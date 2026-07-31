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EduLab、受取保険金5000万円を営業外収益に計上へ
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■7月31日に受領予定、通期業績への影響は精査中
EduLab<4427>(東証グロース)は7月30日、2026年9月期に受取保険金5000万円を営業外収益として計上する見込みになったと発表した。7月31日に受領する予定である。
保険金は、2023年4月に公表した改善措置や実施・運用状況報告書の作成に要した費用などに関するもの。同社は別途、証券訴訟に関連する保険金として2025年10月に8100万円、2026年4月に2500万円を受領し、営業外収益に計上している。
今回の受取保険金が2026年9月期の通期業績に与える影響は精査中とした。業績予想の修正など、新たに開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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