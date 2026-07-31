*10:22JST はてな---KADOKAWAと次世代小説エディタ「RIKU」を共同開発

はてな＜3930＞は30日、KADOKAWA（本社：東京都千代田区）と共同開発するAIを活用した次世代小説エディタ「RIKU」のクローズドβテスト参加ユーザーの募集を開始したと発表した。

「RIKU」は、ストーリーやキャラクター、世界観などの設定づくりを支援するほか、執筆中の相談や校正・校閲、レビューや感想の提供を通じて、物語をユーザー自身の言葉で形にすることをサポートする。また、「RIKU」を使って書いた作品はAIの学習には利用されない。正式リリースに向けたサービス改善を目的として、クローズドβテストの参加ユーザー募集を開始した。

はてなは2016年公開のWeb小説サイト「カクヨム」の共同開発以降、KADOKAWAとのパートナーシップを継続しており、「RIKU」ではAIによるプロトタイプ駆動での開発手法を採用している。UGCサービスおよびAI関連サービスの開発知見を生かし、正式リリースに向けて開発を進めるとしている。なお、今期業績への影響は軽微と見込んでいる。《KT》