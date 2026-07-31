ジェイホールディングス、岐阜県高山市の系統用蓄電所を約7億円で取得

■資本業務提携の第1号案件、2026年12月の系統連系を予定

ジェイホールディングス<2721>(東証スタンダード)は7月30日、連結子会社のジェイクレストが岐阜県高山市の系統用蓄電所を取得すると発表した。取得金額は約7億円で、蓄電池出力は約2MW、蓄電池容量は約8MWh。2026年11月の引き渡し、同年12月の系統連系開始を予定している。

同件は、台湾で系統用蓄電池事業を展開するRecharge Powerとの資本業務提携における第1号案件となる。取得対象は仮称「荘川蓄電所」で、当初予定していた宮崎県の串間蓄電所から変更した。売主はRecharge Powerの国内子会社であるRecharge Power合同会社。運用・保守はREENS、アグリゲーター業務はRecharge Power合同会社が担う予定である。

同蓄電所は当期中に完成引き渡しを受け、電力系統への連系完了後に稼働を始め、来期前半の需給調整市場への参入を計画する。2026年12月期の連結業績への影響は軽微で、公表済みの業績予想に変更はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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