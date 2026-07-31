*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テセック、テクノフレックス、シリコンスタジオなど

銘柄名<コード>30終値⇒前日比

エイチーム＜3662＞ 932 -65

7月本決算銘柄で権利落ちの影響。

日本駐車場開発＜2353＞ 254 -14

30日は配当権利落ちとなり。

コナミグループ＜9766＞ 21840 -865

カプコンにつれ高して29日は急伸。

ノジマ＜7419＞ 1382 -79

第1四半期営業減益決算で。

良品計画＜7453＞ 4224 -190

30日は小売株から資金流出。

松井証券＜8628＞ 1052 -53

決算発表後は出尽くし感が優勢の展開で。

J．フロント リテイリング＜3086＞ 2994.5 -158.5

AI関連に資金向かい小売株は軟調。

積水ハウス＜1928＞ 3587 -163

中間期末権利落ちが影響。

日東電工＜6988＞ 3442 -107

29日は決算評価の動きが先行も。

日本取引所グループ＜8697＞ 2164 -126

メリルリンチ日本証券では投資判断格下げ観測。

ヤマダHD＜9831＞ 730.5 -34.3

小売株の軟化で利食い売り優勢。

ニトリHD＜9843＞ 2635.5 -95.5

29日にかけてのリバウンドの反動で。

SHIFT＜3697＞ 914.5 -35.5

AI関連株に資金向かい利食い売り優勢。

ソシオネクスト＜6526＞ 1893.5 -129.5

第1四半期は営業赤字に転落。

カプコン＜9697＞ 4107 -122

好決算発表で29日は急伸も。

参天製薬＜4536＞ 1936.5 -84

30日はAI関連株に資金シフト。

スギHD＜7649＞ 2970 -62

29日大幅高からの戻り売り。

テセック＜6337＞ 2815 +319

アドバンテストの好決算も刺激。

北川精機＜6327＞ 2811 +132

ハイテク株上昇で押し目買い優勢。

テクノフレックス＜3449＞ 4160 +265

調整一巡感から自律反発。

シリコンスタジオ<3907> 1018 -300

過熱感からの手じまい売りが優勢。

GENDA<9166> 593 +6

SBI<8473>と資本業務提携。上値は重い。

ACSL<6232> 1506 +6

投資有価証券売却益約3.96億円を26年12月期第3四半期特別利益に計上見込み。

ジーネクスト<4179> 320 -20

株主優待制度を廃止。

ポート<7047> 2336 +19

系統用蓄電所事業の収益状況を発表。

monoAI<5240> 212 -16

29日大幅高だが長い上ひげとなり売り誘う。

Schoo<264A> 278 +4

75日線に下から絡み始め先高期待高まる。

Aiming<3911> 185 -20

上期営業利益71.3％減。

Syns<290A> 1057 +38

29日に3月安値を下回り押し目買い誘う。

マクアケ<4479> 820 -35

29日大幅安の売り地合いが継続。

マイクロ波化学<9227> 887 -35

開放空間で利用できるマイクロ波技術を開発したと発表し29日人気化。

30日は買い一巡後に失速。《CS》