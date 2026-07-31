*11:56JST 三陽商会---株式分割に伴う発行済株式数変更を発表

三陽商会＜8011＞は27日、2025年12月26日に公表した「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせを発表した。

2026年8月31日を基準日として実施予定の、同社普通株式を1株につき3株の割合で分割する株式分割により増加する株式数に変更が生じたため、その内容を開示した。

変更後の株式分割前の発行済株式総数は10,197,034株、今回の分割により増加する株式数は20,394,068株、株式分割後の発行済株式総数は30,591,102株と発表されている。なお、株式分割後の発行可能株式総数は120,000,000株で変更はない。今回の変更は、2025年12月26日から2026年7月27日までの間に自己株式を消却したことによるもので、株式分割に関するその他の条件等に変更はない。

また、株式分割に伴う株主優待制度の変更についても、2026年8月31日を変更日として実施する。分割後の株式数を基準として、300株以上保有の株主を対象に株主優待セールを案内するほか、600株以上保有の株主には同社商品の購入に利用できるSANYO MEMBERSHIPポイントを年間1回進呈する制度へ拡充する。保有株式数及び保有期間に応じて、600株以上では2,500ポイント、1,000株以上かつ保有期間1年以上では5,000ポイントまたは10,000ポイント、3,000株以上かつ保有期間1年以上では30,000ポイントまたは45,000ポイントを進呈する内容となっている。

当該資料は、同社コーポレートサイト上で開示されている。《KT》