レイズネクスト、1株を3株に分割、増配と株主優待拡充も決議

■投資単位を引き下げ、優待対象を100株以上へ拡大

レイズネクスト<6379>(東証プライム)は7月30日、普通株式1株を3株に分割するとともに、2027年3月期の期末配当予想の修正(増配)と株主優待制度の拡充を決議した。株式分割は9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施する。分割前換算の年間配当予想は従来の117円から118円へ1円増額する。

株式分割により、発行済株式総数は5416万8053株から1億6250万4159株へ増加する。発行可能株式総数も1億6000万株から4億8000万株へ変更する。2027年3月期の中間配当は分割前の株式数を基準に1株58円、期末配当は分割後の株式数を基準に20円とする。期末配当を分割前に換算すると60円で、従来予想の59円から1円の増配となる。分割後の配当方針は年間39円を下限とし、連結配当性向60%と株主資本配当率(DOE)7%のうち高い方を選択する。

■優待ポイントを全階層で増額、長期保有特典は5年まで拡大

株主優待は2026年9月末基準分から変更する。対象を従来の400株以上から100株以上へ広げ、全保有階層で年間優待ポイントを増額する。分割前100～199株には年間1000ポイント、200～299株には1400ポイント、300～399株には2000ポイントを新設。400～499株は3000ポイントから4000ポイント、1万株以上は5万ポイントから12万ポイントへ引き上げる。ポイントは年2回、9月末と3月末の株主名簿を基準に進呈する。

長期保有特典は従来の1年以上と2年以上に加え、3年以上、4年以上、5年以上を新設する。優待ポイントは保有1年以上で初年度の1.1倍、2年以上で1.2倍、3年以上で1.3倍、4年以上で1.4倍、5年以上で1.5倍となる。優待商品には5000点以上の商品に加え、Amazonギフトカードを新たに追加し、交換手数料は同社が負担する。

2027年3月末基準分からは、分割後の株式数に応じたポイント表を適用する。分割に伴う調整のため実質的な制度変更はなく、分割後300株以上が優待対象となる。株式分割、増配、優待拡充を同時に実施し、投資単位の引き下げと株主還元の強化を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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