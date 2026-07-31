EduLab、受取保険金5000万円を営業外収益に計上へ

■7月31日に受領予定、通期業績への影響は精査中

EduLab<4427>(東証グロース)は7月30日、2026年9月期に受取保険金5000万円を営業外収益として計上する見込みになったと発表した。7月31日に受領する予定である。

保険金は、2023年4月に公表した改善措置や実施・運用状況報告書の作成に要した費用などに関するもの。同社は別途、証券訴訟に関連する保険金として2025年10月に8100万円、2026年4月に2500万円を受領し、営業外収益に計上している。

今回の受取保険金が2026年9月期の通期業績に与える影響は精査中とした。業績予想の修正など、新たに開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】ソフトバンクグループ、９０００円台から急落――５０００円台で問われる「ＡＩ投資」の真価（2026/7/25）

・キオクシアＨＤ株は再び上昇相場へ向かうか、ＡＩ需要と７月３１日決算が試金石（2026/7/23）

・【どう見るこの株】ファーストリテイリング、最終利益５０００億円へ上方修正、時価総額はインディテックスに次ぎ世界２位（2026/7/10）

・【どう見るこの相場】株安・円安・債券安を追い風に変える――決算発表で狙う「逆転銘柄」（2026/7/27）

