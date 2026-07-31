フタバ産業、株主優待制度を導入、保有期間と株数に応じQUOカード

■初年度は100株以上の全株主に1000円分、9月末基準

フタバ産業<7241>(東証プライム、名証プレミア)は7月30日、株主優待制度を導入すると発表した。初年度は2026年9月30日時点で100株以上を保有する株主全員に、1000円分のQUOカードを贈る。

2年目以降は、毎年9月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主が対象となる。100株以上500株未満の場合、1年以上3年未満は1000円分、3年以上は2000円分を贈呈する。

500株以上の場合は、1年以上3年未満で2000円分、3年以上で3000円分となる。長期保有と保有株数に応じて内容を優遇し、投資魅力の向上と中長期保有の促進を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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