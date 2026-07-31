*08:38JST 今日の為替市場ポイント：160円台に接近する場面では改めてドルの上値が抑えられやすい

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円00銭から157円98銭まで下落し、159円54銭で引けた。ホルムズ海峡で米軍による護衛で、通過する船舶が増加しているとの報道で原油安、さらに、米6月PCEコア価格指数が鈍化したほか、米4-6月期GDP速報値の伸びが鈍化し予想も下回ったため早期の利上げ観測後退で、長期金利が低下しドル売りに拍車がかかった。同時に、当局による円安是正介入の思惑に円買いが加速。

本日7月31日の米ドル・円は上値の重い展開か。前日の為替介入観測を受けて市場では介入警戒感がくすぶっており、160円台に接近する場面では改めてドルの上値が抑えられやすい。加えて本日は日銀金融政策決定会合の結果公表が予定されており、政策金利は据え置きが有力視されるものの、植田総裁会見の内容次第では相場が大きく振れる可能性がある。中東情勢を巡る地政学リスクや根強い米金利先高観はドルの下支え要因となる一方、日本の財政悪化懸念による円売り圧力も同時に意識され、方向感の定まりにくい神経質な展開が続きそうだ。《CS》