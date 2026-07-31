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出来高変化率ランキング（9時台）～クラシル、シンデンハイテなどがランクイン

2026年7月31日 10:07

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記事提供元：フィスコ

*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クラシル、シンデンハイテなどがランクイン
クラシル＜299A＞がランクイン（9時43分時点）。急伸。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。連結営業利益は9.05億円。前年同期（非連結）比19.9％増。主にメディア事業が堅調に推移した。27年3月期営業利益は35.73億円（前期比3.2％増）予想。レシチャレ事業におけるリテールパートナー拡大・ユーザー獲得への積極投資により、更なる成長加速を目指すとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月31日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 20008 　2827.622　 310.4% 0.0174%
＜7857＞ セキ　　　　　　　　1200 　207.62　 299.29% -0.0154%
＜2841＞ iFナス100H　　115940 　42366.198　 175.32% 0.0381%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　3024 　102093.201　 175.3% -0.0158%
＜1591＞ NFJPX400　　5038 　37241.474　 159.8% 0.0186%
＜9362＞ 兵機海　　　　　　　600 　421.8　 155.05% 0.0397%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　57311 　71334.893　 145.63% 0.0389%
＜2620＞ iS米債13　　　　613370 　85563.915　 126.36% -0.0171%
＜6342＞ 太平製　　　　　　　1800 　1432.46　 124.33% 0.0172%
＜2513＞ NF外株　　　　　　25242 　24779.766　 111.87% -0.0013%
＜299A＞ クラシル　　　　　　335900 　131186.6　 109.92% 0.1066%
＜6615＞ UMCエレ　　　　　103300 　9688.4　 92.31% 0.017%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　57500 　93738.8　 82.12% 0.1471%
＜354A＞ iF高配50　　　　275752 　336860.727　 77.05% -0.0121%
＜2563＞ iS500米H　　　284280 　75762.32　 60.38% 0.0195%
＜2247＞ iF500H無　　　41837 　42507.521　 58.36% -0.0004%
＜6467＞ ニチダイ　　　　　　15000 　2663.02　 57.66% -0.006%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　192230 　69923.826　 54.29% -0.0157%
＜4958＞ 長谷川香　　　　　　95700 　199824.3　 53.71% -0.0076%
＜133A＞ GX超短米　　　　　124918 　83396.453　 49.86% -0.0189%
<2251> JGBダブル　　　　53010 　24858.921　 45.3% 0.0002%
<1473> Oneトピクス　　　29570 　75567.366　 43.66% 0.0191%
<2093> 米債02La　　　　1842 　59708.5　 40.79% -0.0185%
<2868> GXSPXカバ　　　43898 　32983.804　 40.17% -0.0069%
<237A> iS米債25　　　　792090 　84646.522　 36.66% -0.0157%
<2837> GX中小リ　　　　　44526 　141563.398　 35.08% 0.0021%
<9012> 秩父鉄　　　　　　　400 　546.38　 33.14% -0.0056%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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