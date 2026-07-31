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出来高変化率ランキング（9時台）～クラシル、シンデンハイテなどがランクイン
*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クラシル、シンデンハイテなどがランクイン
クラシル＜299A＞がランクイン（9時43分時点）。急伸。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。連結営業利益は9.05億円。前年同期（非連結）比19.9％増。主にメディア事業が堅調に推移した。27年3月期営業利益は35.73億円（前期比3.2％増）予想。レシチャレ事業におけるリテールパートナー拡大・ユーザー獲得への積極投資により、更なる成長加速を目指すとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月31日 9:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2248＞ iF500H有 20008 2827.622 310.4% 0.0174%
＜7857＞ セキ 1200 207.62 299.29% -0.0154%
＜2841＞ iFナス100H 115940 42366.198 175.32% 0.0381%
＜1486＞ 上場米債 3024 102093.201 175.3% -0.0158%
＜1591＞ NFJPX400 5038 37241.474 159.8% 0.0186%
＜9362＞ 兵機海 600 421.8 155.05% 0.0397%
＜2569＞ 上場NSQヘ 57311 71334.893 145.63% 0.0389%
＜2620＞ iS米債13 613370 85563.915 126.36% -0.0171%
＜6342＞ 太平製 1800 1432.46 124.33% 0.0172%
＜2513＞ NF外株 25242 24779.766 111.87% -0.0013%
＜299A＞ クラシル 335900 131186.6 109.92% 0.1066%
＜6615＞ UMCエレ 103300 9688.4 92.31% 0.017%
＜3131＞ シンデンハイテ 57500 93738.8 82.12% 0.1471%
＜354A＞ iF高配50 275752 336860.727 77.05% -0.0121%
＜2563＞ iS500米H 284280 75762.32 60.38% 0.0195%
＜2247＞ iF500H無 41837 42507.521 58.36% -0.0004%
＜6467＞ ニチダイ 15000 2663.02 57.66% -0.006%
＜453A＞ iS米カバコ 192230 69923.826 54.29% -0.0157%
＜4958＞ 長谷川香 95700 199824.3 53.71% -0.0076%
＜133A＞ GX超短米 124918 83396.453 49.86% -0.0189%
<2251> JGBダブル 53010 24858.921 45.3% 0.0002%
<1473> Oneトピクス 29570 75567.366 43.66% 0.0191%
<2093> 米債02La 1842 59708.5 40.79% -0.0185%
<2868> GXSPXカバ 43898 32983.804 40.17% -0.0069%
<237A> iS米債25 792090 84646.522 36.66% -0.0157%
<2837> GX中小リ 44526 141563.398 35.08% 0.0021%
<9012> 秩父鉄 400 546.38 33.14% -0.0056%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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