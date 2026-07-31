エスポア、北海道の系統用蓄電池用地と系統連系権利を売却

■売却価格は前期連結売上高の10%に相当する5500万円以上

エスポア<3260>(名証ネクスト)は7月30日、北海道亀田郡七飯町で保有する系統用蓄電池用地と、発電設備などの送電系統に関する権利を売却すると発表した。同日付で決済と引き渡しを予定する。

対象地の地積は1486平方メートル。発電設備などの送電系統への連系と電力系統安定化サービス契約への申込みを完了し、接続する系統枠を確保した事業者としての地位と、それに基づく一切の権利を含む。

売却先は契約上の守秘義務により非公表とした。売却価格は直前連結会計年度である2026年2月期の連結売上高の10%、5500万円に相当する額以上となる。2027年2月期の連結業績予想は現在策定中で、確定後に開示する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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