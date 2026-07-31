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出来高変化率ランキング（10時台）～建設技研、タムロンなどがランクイン

2026年7月31日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～建設技研、タムロンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月31日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 240174 　26996.691　 351.41% 0.0016%
＜2248＞ iF500H有　　　20110 　2827.622　 310.78% 0.0181%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　4826 　102093.201　 230.9% -0.0156%
＜2841＞ iFナス100H　　149053 　42366.198　 205.88% 0.0406%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　81394 　71334.893　 189.25% 0.0411%
＜2513＞ NF外株　　　　　　45242 　24779.766　 184.35% -0.0025%
＜7740＞ タムロン　　　　　　2024200 　499401.84　 180.27% 0.0076%
＜1591＞ NFJPX400　　5071 　37241.474　 160.62% 0.0256%
＜299A＞ クラシル　　　　　　429400 　131186.6　 139.79% 0.1066%
＜2620＞ iS米債13　　　　663560 　85563.915　 136.14% -0.0177%
＜133A＞ GX超短米　　　　　234030 　83396.453　 122.61% -0.0198%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　485200 　1875337.6　 101.09% 0.2052%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　66900 　93738.8　 100.26% 0.1557%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　44310 　118705.452　 96.64% 0.0174%
＜2647＞ NF米債7　　　　　54955 　106182.4　 94.87% -0.0144%
＜354A＞ iF高配50　　　　279684 　336860.727　 78.68% -0.006%
＜8894＞ REVOLUTI　　1674100 　18266.26　 78.4% 0%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　230950 　69923.826　 74.59% -0.0164%
＜2563＞ iS500米H　　　293890 　75762.32　 64.03% 0.0195%
＜2868＞ GXSPXカバ　　　53945 　32983.804　 61.89% -0.0051%
<4958> 長谷川香　　　　　　101200 　199824.3　 59.67% 0.0015%
<2247> iF500H無　　　41981 　42507.521　 58.73% 0.0004%
<4549> 栄研化　　　　　　　609600 　692790.64　 52.96% -0.088%
<2837> GX中小リ　　　　　52959 　141563.398　 52.73% 0.004%
<2093> 米債02La　　　　1977 　59708.5　 48.06% -0.0179%
<237A> iS米債25　　　　884790 　84646.522　 47.97% -0.0111%
<2251> JGBダブル　　　　53070 　24858.921　 45.42% -0.0001%
<9229> サンウェルズ　　　　418700 　26507.28　 44.78% -0.0084%
<9621> 建設技研　　　　　　94700 　170777.88　 44.37% 0.0704%
<1473> Oneトピクス　　　29710 　75567.366　 44.14% 0.0171%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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