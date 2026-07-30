Snap MapにSpotifyのリアルタイム再生表示機能が追加、位置情報共有が音楽発見の場に

Snapchatは7月27日、位置情報共有機能「Snap Map」上で友人がSpotifyで再生中の楽曲をリアルタイムに確認できる新機能「Now Playing」を追加した。ユーザーは自分の視聴状況を共有する範囲を細かく設定でき、友人のアバターをタップするだけで楽曲の保存や再生が可能になる。現在Spotifyとの連携のみだが、将来的には他の音楽ストリーミングサービスへの拡大も予定されている。

■Snap Mapに音楽発見のレイヤーを追加

Snapは7月27日、Snap Mapの用途を変える新たな機能を同マップに追加した。Snapchatを開き、マップ上で友人のBitmojiアバターを見ると、その友人が現在Spotifyで再生している特定の楽曲を確認できるようになった。最後に再生した曲や再生履歴ではなく、まさに今聴いている曲が表示される。それをタップすると、アプリから離れることなく、Spotifyでその曲を開いたり、「お気に入り」に保存したり、同じ音源を使用しているSpotlight動画を閲覧したりできる。

この機能は「Now Playing」と呼ばれ、SnapchatとSpotifyの両方がサービスを提供しているすべての地域で提供が開始されており、カナダでも順次提供される予定だ。両社ともローンチ当日までこの提携について発表しておらず、TechCrunchが独占的に報じていた。

■マップ上での「Now Playing」の仕組み

この機能はオプトイン方式であり、意図的に心理的負担が少なくなるよう設計されている。Spotifyアカウントの連携は数回のタップで完了し、マップのインターフェース、Soundsセクション、友人のプロフィール、または設定メニューからアクセスできる。連携後、ユーザーは自分の視聴状況を誰に見せるかを正確に選択できる。

・マイフレンド：すべてのSnapchatの友人

・マップ上のマイフレンド：すでにユーザーの位置情報を閲覧できる友人のみ

・特定のフレンド：選択した特定のグループ

・誰にも共有しない：アカウントの連携は維持しつつ、共有を完全にオプトアウトする

共有されるのは、その瞬間にアクティブに再生されている曲のみである。一時停止中の曲や最近の履歴、アプリを開く前の情報は表示されない。ユーザーがSnapchatを24時間開かなかった場合、共有は自動的に一時停止され、アプリを再び開いたときにのみ再開される。また、アプリの設定からいつでも手動で共有を一時停止することも可能だ。

この保存メカニズムにより、これまで曲名を覚え、アプリを切り替え、検索し、手動で保存する必要があった、摩擦の多い音楽発見のループが短縮される。今後はタップするだけで、楽曲が「お気に入り」に送信される。この保存アクションは、マップ上だけでなく、Spotlight動画やSound Pagesからも機能する。

■Spotify APIがSnapに送信する実際のデータ

ユーザーがSpotifyアカウントをSnapchatに連携させると、その接続はSpotifyのOAuth 2.0認可プロトコルを通じて行われる。これは、Spotifyの再生データを読み取る何千ものサードパーティアプリで使用されているのと同じ標準規格である。Now Playingが依存している特定のエンドポイントはSpotifyの「/v1/me/player/currently-playing」であり、その瞬間にアクティブな楽曲の曲名、アーティスト、アルバム、アルバムアート、および再生状態を返す。

これは継続的なライブ接続であり、1回限りのデータ取得ではない。Snapchatはユーザーがアクティブな間、定期的にSpotifyのAPIに問い合わせを行い、1時間有効なアクセストークンを更新してリアルタイムのフィードを維持する。24時間の自動一時停止は、ユーザーがSnapchatを開いていないときにSpotify APIへの問い合わせを停止するというSnapの決定を反映したものだが、基盤となるOAuth認可は、ユーザーが明示的に取り消すまでアクティブなままである。

Spotifyのプライバシーポリシーには、ユーザーが自分のアカウントをサードパーティのサービスに接続することを選択した場合、「サードパーティのサービスは、その機能をサポートするためにデータのコピーを保存する場合がある」と記載されている。SnapもSpotifyも、Now Playingの再生データに関する具体的なデータ保持ポリシーを公開していない。つまり、SnapchatがAPIから受け取った再生履歴をどのくらいの期間保持するのか、あるいはそのデータがSnapchatの広告や推奨システムに供給されるのかどうかは、公には明言されていない。

SnapchatによるSpotify再生データへのアクセスを取り消したいユーザーは、spotify.com/account/apps のSpotifyアカウント設定ページからいつでも行うことができる。ただし、この手順は機能のローンチ資料では目立つ形では説明されていない。

■位置情報レイヤーから文化的シグナルへのSnap Mapの9年間の進化

Snap Mapは2017年6月にローンチされ、Snapが2億5000万ドルから3億5000万ドル（約410億円〜574億円、1ドル=164円換算）で買収したフランスのソーシャルマッピングスタートアップ、Zenlyの技術を基盤として構築された。ローンチ当初、マップは友人の現在地を表示し、世界中からクラウドソースされた「Our Story」コンテンツを提示していた。その後の9年間で、The Infatuationを通じたローカルビジネスの推奨、Ticketmasterを通じたライブイベント、到着通知などの安全ツール、Promoted Placesを通じた広告インベントリが追加された。月間アクティブユーザー数は2025年第4四半期に4億3500万人に達し、Now Playingの発表時には4億5000万人にまで成長していた。

Now Playingが追加するのは文化的なレイヤーである。つまり、友人が物理的にどこにいるかだけでなく、今、感情的・文化的に何を経験しているかという情報だ。これは、意味的に異なる種類のソーシャルシグナルである。位置情報は誰かがコーヒーショップにいることを教えてくれるが、視聴アクティビティは、その人が仕事モードに没頭しているのか、それとも失恋プレイリストを聴いて落ち込んでいるのかを教えてくれる。

Snapchatの音楽部門責任者であるManny Adler氏は、「音楽は人々が自己表現する最も個人的な方法の1つであり、それが友人を近づけるとき、さらに意味深いものになります」と述べている。「Now Playingは、Snap Mapに表現と発見の新たなレイヤーを追加し、Snapchatユーザーがその日のサウンドトラックを共有し、すでに知っている人々を通じて新しい音楽を見つけるのを支援します」

■SnapのアプローチがTikTok、Instagram、Spotify自身の機能とどう違うか

ソーシャルシグナルを通じて音楽発見を促すプラットフォームはSnapが初めてではないが、マップレイヤーによる配信メカニズムは、競合他社が構築したものとは構造的に異なっている。

TikTokの「音楽アプリに追加」機能は、動画で発見した曲をSpotifyなどのストリーミングサービスに直接保存できるもので、2026年4月までの1年間で60億回以上の楽曲保存を処理した。TikTokの音楽発見は主にフィード主導であり、アルゴリズムによって提示される。つまり、シグナルはコンテンツからオーディエンスへと外に向かって伝達される。Instagramの「ノート」機能は、ダイレクトメッセージ（DM）の受信トレイの上部に短い「現在再生中」のステータスを投稿できるが、これはNow Playingよりも明示的に意図的なものであり、DM内でのみ表示される。

Spotify自身も、1年以上にわたってこの方向に向けて開発を進めてきた。2025年8月にアプリ内ダイレクトメッセージングをローンチし、2026年1月にはメッセージに視聴アクティビティ機能を追加して、友人にリアルタイムで再生中の曲を表示できるようにした。2026年初頭までに、約4000万人のユーザーがSpotifyのアプリ内システムを通じて約3400万件のメッセージを送信した。当時、Spotifyはそのメッセージング機能について、外部プラットフォームでの共有を「置き換えるのではなく」、補完することを意図していると説明していた。今回のSnapとの統合は、その補完的な関係を深めるものである。

Now Playingを際立たせているのは、その表示場所と受動性である。視聴シグナルは、フィードやストーリー、チャットスレッドではなく、個人の存在に結びついたマップ上に存在する。Spotifyを連携させたユーザーは、配信のために何もする必要はない。楽曲は選択したオーディエンスのマップ上に自動的に表示される。この環境的で摩擦のないモデルには、重要な前例がある。2011年のFacebookによるSpotifyとの「フリクションレス・シェアリング」統合である。これは、ユーザーが再生したすべての曲をFacebookのタイムライン全体に自動的に配信するものだった。この機能は広く拒絶され、Spotifyのその後のソーシャル機能がオプトイン方式として設計された理由として広く引用されている。Now Playingは、オプトイン方式の連携ときめ細かいオーディエンス制御を使用することで、同じ課題をより慎重に処理している。

■Spotify対Apple Music：機能のローンチタイミングがストリーミング市場について示唆すること

初期のNow Playing統合にはApple Musicが含まれていないが、この空白にはいくつかの市場の文脈が含まれている。Appleは2026年7月17日、ライセンスコストの上昇を理由に、Apple Musicの個人プランを月額10.99ドルから11.99ドル（約1,966円、1ドル=164円換算）に値上げした。この値上げは、Apple Musicにとって約4年ぶりのことであった。

Spotifyは2026年の早い時期にすでに独自の価格引き上げを行っており、現在米国の個人向けPremiumプランは月額12.99ドル（約2,130円、1ドル=164円換算）となっている。つまり、11.99ドルのApple Musicは現在、Spotifyの同等の階層よりも安価であり、これは両サービス間の歴史的な価格関係の逆転である。

友人がリアルタイムで互いに曲を提示し合う、エンゲージメントの高いソーシャルな場にSpotifyを組み込むことは、維持および獲得の推進力としての発見の価値に対する戦略的な賭けである。暗黙の主張は、友人が今何を聴いているかを知ることは、Spotifyのサブスクライバーにとって（定着率と新規リスナー獲得の観点から）月額1ドルの価格優位性よりも価値があるということだ。Snapの発表文には、Now Playingが将来的にSpotify以外にも拡大すると記載されており、Apple Musicの統合は永久的な除外ではなく、将来的な可能性であることを示唆している。

■音楽の発見はソーシャルシグナルとアルゴリズムシグナルのどちらが効果的か

Now Playingの背後にある研究上の疑問は新しいものではない。2011年にMesnage、Rafiq、Dixon、Brixtelが行ったソーシャルネットワークを通じた音楽発見に関する研究では、ソーシャルな音楽の推奨（実際に知っている人の活動に基づくもの）は、満足度と純粋に新しい音楽の発見の両方において、非ソーシャルな推奨やランダムな推奨を上回ることがわかった。その後の分析では、ソーシャルな関係に基づく協調フィルタリングが、音楽推奨システムにおいて「標準的な情報検索技術を上回る」ことが判明している。

これが意味するのは、アルゴリズムによる推奨は、すでに好きなものと似た音楽を提案する構造的な強みがある一方で、ソーシャルな推奨は、自分では見つけられなかったであろう音楽を紹介するのに優れているということだ。友人の予期せぬ選択（深夜のアンビエントアルバムや早朝のヒップホップセッションなど）は、共同視聴のクラスターよりもモデル化が難しい。

Snap Mapのマップレイヤーによる配信は、他の表示場所では提供されない地理的および時間的な次元をソーシャルシグナルに追加する。マップ上のBitmojiの位置に結びついた友人の現在の楽曲には、暗黙のコンテキストが含まれている。それは、彼らがどこにいても、まさに今聴いているものだということだ。アンビエント・インティマシー（軽量で押し付けがましくない存在のシグナルが、積極的な対話を必要としない方法で感情的なつながりを育むことができるという概念）に関する研究が『Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace』で発表されており、友人がどこかで特定の何かを聴いていることを知るだけで、応答を要求することなく意味のある社会的な親密さが生まれることが示唆されている。

■プライバシーコントロールと受動的配信に内在する緊張関係

リアルタイムの受動的配信における設計上の課題は、音楽の好みが主観的で個人的なものであり、ユーザーが予期しない形で暴露される可能性があることだ。ワークアウトのプレイリストを配信しているユーザーは、不安な深夜のリスニングセッション中にNow Playingをアクティブにしたままにしているユーザーとは異なる社会的印象を与える。

Snapの設計は、この緊張関係への認識を反映している。4つのオーディエンス階層、24時間の非アクティブ時の自動一時停止、アカウントを自発的に連携させる要件、および再生履歴の除外はすべて、デフォルト状態の粘着性と押し付けがましさを軽減している。Spotifyを連携させただけで他に何もしないユーザーは、アクティブに聴いている間のみ、かつ過去24時間以内にSnapchatを開いた場合にのみ、共通の友人と現在の楽曲を共有することになる。

目に見えにくい緊張関係はデータ層にある。OAuth接続がアクティブな場合、SnapchatはSpotify APIからマップ上に表示される以上の再生データを受け取る。Snapがその楽曲データのストリームをどう扱うか（推奨システムや広告プロファイルに供給するのか、それとも表示後に破棄するのか）は、機能の発表やSnapの既存のプライバシー開示では公に文書化されていない。Snapのプラットフォームとデータストリームを共有したくないユーザーは、Spotifyのアカウント設定ページでアクセスを取り消すことができる。ただし、この機能はそのオプションを目立つようには提示していない。

■注目ポイントQ&A

●Snap MapのNow Playingとは何ですか？また、どのように有効にしますか？

Now Playingは、選択した友人のSnap Map上に、現在再生中のSpotifyの楽曲を表示するSnapchatの機能です。有効にするには、Snapchatを開き、マップタブ、Soundsセクション、友人のプロフィール、または設定からSpotifyアカウントを連携させます。連携後、視聴状況を閲覧できるオーディエンス（すべての友人、すでに位置情報を閲覧できる友人のみ、特定のグループ、または誰にも共有しない）を選択します。この機能はアクティブに再生されているもののみを表示し（履歴や一時停止中の曲は表示されません）、Snapchatを24時間開かなかった場合は自動的に一時停止します。

●Snap MapのNow Playingは、InstagramのノートやTikTokとどう違うのですか？

Instagramのノートは、DMの受信トレイの上部に「現在再生中」のステータステキストを表示するもので、毎回アクションを必要とする意図的な投稿です。TikTokの「音楽アプリに追加」機能は、音楽発見を動画コンテンツに結びつけ、動画からストリーミングアプリに楽曲を保存しますが、そのきっかけは友人のライブ視聴状態ではなく、動画を視聴することです。Snap MapのNow Playingは受動的かつ空間的です。シグナルは地理的なマップ上に個人の存在と結びついて表示され、配信側はSpotifyを再生していること以外に何のアクションも必要としません。発見の衝動は、フィードやDMからではなく、マップ上で友人の楽曲を見ることからもたらされます。

●Spotifyアカウントを連携させると、Snapchatはどのようなデータを受け取りますか？

接続を承認すると、SnapchatはSpotifyのWeb APIを通じて、ユーザーのSpotify再生状態への継続的なアクセス権を取得します。これには、曲名、アーティスト、アルバム、アルバムアート、およびアクティブに再生中か一時停止中かが含まれます。接続にはOAuth 2.0が使用されるため、Snapchatはリフレッシュトークンを保持し、ユーザーがSnapchatアプリを使用していないときでも、アクセスを取り消すまで再生ステータスを照会し続けることができます。Spotifyのプライバシーポリシーには、アカウントをサードパーティアプリに接続した場合、そのサービスが機能をサポートするためにデータのコピーを保持する可能性があると記載されています。SnapもSpotifyも、Now Playingの再生データに関する具体的なデータ保持ポリシーを公開していません。SnapchatのSpotifyへのアクセスは、spotify.com/account/apps でいつでも取り消すことができます。

●Apple Musicなど、他の音楽ストリーミングサービスもサポートされる予定ですか？

ローンチ時にサポートされているサービスはSpotifyのみです。Snapの発表文には、Now Playingが最終的に他のストリーミングサービスにも拡大すると記載されており、Apple Musicなどが永久に除外されるのではなく、検討中であることが示唆されています。Apple Musicは2026年7月に個人プランを月額11.99ドルに値上げしました。これは、今年初めのSpotify自身の値上げ後の価格と同じであり、ストリーミングの価格状況は競争が激しくなっています。追加の統合に関するスケジュールは発表されていません。

元記事: Snap Map Gets Real-Time Spotify Layer, Turning Location-Sharing Into Music Discovery