*10:17JST ミガロホールディングス---オール顔認証マンション「クレイシアIDZ大森町」投資用住戸完売

ミガロホールディングス＜5535＞は17日、同社グループが展開する顔認証マンション「クレイシアIDZ大森町」について、投資用分譲住戸が好評完売したことを発表した。同物件は、顔認証を活用した次世代型マンションとして開発され、鍵を持たずに顔認証でエントランスや専有部への入退室を可能とするオール顔認証仕様を採用している。

「クレイシアIDZ大森町」は、東京都大田区に位置する鉄筋コンクリート造地上5階建て総戸数33戸の投資用分譲マンションで、エントランスオートロック、宅配BOX、エレベーター、住戸玄関などマンション内の複数箇所に顔認証システムを導入している。

同社グループの手掛けるクレイシア・ヴァースクレイシアIDZシリーズは、鍵が一切いらない“オール顔認証マンション”で、マンションの資産価値を高める顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入し、 エントランス、宅配BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックが顔認証だけで解錠可能、両手がふさがっていても“顔”だけで家に入ることができる。さらに、One Time(鍵貸し)機能により同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができ、より安全で快適なスマートなマンションライフを実現する。《KT》