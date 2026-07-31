*12:32JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約1142円分押し上げ

31日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり90銘柄、値下がり130銘柄、変わらず5銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。2704.82円高の64572.25円（出来高概算14億2540万株）で前場の取引を終えている。

前日30日の米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は613.92ドル高の52208.06ドル、ナスダックは679.24ポイント高の25122.18で取引を終了した。PCEコア価格指数や4-6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。ITのマイクロソフトの好決算を好感した買いや金利の鎮静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、31日の日経平均は89.67円高の61957.10円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は、マイクロソフトの好決算や米早期利上げ警戒の後退を背景としたナスダックの大幅高を受け、指数寄与度の大きい半導体・AI関連株に買いが広がった。好決算銘柄の急伸も相場全体を刺激し、日経平均は時間の経過とともに急速に上げ幅を拡大。前場中盤には一時65000円台に回復した。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、レーザーテク＜6920＞、太陽誘電＜6976＞、ディスコ＜6146＞、京セラ＜6971＞、住友電＜5802＞、パナHD＜6752＞などの銘柄が上昇。

一方、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、野村総合研究所＜4307＞、テルモ＜4543＞、デンソー<6902>、日東電<6988>、中外薬<4519>、バンナムHD<7832>、ソニーG<6758>、セコム<9735>、大塚HD<4578>、任天堂<7974>、キッコマン<2801>、エムスリー<2413>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、医薬品、陸運業、その他製品などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約1142円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。



一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞となり1銘柄で日経平均を約56円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、コナミG＜9766＞、NRI＜4307＞、テルモ＜4543＞、デンソー<6902>、日東電<6988>などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 64572.25(+2704.82)

値上がり銘柄数 90

値下がり銘柄数 130

変わらず銘柄数 5



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 32670 4735 1142.83

＜9984＞ ソフトバンクG 5322 700 563.17

＜8035＞ 東エレク 56250 4010 403.27

＜6762＞ TDK 3019 207.5 104.34

＜5803＞ フジクラ 4199 479 96.34

＜6954＞ ファナック 7080 456 76.43

＜6920＞ レーザーテック 37890 4270 57.26

＜6146＞ ディスコ 58560 6690 44.85

＜6971＞ 京セラ 3703 153 41.03

＜5802＞ 住友電気工業 2336.5 227 30.44

<7735> SCREEN 12740 760 20.38

<6361> 荏原製作所 5552 599 20.08

<4063> 信越化 5856 100 16.76

<6963> ローム 4358 467 15.65

<6273> SMC 70420 4260 14.28

<5706> 三井金属鉱業 31330 4235 14.20

<5801> 古河電気工業 3168 390.5 13.09

<2802> 味の素 5032 193 12.94

<2914> JT 7048 383 12.84

<5713> 住友金属鉱山 8185 755 12.65

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2911 -140 -56.32

＜6098＞ リクルートHD 12450 -465 -46.76

＜9766＞ コナミG 20780 -1060 -35.53

＜4307＞ 野村総合研究所 4689 -887 -29.73

＜4543＞ テルモ 2312 -103.5 -27.76

<6902> デンソー 2018 -179.5 -24.07

<6988> 日東電工 3315 -127 -21.29

<7832> バンナムHD 4570 -169 -17.00

<6758> ソニーG 3708 -101 -16.93

<4519> 中外製薬 6913 -158 -15.89

<4578> 大塚HD 10865 -440 -14.75

<7974> 任天堂 7706 -439 -14.72

<2801> キッコーマン 1632.5 -87 -14.58

<2413> エムスリー 1753 -178 -14.32

<9735> セコム 6868 -199 -13.34

<4503> アステラス製薬 2209.5 -77.5 -12.99

<9983> ファーストリテ 78340 -160 -12.87

<4507> 塩野義製薬 2913.5 -127.5 -12.82

<4568> 第一三共 2765 -124 -12.47

<6702> 富士通 3536 -366 -12.27《CS》