに続くシングル「Normal」は、いずれも英語の楽曲であり、どちらも新部門の対象外となる。

『ARIRANG』には、アルバムのオープニング曲「Body to Body」など、言語要件を満たすとみられる韓国語の楽曲も収録されている。しかし、BTSはそれらを含め、どの楽曲もエントリーしないことを選んだ。この選択は、韓国語の楽曲が評価されること自体に異議を唱えているのではなく、英語による商業的な主要作品と、自分たちのジャンルのために設けられた部門との間で選択を迫る仕組みに反対していることを示している。

対照的に、ラテン・グラミー賞の枠組みには明確な基準がある。音源の少なくとも60％がスペイン語、ポルトガル語、または地域の先住言語で構成されていなければならない。レコーディング・アカデミーは、新設のアジアン・ポップ部門について、これに相当する割合の基準を公表していない。そのため、基準が一貫性を欠いた形で適用される余地が残る。この問題は、6月の発表直後から音楽業界のアナリストによって指摘されていた。

■新たなパターンか？ 5件のノミネートと細分化される部門

BTSは、2021年にK-POPアーティストとして初めてグラミー賞にノミネートされて以来、計5件のノミネートを受けているが、受賞歴はない。内訳は、2021年の「Dynamite」、2022年の「Butter」、2023年のColdplayとの共作「My Universe」による最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3件に加え、最優秀ミュージック・ビデオ賞と、Coldplayの『Music of the Spheres』への参加アーティストとしての最優秀アルバム賞である。

この実績の背景には、批評家が複数回のグラミー賞を通じて指摘してきた、あるパターンがある。非西洋圏のアーティストが主要部門で受賞しないままノミネートを重ね、西洋圏のアーティストと商業的に肩を並べるか、それを上回る存在となった後、アカデミーがそのアーティストのジャンルを対象とする新たな下位部門を設けるというパターンだ。Bad Bunnyの『Debí Tirar Más Fotos』がスペイン語のアルバムとして初めて最優秀アルバム賞を受賞した後、アカデミーは最優秀ラテン・ソング賞を導入した。Beyoncéが『Cowboy Carter』で最優秀カントリー・アルバム賞を受賞した後には、カントリー部門にトラディショナルとコンテンポラリーの区分が追加された。そしてBTSがカムバックした今年、グループが兵役に伴う4年間の活動休止から戻り、2014年以来、グループ作品として最も大きな商業的成果を上げたアルバムを発表した年に、アカデミーは最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞を新設した。

このタイミングに注目した論者には、Gold DerbyやNew Statesmanの分析者が含まれる。New Statesmanは、グラミー賞に見られる制度的なパターンを「権力を手放さずに包摂を演出すること、つまり中心を守りながら周縁を広げること」と表現した。Gold Derbyの音楽記事はさらに踏み込み、新部門には、アジアン・ポップを「歴史的にグラミー賞から排除されてきた」音楽であるかのように扱う危険があると指摘した。

メイソンCEOは、こうした比較は不公平であり、部門が増えることは、より多くのアーティストが評価されることを意味するだけだと主張している。しかし、初回の選考にBTSが参加しない以上、史上初の最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞は、米国市場でBTSほど商業的に目立たないアーティストが受賞する可能性が極めて高い。これは、そのアーティストの才能を否定する議論ではない。ただし、新部門が、最も有力かつ著名な参加候補による公然の辞退という影を背負って出発することは意味している。

■HYBEは他のアーティストのエントリーを継続

BTSの所属レーベルは、影響がほかの所属アーティストに広がることを避けるため、すぐに対応した。HYBEは、今回の決定はBTSがグループとして下したものであり、所属するほかのアーティストに同様の行動を促すものではないと強調する声明を発表した。「これは会社レベルのボイコットではない」とHYBEの関係者は韓国メディアに語った。「当社に所属するほかのアーティストがエントリーを希望する場合は、予定通り提出を進める方針だ」

HYBEはまた、アカデミーがこの時期に変更を行ったことについて、独自の見解を示した。Gold Derbyが報じた声明の英訳によると、「BTSが主要賞を受賞する可能性が最も高いとみられていた時期に、グラミー賞の審査制度が変更されたことは受け入れ難い」としている。

HYBEは、ほかのアーティストにBTSへの追随を呼びかけてはいない。SEVENTEEN、NewJeans、KATSEYE、BTSのソロメンバーを含む所属アーティストは、エントリー期間が終了するまでに、それぞれ提出するかどうかを判断することになる。レコーディング・アカデミーの公式提出ガイドによると、グラミー賞のエントリー期間は7月7日に始まり、8月21日まで続く。The Hollywood Reporterが確認したところによると、第69回グラミー賞のノミネートは2026年11月16日に発表される。授賞式は2027年2月7日にロサンゼルスのCrypto.com Arenaで開催され、ABCで放送される予定だ。

■ARMYの反応は状況を変えるか

BTSの発表から数時間のうちに、同グループのファンダム「ARMY」はストリーミングを促す活動を始め、Xでは「#WeStandWithBTS」と「#Proud_of_BTS」のハッシュタグを使ったソーシャルメディアキャンペーンを展開した。辞退発表後には、文化的な部外者としてのアイデンティティーをテーマにした『ARIRANG』収録の韓国語曲「Aliens」が、78カ国のiTunesトップソングチャートで同時に1位となった。

この動きには一定の実質的な意味がある。ストリーミング数やチャート順位がグラミー賞の応募資格やノミネートに直接影響するわけではない。しかし、ファンが今回の辞退を単なるニュースではなく、支持を表明すべき問題として受け止めていることを示している。「Aliens」のプロデューサーであるMike WiLL Made-Itも、ソーシャルメディアに「BTS Aliens」とだけ投稿してこの動きを後押しした。米国の音楽制作関係者からも、BTSの立場に同調する声が出ていることを示す動きだった。

■BTSの沈黙が語るもの：的外れな弁明

Varietyの報道によると、BTSはほかのK-POPアーティストに辞退を呼びかけておらず、自分たちの決定をボイコットとも表現していない。HYBEも「ボイコット」という言葉を明確に否定している。また、BTSは将来のグラミー賞にエントリーする可能性も排除していない。BTSの声明は1段落だけであり、主張も1つだった。音楽は地域や言語によって分けられるべきではない、というものだ。

一方、レコーディング・アカデミーは回答を示したものの、BTSが提起していない論点に答えている。メイソンCEOの声明は、主要部門との重複エントリーが可能であることを説明している。BTSの声明が問題視しているのは、自分たちの英語楽曲を新部門から除外する言語要件だ。この2つは同時に成立し得る。アーティストがジャンル部門と主要部門の両方にエントリーできるというメイソンCEOの説明は正しい。その一方で、言語要件によって、BTSの商業的に最も成功した英語楽曲が、BTSの属するジャンルを対象に設けられた新部門から除外されることも事実だ。アカデミーの弁明とBTSの異議は、異なる論点を扱っている。

アカデミーは、言語要件の見直しや部門設計の再検討、初回選考における応募資格の変更を発表していない。グラミー賞のエントリー期間は現在も続いている。第1回の最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞は予定通り授与されるが、そこにBTSは参加しない。

一方、BTSは「Arirang World Tour」の途中にある。ツアーは23カ国で85公演を行い、2027年3月14日まで続く。BTSは7月19日、ニュージャージー州イーストラザフォードのMetLife Stadiumで行われたFIFAワールドカップ2026決勝のハーフタイムショーにも出演した。7月19日に世界最大規模の単一スポーツイベントの観客に向けてパフォーマンスしたグループが、2027年2月7日にレコーディング・アカデミーが授与する賞を競うことはない。

■注目ポイントQ&A

●グラミー賞のハーヴェイ・メイソン・ジュニアCEOはBTSについて具体的に何と述べましたか？

メイソンCEOは、グラミー賞にエントリーしないというBTSの決定を「残念に思う」としながらも、「理解し尊重する」と述べました。説明の中心となったのは、複数部門へのエントリーが可能であるという点です。最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞のようなジャンル部門にエントリーしても、最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞などの主要部門へのエントリーは妨げられないと主張しました。一方、BTSの英語シングルをアジアン・ポップ部門から除外する言語要件には触れませんでした。

●なぜメイソンCEOの弁明はBTSの実際の異議に答えていないのですか？

BTSの共同声明は、音楽が「地域や言語によって分けられる」ことに異議を唱えるものでした。新部門の言語要件により、「Swim」と「Normal」は全編英語で歌われているため、アジアン・ポップ部門にエントリーできません。「Swim」はBillboard Hot 100で1位を記録した、BTSの2026年の主要シングルです。メイソンCEOの説明は、ジャンル部門への提出が主要部門での審査を妨げるかどうかという、BTSが提起していない懸念に答えています。英語楽曲がアジアのポップ音楽を対象とする賞から除外されるというBTS側の問題提起には、回答していません。

●ほかのK-POPアーティストもグラミー賞へのエントリーを見送るのでしょうか？

BTSは、ほかのアーティストに追随を呼びかけていません。HYBEも、エントリーを希望する所属アーティストについては、予定通りグラミー賞への提出を進めると説明しています。SEVENTEEN、KATSEYE、BTSのソロメンバーなどが新設のアジアン・ポップ部門にエントリーするか、それとも見送るかは、まだ明らかになっていません。エントリー期間は2026年8月21日までです。

●BTSはグラミー賞との関わりを永久に絶ったのですか？

いいえ。Varietyの報道によると、BTSは将来のグラミー賞にエントリーする可能性を排除していません。今回の辞退は、2027年2月7日に授賞式が行われる第69回グラミー賞に限られます。BTSが今後再びエントリーするか、その場合にどのような条件を求めるかは、今回の辞退の引き金となった言語要件にレコーディング・アカデミーが対応するかどうかにも左右されるとみられます。

元記事: Grammy CEO Defends Asian Pop Lane as BTS Pullout Strips Category of Credibility