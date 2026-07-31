DMG森精機、2026年度株主優待の要件を決定

■500株以上を1年以上保有する株主にコンサートチケットを贈呈

DMG森精機<6141>(東証プライム)は7月30日、2026年12月期を対象とする株主優待の付与要件を決定したと発表した。2026年12月31日時点で同社株式を500株以上、1年間以上継続保有する株主を対象とする。2025年度の優待付与要件から変更はない。

優待内容は、2027年に開催予定のJapan National Orchestraのコンサートチケットで、希望に応じて1枚または2枚を贈呈する。コンサートへの参加が難しい株主には、申し込みを行った場合に同オーケストラのCDを送付する。コンサートの会場と日程、株主優待の申し込み方法は今後案内する。優待の要件や内容は変更される場合があるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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