*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～建設技研、タムロンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月31日 10:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 240174 26996.691 351.41% 0.0016%

＜2248＞ iF500H有 20110 2827.622 310.78% 0.0181%

＜1486＞ 上場米債 4826 102093.201 230.9% -0.0156%

＜2841＞ iFナス100H 149053 42366.198 205.88% 0.0406%

＜2569＞ 上場NSQヘ 81394 71334.893 189.25% 0.0411%

＜2513＞ NF外株 45242 24779.766 184.35% -0.0025%

＜7740＞ タムロン 2024200 499401.84 180.27% 0.0076%

＜1591＞ NFJPX400 5071 37241.474 160.62% 0.0256%

＜299A＞ クラシル 429400 131186.6 139.79% 0.1066%

＜2620＞ iS米債13 663560 85563.915 136.14% -0.0177%

＜133A＞ GX超短米 234030 83396.453 122.61% -0.0198%

＜4461＞ 一工薬 485200 1875337.6 101.09% 0.2052%

＜3131＞ シンデンハイテ 66900 93738.8 100.26% 0.1557%

＜2568＞ 上場NSQ 44310 118705.452 96.64% 0.0174%

＜2647＞ NF米債7 54955 106182.4 94.87% -0.0144%

＜354A＞ iF高配50 279684 336860.727 78.68% -0.006%

＜8894＞ REVOLUTI 1674100 18266.26 78.4% 0%

＜453A＞ iS米カバコ 230950 69923.826 74.59% -0.0164%

＜2563＞ iS500米H 293890 75762.32 64.03% 0.0195%

＜2868＞ GXSPXカバ 53945 32983.804 61.89% -0.0051%

<4958> 長谷川香 101200 199824.3 59.67% 0.0015%

<2247> iF500H無 41981 42507.521 58.73% 0.0004%

<4549> 栄研化 609600 692790.64 52.96% -0.088%

<2837> GX中小リ 52959 141563.398 52.73% 0.004%

<2093> 米債02La 1977 59708.5 48.06% -0.0179%

<237A> iS米債25 884790 84646.522 47.97% -0.0111%

<2251> JGBダブル 53070 24858.921 45.42% -0.0001%

<9229> サンウェルズ 418700 26507.28 44.78% -0.0084%

<9621> 建設技研 94700 170777.88 44.37% 0.0704%

<1473> Oneトピクス 29710 75567.366 44.14% 0.0171%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》