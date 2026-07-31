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前日に動いた銘柄 part2テセック、テクノフレックス、シリコンスタジオなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テセック、テクノフレックス、シリコンスタジオなど
銘柄名<コード>30終値⇒前日比
エイチーム＜3662＞ 932 -65
7月本決算銘柄で権利落ちの影響。
日本駐車場開発＜2353＞ 254 -14
30日は配当権利落ちとなり。
コナミグループ＜9766＞ 21840 -865
カプコンにつれ高して29日は急伸。
ノジマ＜7419＞ 1382 -79
第1四半期営業減益決算で。
良品計画＜7453＞ 4224 -190
30日は小売株から資金流出。
松井証券＜8628＞ 1052 -53
決算発表後は出尽くし感が優勢の展開で。
J．フロント リテイリング＜3086＞ 2994.5 -158.5
AI関連に資金向かい小売株は軟調。
積水ハウス＜1928＞ 3587 -163
中間期末権利落ちが影響。
日東電工＜6988＞ 3442 -107
29日は決算評価の動きが先行も。
日本取引所グループ＜8697＞ 2164 -126
メリルリンチ日本証券では投資判断格下げ観測。
ヤマダHD＜9831＞ 730.5 -34.3
小売株の軟化で利食い売り優勢。
ニトリHD＜9843＞ 2635.5 -95.5
29日にかけてのリバウンドの反動で。
SHIFT＜3697＞ 914.5 -35.5
AI関連株に資金向かい利食い売り優勢。
ソシオネクスト＜6526＞ 1893.5 -129.5
第1四半期は営業赤字に転落。
カプコン＜9697＞ 4107 -122
好決算発表で29日は急伸も。
参天製薬＜4536＞ 1936.5 -84
30日はAI関連株に資金シフト。
スギHD＜7649＞ 2970 -62
29日大幅高からの戻り売り。
テセック＜6337＞ 2815 +319
アドバンテストの好決算も刺激。
北川精機＜6327＞ 2811 +132
ハイテク株上昇で押し目買い優勢。
テクノフレックス＜3449＞ 4160 +265
調整一巡感から自律反発。
シリコンスタジオ<3907> 1018 -300
過熱感からの手じまい売りが優勢。
GENDA<9166> 593 +6
SBI<8473>と資本業務提携。上値は重い。
ACSL<6232> 1506 +6
投資有価証券売却益約3.96億円を26年12月期第3四半期特別利益に計上見込み。
ジーネクスト<4179> 320 -20
株主優待制度を廃止。
ポート<7047> 2336 +19
系統用蓄電所事業の収益状況を発表。
monoAI<5240> 212 -16
29日大幅高だが長い上ひげとなり売り誘う。
Schoo<264A> 278 +4
75日線に下から絡み始め先高期待高まる。
Aiming<3911> 185 -20
上期営業利益71.3％減。
Syns<290A> 1057 +38
29日に3月安値を下回り押し目買い誘う。
マクアケ<4479> 820 -35
29日大幅安の売り地合いが継続。
マイクロ波化学<9227> 887 -35
開放空間で利用できるマイクロ波技術を開発したと発表し29日人気化。
30日は買い一巡後に失速。《CS》
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