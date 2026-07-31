セイワホールディングス、名証ネクストへの重複上場承認、8月6日に上場予定

■東証グロースと両市場で売買可能、東海地域で認知度向上へ

セイワホールディングス<523A>(東証グロース)は7月30日、名古屋証券取引所ネクスト市場への上場承認を受けたと発表した。上場日は8月6日を予定し、同日以降は東証グロース市場と名証ネクスト市場の重複上場となる。

同社は、後継者不在などの課題を抱える中小製造業の事業承継を継続的に行い、独自の経営手法でグループ各社の企業価値向上に取り組む製造業特化型の事業承継プラットフォーマーである。

名証への上場を通じ、東海地域での認知度向上、地域社会・取引先・人材市場との関係強化を図る。個人投資家を重視する同市場のIR機会も活用し、投資家層の拡大と継続的な対話機会の充実につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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