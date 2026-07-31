『プレデター』と『猿の惑星』が初クロスオーバー、光学迷彩の背後にある現実の物理学

マーベル・コミックスから、『プレデター』と『猿の惑星』のフランチャイズを掛け合わせた初のクロスオーバー作品が発売された。プレデターを象徴する光学迷彩技術は単なるファンタジーではなく、現実の物理学における「変換光学」の研究と密接に結びついている。本記事では、コミックのあらすじとともに、作中に登場するテクノロジーや生態学的な設定を科学的な視点から紐解いていく。

■マーベルによる初のクロスオーバーコミックが発売

マーベル・コミックスによる『プレデター』と『猿の惑星』のフランチャイズ初のクロスオーバー作品が、7月29日水曜日の朝にコミックショップに到着した。ヤウージャ（プレデター）の透明マントを純粋なファンタジーだと思って読んだなら、物理学の観点から言っておくべきことがある。着用者の周囲の光を曲げ、わずかな大気の揺らぎだけを残すというこのエイリアン・ハンターを象徴する技術は、現実で活発に研究されている物理学の分野「変換光学」とほぼ完全に一致している。

これは、ナノスケールで設計された材料を用いて電磁波を物体の周囲に迂回させ、光学的に何もないように見せる技術である。研究室とフィクションの間にある工学的な障壁は大きく、かつ特有のものであり、それを理解することは迷彩技術そのものよりも興味深い。マーベルは公式サイトで、この号の発売日と制作チームを確定させている。

■1968年の映画の世界を舞台にした三つ巴の戦い

グレッグ・パック（代表作『プラネット・ハルク』『ワールド・ウォー・ハルク』）が脚本を手がけ、アラン・ロビンソンが作画、エスペン・グルンデティエルンが彩色を担当する『Predator vs. The Planet of the Apes』第1巻は、1968年の初代映画『猿の惑星』の世界に不時着したヤウージャを描く。そこは核戦争後の地球であり、野生化した人類を家畜とみなす知的な猿たちがすでに支配している世界だ。業界誌のICv2は、これが両作品にとって初のクロスオーバーであることを確認している。

この世界への救出任務に派遣された宇宙飛行士のアーチは、猿の文明と、どちらの種族もまだその動機を解読できない地球外の頂点捕食者との間に挟まれることになる。ComicBook.comのデイビッド・ハースは同日のレビューで、この三つ巴の戦いを5つ星中4つ星と評価し、「単なる殴り合いではなく、しっかりとした物語になっている」と評した。同時に、プレデターシリーズのホラー要素と猿の惑星シリーズの風刺的・ヒューマニスト的な要素との間に、わずかなトーンの不協和音があるとも指摘している。

20世紀スタジオとの協力で制作された全5巻の限定シリーズは、ストーンハウス、ティム・シーリー、ベン・オリバー、スコッティ・ヤング、クリス・カンパーナ、カルロス・マグノによる7種類のバリアントカバーが用意され、価格は5.99ドル（約982円、1ドル=164円換算）となっている。第2巻は2026年8月26日に発売予定だ。

■両作品に共通する「獲物になる」というテーマ

パックは、言葉にした瞬間に明らかになるテーマ上の洞察を中心に、自身のクリエイティブなアプローチを構築した。それは、『プレデター』と『猿の惑星』がどちらも同じ根源的な逆転構造を持っているということだ。『猿の惑星』では、地球の頂点種を自称していた人類が、劣等だと見なしていた存在に取って代わられたことに気づく。『プレデター』では、人類の最も有能な兵士たちが、スポーツとして自分たちを狩る何者かの獲物になっていることに気づく。この2つを重ね合わせれば、クロスオーバーの前提は自ずと出来上がる。

ヒエラルキーの頂点に立ったばかりの猿たちは今、自分たちを獲物とみなす存在に直面するのだ。「どちらのシリーズも、非常に有機的で魅力的なSFと格闘しており、暴力と戦争という巨大で永遠に普遍的なテーマに挑んでいる」と、パックは発表時に各メディアに語った。パックの制作意図を含む発表の全文は、2026年4月にBleeding Coolに掲載された。

後の作品ではなく、1968年の映画という特定の世界を物語の舞台に選んだことは、慎重に検討された世界観構築の決定である。その核戦争後の地球は、人類の技術で言えばおよそ19世紀に相当する。迷彩状態のプレデターを検知できる高度なセンサーはなく、ヤウージャの船を脅かす核兵器も残っていない。ヤウージャにとって、そこは想像し得る限り最も標的が豊富で、技術的に原始的な環境の一つである。エイリアンが自ら選んだのではなく、負傷して不時着したという事実が、この三つ巴の力学を純粋に不安定なものにしている。

■ヤウージャの迷彩は現実の科学か

シリーズの設定によれば、プレデターの迷彩システムは、手首のガントレットに組み込まれた「クローキング・チップ」と、着用者の周囲の光を曲げる適応型光ファイバースーツによって機能する。Xenopediaのヤウージャの迷彩に関する専用エントリには、シリーズの公式な詳細が記録されている。それによると、1987年の映画の視聴者が「グリマー（揺らぎ）」として知る独特のわずかな揺らぎを生み出し、水に触れると機能が乱れ、電磁パルス（EMP）で停止し、プラズマキャスターと同時には作動できない。これらの故障モードはすべて科学的に辻褄が合っており、その整合性こそがこの技術の最も興味深い点である。

現実の物理学において、ヤウージャの迷彩は変換光学に当てはまる。これはマクスウェルの方程式から導き出された数学的枠組みであり、閉鎖領域の周囲に電磁波を誘導するために材料をどのように構造化すべきかを正確に指定するものだ。この枠組みを実装する材料はメタマテリアルと呼ばれる。これは人工的に設計された構造体であり、その電磁的特性は化学的性質ではなくナノスケールの構造に由来する。

2006年、インペリアル・カレッジ・ロンドンの物理学者ジョン・ペンドリーと共同研究者たちは、そのような迷彩装置の理論的設計図を発表した。デューク大学のメタマテリアル・プログラムの記録によると、同年、デューク大学のデイビッド・スミスが最初の実証モデルを構築した。それは、分割リング共振器の同心円リングを使用して、マイクロ波放射から小さな円柱を隠すものだった。

■可視光迷彩への工学的な壁と故障モードの整合性

そのマイクロ波迷彩とプレデターのフルスペクトル可視光スーツとの間には、工学的に数桁の開きがある。マイクロ波の波長はセンチメートル単位だが、可視光は380〜700ナノメートルである。可視光を隠すには、10〜100ナノメートルスケールで構築されたメタ原子が必要であり、さらに迷彩対象が開放大気中を移動するのに合わせてリアルタイムで動的に再構成できなければならない。マッコーリー大学の研究者たちは2024年、数百の散乱体を同時にシミュレートし、複雑な波長範囲のメタマテリアル設計を加速できるモデリングツール「TMATSOLVER」を発表した。

この分野は前進している。シリーズの設定が示唆するように、人類より数千年進んだ技術を持つ存在がフルスペクトルの問題を解決しているというのは、研究の軌跡を考えれば物語的にも科学的にも妥当である。それは魔法ではなく、現在まさに取り組まれている最先端の課題なのだ。

シリーズ特有の故障モードは、このフィクションが物理学的な信頼性を最も明確に獲得している部分である。水による迷彩の乱れは、メタマテリアル構造が表面の摂動に敏感であるという既知の事実と直接結びついている。液体がメタ原子格子の実効屈折率を変化させ、誘導方程式を崩壊させるのだ。EMPに対する脆弱性は、迷彩機能が光学アレイのアクティブなマイクロプロセッサ制御に依存していることと一致する。電子機器を破壊すれば、フィールドは崩壊する。

迷彩と武器の発射が両立しないこと――プラズマキャスターを撃ちながら透明でいることはできない――は、変換光学の研究者なら誰でも予測する工学的な制約である。キャスターのプラズマ出力は、それに対応するよう特別に設計されていない光誘導システムを圧倒してしまうからだ。

■プラズマ兵器の現実と拡散問題

ヤウージャの肩にマウントされたプラズマキャスターは、装甲目標を蒸発させることができる三角形のレーザー照準アレイに誘導され、磁気で封じ込められた超高温の電離気体（プラズマ）の弾を発射する。このフィクションは、武器の動力源について一貫している。ヤウージャの船は核融合クラスの原子炉を搭載しており、プラズマキャスターはスーツの導管を通じて同じエネルギーチェーンから電力を引き出している。これは、人類が構築したものをはるかに超える技術を描写しているとしても、内部的には辻褄が合っている。

現実のプラズマ兵器の研究は二手に分かれている。一つの分野――電熱加速器と電磁レールガン――は、プラズマを飛翔体そのものとしてではなく、固体飛翔体の推進メカニズムとして使用する。海上自衛隊は2025年4月に重要なマイルストーンに到達し、実験艦「あすか」の砲塔に電磁レールガンを搭載した。これは、100海里（185キロメートル）を超える射程で、音速の約6倍の速度で固体弾を発射できる。アメリカ海軍も、トランプ大統領が2025年12月に発表したトランプ級戦艦の武装パッケージの一部として電磁レールガンを明確に挙げたことを受け、同様の技術への関心を復活させた。

プラズマそのものを飛翔体として発射するという第二の分野は、物理的な根本問題に直面している。1990年代初頭、アメリカ空軍研究所はMARAUDER（超高指向性エネルギーと放射を達成するための磁気加速リング）と呼ばれるプログラムを実施し、同軸プラズマレールガンを使用してプラズマのトロイド（環状体）を高速で加速させた。このプログラムは実証実験での成功を報告したが、詳細は1990年代半ばから機密扱いとなっている。

MARAUDERや同様のプログラムに関する公開された研究が裏付けているのは、最大の障壁、すなわちプラズマは拡散するということだ。大気圧に触れた電離気体は急速に膨張し、有効な射程に達する前に弾が拡散してしまう。ヤウージャの暗黙の工学的解決策――武器の銃身に組み込まれた小型のトロイダル磁気ボトルが、標的に到達するまで自立したフィールド内にプラズマを閉じ込める――は、理論上不可能ではない。しかし、現在の携帯技術を数桁上回る動力源と磁気閉じ込めシステムが必要となる。

指向性エネルギーの研究では、プラズマベースのシステムはビームの拡散や熱効果などの技術的課題に直面しており、それが実用的な配備を制限していると一貫して指摘されている。核融合炉から肩掛けキャスター、そしてプラズマ弾に至るエネルギーチェーンは、プレデターの世界では内部的に一貫している。ただ、2026年のいかなる文明も到達していない工学的な前提を必要とするだけだ。

■三つ巴の戦いが示す生態学的な構造

人間、猿、そして不時着したヤウージャが衝突するという三つ巴の戦いの前提は、単なるドラマチックな思いつきではない。それは生態学的に構造化された問題であり、その構造は正確である。保全生物学と島嶼生物地理学は、進化の過程を共有していない閉鎖生態系に頂点捕食者が導入された場合に何が起こるかを記録してきた。栄養カスケード、獲物となる個体群の崩壊、そして在来の捕食者の行動適応や絶滅である。現実世界の典型的な例は、1995年のイエローストーン国立公園へのオオカミの再導入だ。単一の頂点捕食者が、生態系全体の植物群落、河川の水文、獲物の個体群動態を再構築した。

このシナリオにおけるヤウージャは、単なる外来の頂点捕食者ではない。在来の生態系が太刀打ちできない技術を持つがゆえに、既存のすべての栄養段階の上に位置する超栄養的（supertrophic）な存在である。プレデターシリーズの内部規範――武装した危険な獲物のみを狩り、妊娠中の者や非武装の者を避ける――が付け加えているものは、生態学的な用語で言えば「獲物の選択性」として機能する。安定した生態系の頂点捕食者は、エネルギーの回収を最大化しつつ負傷のリスクを最小化する獲物を標的とする。ヤウージャの規範は、この適応行動を倫理として儀式化したものであり、架空の文化が進化の圧力を道徳律に組み込んだ興味深い事例である。

猿と人間の両方が、ヤウージャが順に狩りをするのではなく、それぞれ独立してプレデターに対応するというパックの物語上の選択は、生態学的に理にかなっている。競合する個体群に共通の頂点捕食者が導入されると、一時的な異種間の同盟行動が生じる。サバンナの生態系はこれを記録しており、ライオンの存在が検知されると、異なる種の草食動物が混成の群れを形成する。ジーラとコーネリアスが示す反応――負傷したヤウージャに対する科学的な好奇心、単に逃げるのではなく理解しようとする欲求――は、まさにこの行動論理を反映しており、『猿の惑星』シリーズ特有のヒューマニスト的なレンズを通して描かれている。

■核戦争と猿の進化に関する科学的考察

核の惨事が文明の逆転を引き起こし、猿が台頭して人類が退行するという『猿の惑星』の前提は、その生物学的な核心において、進化の偶発性に関する思考実験である。つまり、進化の過程は偶発的な歴史的出来事に依存するという原則だ。条件を変えれば、結果も変わる。ピエール・ブールの1963年の小説『猿の惑星』は、これを純粋な寓話として提示した。1968年の映画はそれに具体的なメカニズムを与えた。人類の文明をゼロにまで後退させ、別の霊長類の系統が知的種のニッチを占めることを可能にするほど壊滅的な核戦争である。

放射線が認知機能の進化を加速させるという具体的なメカニズムは、現代の遺伝学では通用しない。電離放射線はDNAの損傷（一本鎖および二本鎖の切断、塩基の修飾、染色体の再配列）を引き起こす。放射線誘発性の突然変異のほとんどは有害または中立である。集団における方向性のある有益な認知的突然変異は、いかなる有用な時間スケールにおいても自然選択が機能する仕組みではない。核戦争は、進化の飛躍よりも、世代を超えたがんの負担、免疫不全、個体群のボトルネックを生み出す可能性の方がはるかに高い。

このシリーズが象徴的に正しく捉えていること――そして現代の類人猿の認知研究が支持していること――は、偶発性の議論である。大型類人猿は、複雑な社会的推論、心の理論、意図的な身振りによるコミュニケーション、柔軟な問題解決など、高度な認知のための生物学的基盤を明らかに備えている。チンパンジーの認知と現代人の認知の差は、大衆文化が想定するよりも測定可能なほど小さい。両者を隔てているのは、生の認知能力ではなく、世代を超えた文化の伝達である。つまり、人類の文明が個人の知性を科学、法律、技術へと増幅させることを可能にする、蓄積された知識のネットワークだ。

人類の文明とその文化的遺産を取り除けば、競争環境は大きく変化する。このシリーズは、進化論がより漸進的に説明するであろうこと、すなわち頂点種の文化崩壊に伴う生態学的ニッチの再分配の物語的な引き金として放射線を利用している。

ヤウージャの到着は、このすでに不安定なヒエラルキーに第三の認知層を追加する。シリーズの設定が示唆する地質学的な時間スケールにわたって高度な技術を維持してきた種族は、猿も退化した人間も直接競争できない認知的・技術的地位を占めている。『Predator vs. The Planet of the Apes』の三つ巴の戦いは、その構造的な核心において、進化のタイムラインによって定義されるカースト制度である。あなたの系統はどれくらい前から技術を蓄積し始め、それがあなたに何をもたらしたのか、ということだ。

■アラン・ロビンソンのアートがもたらすバランス

この号は、1968年の映画を象徴するキャラクターに大きく依存している。チンパンジーの動物心理学者ジーラと考古学者コーネリアスは、パックが猿の文明を描くための入り口として機能する。彼らがヤウージャと初めて遭遇する場面――プラズマキャスターで兵士たちを片付けた後、負傷した状態で彼らに近づいてくるのを見る場面――は、ロビンソンのアートが最も得意とする特質を活かしている。

アラン・ロビンソンによるヤウージャの描写は、特定の芸術的選択において注目に値する。彼はエイリアンをホラーの怪物としてではなく、威圧的なコミックのヴィランとして描いている。これは勇気の欠如ではなく、『猿の惑星』シリーズのヒューマニスト的な伝統を裏切ることなくホラーに完全に傾倒することはできないクロスオーバーのための、トーンの調整である。1987年のオリジナル映画のスタイルで純粋な怪物として描かれたプレデターは、ジーラとコーネリアスを圧倒し、彼らを単なる獲物に貶めてしまうだろう。

ロビンソンのバージョン――大きく、脅威的だが、内部論理を持つキャラクターとして読み取れる――は、三つ巴の力学のバランスを保っている。彼の描く猿のキャラクターは、オリジナル映画のメイクアップと衣装の美学をコミックのページに適応させる際に達成するのが難しいリアリズムを維持しながら、「モデル通り」であるとハースに称賛されている。

この号のアクションシーンは、流動的で詳細であると説明されている。リアルというよりはコミック特有の動的なものだが、シミュレーションではなく、SF的なテーマを持つアドベンチャーストーリーであるというこの本の核心にふさわしい。5.99ドルのカバー価格で、読者はグルンデティエルンの彩色による32ページのオリジナルストーリーを手に入れることができる。これはマーベルの標準的なプレミアムフォーマットに匹敵するクリエイティブ予算である。

■注目ポイントQ&A

●プレデターの迷彩技術は現実の科学に基づいていますか？

多くの人が予想する以上に基づいています。ヤウージャの迷彩は、人工的に構造化されたメタマテリアルが物体の周囲に電磁波を迂回させる「変換光学」という、現実で活発な物理学の研究分野に当てはまります。実験室での実証では、マイクロ波や赤外線から物体を隠すことに成功しています。プレデターのような人間サイズの可視光迷彩に対する決定的な障壁はナノファブリケーション（超微細加工）です。可視光の波長は380〜700ナノメートルであり、着用者の動きに合わせて動的に再構成できる10〜100ナノメートル範囲のメタ原子が必要になります。水による機能不全、EMPへの脆弱性、武器発射との非互換性といったシリーズ特有の故障モードは、変換光学システムが実験室でどのように機能するかを考慮すると、それぞれ物理的に辻褄が合っています。現在の研究状況とプレデターの技術との間には大きな隔たりがありますが、それは物理学ではなく工学的な隔たりです。

●『Predator vs. Planet of the Apes』第1巻では何が起こりますか？

1968年の初代映画『猿の惑星』の舞台である核戦争後の地球に、ヤウージャの船が不時着します。そこはすでに知的な猿たちが支配し、野生化した人類が従属している惑星です。その世界への救出任務に就いた宇宙飛行士のアーチは、不時着したプレデターが狩りを始めるのと同時に、猿の社会に組み込まれていきます。この号は主に、アーチの救出チームとヤウージャの両方に遭遇するジーラとコーネリアスの視点に焦点を当てています。プレデターはプラズマキャスターで兵士たちを殺害した後、負傷した状態で猿たちに近づきます。ライターのグレッグ・パックは物語の根底を1968年の映画の連続性に置き、ジーラとコーネリアスを戦闘員ではなく科学者・探検家として特徴づけることで、単純な戦闘よりも複雑な三つ巴の力学を生み出しています。

●グレッグ・パックとは誰ですか？なぜこのクロスオーバーにとって重要なのでしょうか？

グレッグ・パックは、マーベル、DC、その他の出版社で600冊以上のコミックを執筆してきたアメリカのコミックライターです。ハルクを剣闘士のエイリアンの惑星に送り込み、後に映画『マイティ・ソー バトルロイヤル』のアリーナシーンにインスピレーションを与えたストーリーライン『プラネット・ハルク』（2006〜2007年）で最もよく知られています。パックの特筆すべき強みは、エイリアンの惑星にいるハルクや、猿と対決するプレデターといったハイコンセプトなアクションに聞こえる前提を、キャラクターの動機やシリーズの設定に根付かせることです。『プラネット・ハルク』と『Predator vs. Planet of the Apes』のクリエイティブな類似性は偶然ではありません。どちらも「敵対的なエイリアンの世界に追いやられた頂点種」の物語であり、パックはその原型を20年間書き続けてきたのです。

●プラズマ兵器は実際にプラズマの弾を飛翔体として発射できますか？

2026年現在では不可能です。その障壁は単なる技術的なものではなく、根本的なものです。プラズマ（電離気体）が大気圧に触れると、急速に拡散します。アメリカ空軍研究所のMARAUDERプログラムは、1990年代初頭に同軸レールガンによるプラズマトロイドの加速を実証しましたが、開放大気中での拡散問題は未解決のままでした。プラズマを使用する現在の指向性エネルギー兵器は、プラズマ自体を発射するのではなく、固体飛翔体を推進するため（電熱加速器）にプラズマを使用しています。海上自衛隊は2025年4月に実験艦「あすか」に世界で最も先進的な運用可能なレールガンを配備しましたが、これはプラズマ弾ではなく、極超音速で固体弾を発射するものです。プレデターのプラズマキャスターというフィクションは、武器の銃身内での小型化された磁気閉じ込めによって拡散問題を暗黙のうちに解決しています。これは原理的には辻褄が合っていますが、現在または近い将来の人類の技術では提供できないエネルギーと工学を必要とします。

元記事: Predator Meets Planet of the Apes: Marvel’s New Crossover Has Real Cloaking Physics