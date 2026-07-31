キーウェアソリューションズ、株主優待をQUOカードからデジタルギフトへ変更

■2027年3月末基準から適用、300株以上で3000円相当

キーウェアソリューションズ<3799>(東証スタンダード)は7月30日、株主優待の品目をQUOカードから「デジタルギフト」に変更すると発表した。2027年3月31日を基準日とする優待から適用する。

対象条件と金額は変更しない。300株以上を半年以上継続保有する株主に対し、中間基準日と期末基準日の年2回、それぞれ3000円相当を贈る。デジタルギフトではAmazonギフトカード、PayPayマネーライト、楽天ポイントギフト、QUOカードPayなどから選択できる。

対象株主には案内を郵送し、記載されたウェブサイトで希望品目を選ぶ。贈呈時期は基準日から3カ月以内を目安とする。優待品の選択肢を広げ、株主の利便性向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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