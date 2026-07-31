オリエンタルチエン工業、中国・威騰電気と販売代理店契約、極小チェーンを拡販

■海外需要を見据え生産能力増強や設備投資の検討も開始

オリエンタルチエン工業<6380>(東証スタンダード)は7月30日、中国の威騰電気グループと販売代理店契約を締結し、同社を販売代理店として事業を推進すると発表した。主力の極小チェーンを中心に、中国をはじめとする海外市場で販売を拡大する。

威騰電気は電力配電設備、蓄電システム、太陽光発電新材料を手掛ける上海証券取引所科創板の上場企業で、電力系統、新エネルギー、データセンター、軌道交通、工業製造などに顧客基盤を持つ。

威騰電気は販売促進、顧客開拓、商談支援、市場調査を担い、オリエンタルチエン工業は技術・営業資料、見積もり、仕様検討、品質・アフターサービスを支援する。展示会や顧客提案などの共同マーケティングも行う。

海外需要の拡大に備え、極小チェーンの生産能力増強に向けた設備投資、生産ラインの見直し、生産体制強化の検討を始めた。具体的な投資内容や金額、時期は検討中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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