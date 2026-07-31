*09:05JST 日経平均は422円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は422円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.77％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が8.19％上昇と、ダウ平均（1.19％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で人工知能（AI）関連株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、中東情勢の先行き不透明感は継続しているが、昨日の海外市場で原油先物価格や米長期金利が落ち着いた動きだったことも東京市場で安心感となった。一方、外為市場で1ドル＝160円20銭台と、昨日15時30分頃と比べ3円30銭ほど円高・ドル安に振れていることが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定されており、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》