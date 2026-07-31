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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2405円高の63725円
*09:49JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2405円高の63725円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、TDK＜6758＞、みずほFG＜8316＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2405円高の63725円。
米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は613.92ドル高の52208.06ドル、ナスダックは679.24ポイント高の25122.18で取引を終了した。PCEコア価格指数や4－6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。ITのマイクロソフト（MSFT）の好決算を好感した買いや金利の鎮静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。
NY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：84.12 ↑2.08）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋2.08ドル（＋2.54％）の84.12ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）6971 (KYOCY) 村田製作所 22.90 7307 891
13.89
6954 (FANUY) 京セラ 24.30 3877 327 9.2
1
「ADR下落率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.21 2108 -311 -12.8
6
7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 2277 -241.5 -9.5
9
■そのたADR（30日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2277 -241.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.24 -0.03 6573 490
1
8035 (TOELY) 住友商事 10.12 0.33 1615 2
3
6758 (SONY.N) TDK 18.51 1.88 2953 141.
5
9432 (NTTYY) KDDI 19.09 0.20 3046 -
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.14 -0.02 1002 -2
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.30 1.08 5313 5
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.44 1.20 4927 30
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.17 4917 21
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.45 1.16 5887 13
1
8001 (ITOCY) 丸紅 33.04 1.42 527
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.34 0.54 8253 43
5
8031 (MITSY) 東京エレク 174.30 24.29 55619 337
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12764 -15
1
4568 (DSNKY) 第一三共 18.23 0.48 2909 2
0
9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 0.26 2489 38.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.71 0.38 1014 -1009.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.20 1.40 1659 4
8
7267 (HMC.N) スズキ 54.35 1.99 2168 14.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.82 1.15 6963 29
8
6902 (DNZOY) ファナック 21.14 1.55 6746 12
2
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.15 0.73 7068 -
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 19.52 1.06 3114 19
4
8411 (MFG.N) オリックス 40.40 1.28 6446 13
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.86 0.49 23709 6
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.26 -0.49 5508 -21
0
7741 (HOCPY) キヤノン 28.56 0.23 4557
3
6503 (MIELY) 三菱電機 67.56 4.69 5390 7
2
6981 (MRAAY) 日東電工 21.75 0.12 3470 2
8
7751 (CAJPY) 任天堂 12.01 -0.11 7665 -48
0
6273 (SMCAY) SMC 21.12 1.41 67394 123
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.51 0.14 360
5
6146 (DSCSY) ディスコ 35.30 4.30 56321 445
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.86 0.19 2211 -2
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.20 0.78 4818 4
1
6702 (FJTSY) 富士通 23.30 -0.05 3718 -18
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.75 0.25 4069 1
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.21 -3.54 2108 -31
1
8002 (MARUY) 三井物産 616.15 17.03 4915 -
5
6723 (RNECY) ルネサス 10.77 1.17 3437 24
1
6954 (FANUY) 京セラ 24.30 2.27 3877 32
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.91 0.37 1907
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.85 0.87 4124 4
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.84 1.66 7154 6
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.02 0.32 3836
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.11 2553 7
3
6857 (ATEYY) シスメックス 10.39 0.14 1658 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 15.14 0.29 2416 0.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.29 -0.03 1801 8.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.55円換
算）《AN》
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