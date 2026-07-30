K-POP4大事務所が合同フェス「Fanomenon」―HYBE・SM・JYP・YGが共同事業体を設立

韓国のK-POP4大エンターテインメント企業（HYBE、SM、JYP、YG）は、初の共同事業体を設立し、2027年12月にソウル首都圏で大規模フェスティバル「Fanomenon」を開催すると発表した。2028年5月にはロサンゼルスでの海外公演も決定している。K-POP界を牽引する競合4社が単一の商業組織として連携する歴史的な試みであり、業界構造やファンコミュニティに多大な影響を与えることが予想される。

■K-POP4大事務所が初の共同事業体を設立

韓国の音楽業界で競合する4大企業、HYBE、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメント、YGエンターテインメントは7月27日（現地時間）、初の共同事業体を設立し、単一の商業組織として運営を行うと発表した。この事業体は、2027年12月2日から12日にかけてソウル首都圏の2会場で「Fanomenon」と呼ばれる合同フェスティバルを制作する。また、2028年5月にはロサンゼルスでの国際版の開催もすでに確定している。

この発表は、ソウルの国立現代美術館で開催された記者会見で行われた。会見は、チェ・フィヨン文化体育観光部長官と、本コンセプトを考案したJYPエンターテインメント創業者のJ.Y. Park（パク・ジニョン）氏が共同で司会を務めた。これまで4大事務所が合同形式でコンサートのラインナップを共有したことはない。BTS、BLACKPINK、Stray Kids、aespaをはじめとする4社すべての所属アーティストが同じイベントに出演する見通しであることが、Fanomenonの中核となる商業的価値であり、K-POPの歴史において前例のない試みである。

Fanomenonは、4社すべてが同等の株式を保有して設立した合弁会社によって運営される。この合弁会社は、コンサートの調整、海外展開、商業戦略を統括するプログラミングおよび運営のコントロールタワーとして機能する一方、各レーベルは引き続きアーティストのマネジメントを担当する。なお、経営陣の構成、取締役会のメンバー、CEOの選任はまだ最終決定されていない。

この合弁会社の設立には、韓国公正取引委員会（KFTC）による企業結合審査の承認が必要だった。HYBEの規模とSMの親会社であるカカオの分類により、大企業グループが関与する案件として審査対象となったためだ。各社は2026年4月16日にKFTCへ企業結合申告書を提出しており、7月27日の正式発表はKFTCの審査プロセス完了を受けて行われた。

正式な規制当局の審査と政府主導の文化イニシアチブが結びついたことで、発表前には競争法上の懸念も浮上していた。大阪公立大学で競争法を専門とするイ・サンユン教授は2026年4月、この構造が市場画定に関する疑問を引き起こす可能性があると指摘している。特に、フェスティバルにおける主要K-POPアーティストのパフォーマンスという狭い国内市場においては、海外アーティストがヘッドライナー級のK-POPタレントの真の代替にはなり得ない可能性があるという。イ教授はまた、プロジェクト特化型として設計された合弁会社が、徐々に4社全体のスケジュール調整、スポンサーシップ、メディア権を統括するハブへと変貌するリスクにも言及した。その際、過去の「3大テノール」に関する米連邦取引委員会（FTC）の事例や、2013年にSMエンターテインメントが脱退したアーティストの放送出演を妨害したとしてKFTCから制裁を受けたJYJの事例を引き合いに出している。

こうした懸念がある中でも、政府は計画を推し進めている。イ・ジェミョン大統領はK-POPを「韓国経済の中核産業」と位置づけており、チェ・フィヨン文化体育観光部長官とJ.Y. Park氏が共同委員長を務める大統領直属の「大衆文化交流委員会」が、2025年10月の発足以来、このイニシアチブの調整を担ってきた。

■ソウル開催の全貌：2つの会場と11日間のプログラム

ソウルで開催されるFanomenonは、地理的に離れた2つの会場にプログラムを分割し、それぞれ異なる役割を持たせる。

ソウル北東部の道峰区倉洞（チャンドン）地区で現在建設中の「ソウルアリーナ」は、2万8000席を備えたK-POP専用のコンサート会場であり、2027年5月に開業予定だ。ここではメインとなるコンサートプログラムが開催される。2回の週末（12月5日〜7日、12月9日〜11日）にわたる計6日間のコンサート日程が組まれ、各日複数のアーティストがパフォーマンスを行う。ソウルアリーナのプロジェクトは、スポーツ用ではなく音楽専用に設計された大規模会場が母国に存在しないという、K-POP界で歴史的に最も深刻な構造的欠陥とされてきた問題に対処するものだ。

J.Y. Park氏は7月27日の記者会見で、ソウルアリーナのラインナップはK-POPに限定されないことを確認した。すでに海外アーティストにも参加を打診し、前向きな回答を得ていると述べたが、具体的な名前は発表されていない。同じ複合施設内にある最大7000人収容の中規模ホールでは、メインステージのライブ中継が行われ、隣接するコンベンションスペースでは、アワード候補者の展示やファンコミュニティのショーケースが開催される予定だ。

Fanomenonの目玉となるアワードプログラム「Fandemonium Awards」の授賞式は、各パフォーマンス週末の土曜日と日曜日のコンサートの合間にステージ上で行われ、ライブコンサート体験と一体化される。Fandemonium Awardは従来のアワードのモデルを覆し、アーティストではなくK-POPのファンコミュニティに賞が授与される。授賞式では、ファンの活動や影響力のデータ分析に基づき、その年最も影響力のあった10のK-POPファンダムが表彰され、アーティストが出席してファンダムの代わりに賞を受け取る。「アーティストのファンが勝者であり、アーティストは彼らに代わって賞を受け取るのです」とPark氏は語った。

一方、京畿道高陽（コヤン）市にある韓国最大のコンベンション施設「KINTEX（韓国国際展示場）」は、文化プログラムのハブとして機能する。週末にはKINTEXの2つのホールが、約2万人を収容するマルチジャンルの音楽フェスティバル専用となり、ジャズ、EDM、ロック、R&B、ヒップホップ、ワールドミュージック、韓国伝統音楽などのプログラムが展開される。これは、より広範な韓流文化エコシステムに関心を持つ海外の観客を惹きつけるため、意図的にK-POPよりも幅広いジャンルを設定したものだ。2回のコンサート週末に挟まれた平日には、同じホールがファンミーティング、制作発表会、eスポーツ大会、映画やコンテンツの上映会、業界関係者向けのビジネスフォーラムの会場へと転換される。

さらに、KINTEXの別の3つのホールでは、11日間を通して「韓国文化エキスポ」が開催される。食、美容、ファッション、ゲーム、ウェブトゥーン、映画、テレビ、アニメーションなど、それぞれ独自のファンコミュニティを持つ分野を網羅し、FanomenonがK-POPのコアな観客層を超えて明確に取り込もうとしている領域だ。

■ソウルにインフラが必要だった理由

ソウルアリーナの開業は、Fanomenonの開催以上の意味を持つ。現在、K-POPは世界の音楽市場において特異な立場にある。ジャンルを代表するトップアーティストたちは、海外のアリーナやスタジアム公演を日常的に完売させているにもかかわらず、母国である韓国には音楽専用の大規模コンサート会場がなかったため、スポーツ施設でパフォーマンスを行わざるを得なかったのだ。

ソウル市は、周辺の「倉洞K-エンターテインメントタウン」開発に2兆7000億ウォン（約18億6000万ドル、約3050億円 ※1ドル=164円換算）を投資しており、そのうち約2兆ウォン（約13億8000万ドル、約2263億円 ※1ドル=164円換算）は、ソウルアリーナや隣接する文化施設への民間資金を含め、すでに拠出が約束されている。ソウル市によると、アリーナが開業すれば、年間約100回の大規模コンサートが開催される見込みだという。

Fanomenonは、ソウルアリーナの開業初年度において、その施設が世界に向けてどのような目的を持つのかを決定づける象徴的なアンカーイベントとなる。この構造的な役割により、Fanomenonは単なる「コーチェラ」との比較では捉えきれない影響力を持つ。コーチェラが南カリフォルニアの既存のフェスティバル・エコシステムを中心に構築されたのに対し、Fanomenonはフェスティバルのフランチャイズを構築すると同時に、韓国の音楽業界が長年待ち望んでいたインフラの空白を埋めようとする試みだからだ。

■既存のK-POPアワードとの違い

Melon Music Awards、Mnet Asian Music Awards（MAMA）、Golden Disc Awardsなど、既存のK-POPアワードは、4大事務所のアーティストが互いに、あるいは中小規模の事務所のアーティストと競い合う競争の場として機能している。これらのイベントは特定のプロデューサー（主催者）によって運営されており、それらを統括する共同の運営組織は存在しない。Fandemonium Awardのカテゴリーは別として、Fanomenonの構造的に最も斬新な要素は、その運営アーキテクチャにある。個々のレーベル間の競争を超越した合弁会社のコントロールタワーが、4社すべての所属アーティストを横断するプログラムを同時に運営するのだ。

機能的に最も近い例えは、プロスポーツリーグの運営方法かもしれない。各チームは共有の商業構造の中で激しく競争し、その結果、個々の企業が単独で構築できる以上の価値を集合的なプロダクトにもたらしている。NBAやNFLは、個々のフランチャイズ単独では到底及ばない規模の収益を生み出している。Fanomenonは、K-POPのライブイベント部門において、これと同様の共有商業インフラを構築しようとする明確な試みである。

SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）のモデルも参考になる。SXSWは、都市の既存の会場に音楽プログラムを分散させ、カンファレンスや展示会プログラムと組み合わせることで、ファンだけでなく世界中の業界関係者をターゲットにしている。Fanomenonの2会場体制（コンサート用のソウルアリーナと、展示会、ビジネスフォーラム、幅広い文化プログラム用のKINTEX）も、同様の論理に基づいている。

■経済効果の予測：1兆ウォンの目標

韓国文化観光研究院は、Fanomenonが11日間で海外からの観光客20万人を含む計52万人の来場者を集め、推定1兆ウォンの経済効果をもたらすと予測している。

2026年7月29日時点の為替レート（1ドル＝1448.49ウォン）で換算すると、1兆ウォンは約6億9000万ドル（約1132億円 ※1ドル=164円換算）に相当する。比較として、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事室は、コーチェラと隣接して開催されるカントリーミュージックの祭典「ステージコーチ」を合わせた経済効果を年間7億ドル（約1148億円 ※1ドル=164円換算）以上としている。つまり、Fanomenonの主催者は、初年度にして世界で最も確立された2つの音楽フェスティバルの合計にほぼ匹敵する規模を予測していることになる。

カリフォルニア州知事室によると、2025年のコーチェラ単独の来場者数は2回の週末で約25万人だった。Fanomenonの52万人という予測は、より広範な文化観光の足跡を伴う11日間のイベントに対するものである。ただし、これは政府自身の観光戦略を後押しする機関による初年度の予測であり、イベント開催後の独立した分析とは証拠としての位置づけが異なる点には留意が必要だ。

J.Y. Park氏は7月27日の記者会見で、商業的な論理について率直に語った。「最も重要なのは、これが利益を生むということです」と彼は記者団に述べた。「利益の出ないイベントに、グローバルなアーティストや企業を惹きつけることは不可能です」。コンサートのチケット販売と商業スポンサーシップがパフォーマンスの資金源となる。公的資金は、KINTEXの展示ホールへの小規模なKカルチャー企業の参加や、インバウンド観光のプロモーション支援に充てられるが、制作費の補填には使われない。

彼は国内市場からの関連データとして、2026年3月に光化門広場で行われたBTSのカムバックコンサートを挙げた。ブルームバーグの推計によると、このコンサートは1日で推定10万4000人の観客動員を記録し、経済効果は約1億7700万ドル（約290億円 ※1ドル=164円換算）に上ったと広く報じられている。Fanomenonの11日間にわたる国際的なフォーマットは、より幅広い文化プログラムを通じて、その規模の1日あたりのインパクトを繰り返し生み出そうとする試みである。

■政府支援の具体的な内容

Fanomenonにおける韓国政府の役割は、単なる共同ブランディングにとどまらない。大統領直属の「大衆文化交流委員会」は、具体的な役割分担を明らかにしている。

政府は、予想される海外からの来場者の急増に対応するため出入国手続きを簡素化し、両会場での公共の安全に関するロジスティクスを管理する。また、北米、東南アジア、欧州、日本のK-POPファンコミュニティをターゲットとした国際的なプロモーションキャンペーンを展開し、「コリアグランドセール」などの周辺イベントとFanomenonを連動させ、来場者の消費期間を最大化する方策を模索する。

税関手続き、アーティストの移動証明、グッズの物流などを扱う企業向けの専用規制ホットラインは、2026年4月から試験的に運用されており、2027年からは本格稼働する予定だ。政府はこれとは別に、需要の超過に対応するため、ソウルワールドカップ競技場などのスポーツ施設における芝生の保護やステージ設備のアップグレードに120億ウォン（2026年7月29日時点のレートで約830万ドル、約13.6億円 ※1ドル=164円換算）を投資している。

同委員会が掲げる長期的なインフラ整備の目標は、韓国国内に5万席規模のドーム会場を建設することだ。これにより、多目的スポーツスタジアムを改修しなければ不可能な規模のプロダクションを国内で開催できるようになる。チェ・フィヨン文化体育観光部長官は、7月27日の記者会見でこのイニシアチブの目的について次のように述べた。「韓国文化は世界的な注目を集めており、その成長は維持・拡大されなければなりません。私たちの最大の目標は、世界中のエンターテインメント業界からの信頼を得ながら、世界中の人々が参加したいと思うようなイベントにすることです」

■Fanomenonから完全に除外されるアーティストは誰か

現在構築されているFanomenonのコンサートプログラムは、完全に4大事務所の所属アーティストのみで構成されている。HYBEのBTS、SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ILLIT、CORTIS、KATSEYE、SAINT SATINE。SMのEXO、SHINee、aespa、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH、Red Velvet、RIIZE、Hearts2Hearts、少女時代（2027年に20周年を迎える）。JYPのStray Kids、TWICE、DAY6、ITZY。そしてYGのBLACKPINK、BABYMONSTER、BIGBANG、TREASUREである。

ATEEZ（KQエンターテインメント）、IVE（STARSHIPエンターテインメント）、(G)I-DLE（CUBEエンターテインメント）など、中堅事務所の人気アーティストは合弁会社に関与しておらず、参加への確実な道筋はない。もしコンサートのラインナップが4大事務所の独占領域にとどまるなら、FanomenonはK-POP史上最も商業的に強力なイベントであると同時に、支配的な4大レーベル以外のアーティストにとって最も構造的に排他的なイベントとなる。

J.Y. Park氏は記者会見で、K-POP以外の海外アーティストも招待される予定であり、KINTEXの音楽フェスティバルはK-POP以外のジャンルも幅広く含めるよう設計されていると示唆した。しかし、ソウルアリーナのコンサートプログラムに中堅K-POP事務所のアーティストが含まれるかどうかについては、公には言及されていない。

競争法を専門とするイ教授は、この点を明確に指摘している。同氏はKluwer Competition Law Blogへの寄稿で、2024年のカカオによるSM買収における条件付き承認を挙げ、「音楽分野において、供給拒絶や自己優遇の懸念に対処することを目的とした企業結合の是正措置をKFTCが課した前例はすでに存在する」と指摘し、これが韓国の音楽業界における「プラットフォームの企業結合審査で自己優遇を抑制した初のケース」であると述べた。

■Fanomenonの規模は実現可能か

HYBEは2025年度、12組のアーティストが53都市で279公演を行い、前年比69.4%増となる過去最高の7639億ウォン（2026年7月29日時点のレートで約5億2700万ドル、約864億円 ※1ドル=164円換算）のコンサート収益を記録した。現在進行中のBTSの「ARIRANG World Tour」は、23カ国34都市で82公演を行う、K-POP史上最大のスタジアムワールドツアーとなっている。

SMエンターテインメントも、NCT DREAM、aespa、RIIZEのグローバルツアー拡大が牽引し、2025年第4四半期単独でコンサート収益が前年同期比53.6%増の345億ウォン（約2400万ドル、約39億円 ※1ドル=164円換算）に達した。

業界の財務的な軌跡を見れば、Fanomenonの商業的な論理は理解できる。K-POPのツアー収益は急速に成長しており、ジャンルのグローバルなファンベースは大規模なライブ動員へと結びついている。そしてソウルアリーナは、国内のフラッグシップとなるコンサートフランチャイズの拠点となり得る初のインフラである。しかし、全く新しいフェスティバルが初年度に6億9000万ドルの経済効果を生み出せるのか（これは既存のイベントが何年もかけて築き上げてきたハードルである）、そして4大事務所の共同運営組織が、競合する利益を管理するライバル同士の委員会ではなく、一貫したクリエイティブ・プロデューサーとして機能できるのかについては、依然として不確実性が残る。

J.Y. Park氏が繰り返し引き合いに出すコーチェラとの比較は、両方の側面で示唆に富んでいる。コーチェラは初年度に赤字を出した。カリフォルニア州が公式プレスリリースで言及するような経済的なマシーンになるまでには、何年もの歳月と多大なブランド構築が必要だった。Fanomenonは、コーチェラの創設者たちであればフェスティバルが20年目に入るまで予測しなかったであろう初年度の結果を目標としているのだ。

■2028年5月のロサンゼルス開催とKカルチャーセンターの野望

韓国国内で開催されるソウル版のFanomenonは、「Fanomenon Awards」のブランド名で運営される。一方、海外展開には「Fanomenon Festival」という異なるブランド名が用いられる。「アワードは韓国で開催されます。海外に行くのはフェスティバルの方です」とPark氏は語った。

海外初の開催都市としてロサンゼルスが確定しており、第1回「Fanomenon Festival」は2028年5月に予定されている。具体的な会場は発表されていない。Park氏は、海外でのフォーマットはコーチェラに似た構造、つまりソウル版のアリーナとコンベンションセンターのモデルではなく、屋外での複数日程・複数ステージの構成になると説明している。

ロサンゼルスでの開催にとどまらず、大統領委員会は長期的な第3の柱として、海外の主要都市に常設の「Kカルチャーセンター」を設立する構想を概説している。各センターには、2万席規模のパフォーマンス会場と、展示ホール、商業リテールスペース、韓国政府の文化機関のオフィスが併設される予定だ。この構想は、Fanomenonのビジョンの中で構造的に最も野心的な要素であるが、資金調達、設計、スケジュールの面では実現から最も遠い段階にある。

■注目ポイントQ&A

●Fanomenonとは何ですか？既存のK-POPアワードとは何が違うのですか？

Fanomenonは、2027年12月2日から12日にかけて韓国のソウルと高陽市で初開催される、11日間にわたるフェスティバル兼アワードイベントです。K-POPの4大レーベル（HYBE、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメント、YGエンターテインメント）が初めて統合された事業体として運営する合弁会社によって制作されます。既存のK-POPアワードは独立して制作され、異なるレーベルのアーティストが互いに競い合います。一方、Fanomenonの合弁事業構造では、4社すべての所属アーティストが同じプログラムに出演し、収益モデルが共有され、会場手配、海外プロモーション、スポンサーシップなどの商業インフラが中央集権化されます。また、Fandemonium Awardは従来のモデルを覆し、ファンコミュニティが賞を獲得し、アーティストが彼らに代わって賞を受け取ります。

●Fanomenonの経済効果はコーチェラと比べてどうですか？

主催者は、11日間で海外からの20万人を含む52万人の来場者を見込み、1兆ウォン（2026年7月29日時点のレートで約6億9000万ドル、約1132億円 ※1ドル=164円換算）の経済効果を予測しています。比較としてカリフォルニア州知事室が挙げている7億ドルという数字は、コーチェラと別のカントリーフェスティバル「ステージコーチ」という、長年のブランド価値を持つ2つの確立されたイベントの合計効果です。Fanomenonは初年度でその合計額にほぼ匹敵する規模を予測しており、これは非常に野心的な目標と言えます。なお、2025年のコーチェラ単独の来場者数は2回の週末で約25万人でした。

●2027年12月のFanomenonには、韓国国外のファンも参加できますか？

はい。このイベントは明確に海外からの観客を惹きつけるよう設計されており、韓国政府はフェスティバル期間中の海外からの来場者の到着を促進するため、出入国手続きを簡素化する予定です。アーティストのラインナップ、チケットの仕組み、海外旅行パッケージについてはまだ発表されていません。また、ロサンゼルスのファンは、2028年5月に開催される別の「Fanomenon Festival」に参加する機会もあります。こちらはコーチェラスタイルの屋外マルチステージ形式になる予定です。

●中小規模のK-POP事務所のアーティストがFanomenonから除外される可能性はありますか？

それは現実的な懸念事項です。合弁会社には4大事務所のみが参加しており、もしFanomenonのソウルアリーナでのコンサートプログラムが彼らの所属アーティストのみで構成された場合、ATEEZ（KQエンターテインメント）、IVE（STARSHIPエンターテインメント）、(G)I-DLE（CUBEエンターテインメント）などの独立系事務所の人気アーティストは、K-POP界で最も商業的に重要な年次イベントから締め出される可能性があります。J.Y. Park氏は、韓国のアーティストと並んでパフォーマンスを行うためにK-POP以外の海外アーティストも招待されると述べていますが、その招待が中堅K-POP事務所のアーティストにも及ぶかどうかについては言及されていません。Kluwer Competition Law Blogに寄稿した競争法の教授は、2024年のカカオによるSM合併において、韓国の音楽業界における自己優遇を対象とした初のKFTC（韓国公正取引委員会）の是正措置が講じられたことに言及しており、これは排他的な行為が現実のものとなった場合、規制当局がそれに対処する手段を持っていることを示す前例となっています。

元記事: K-Pop’s Big Four Unite for Fanomenon, Seoul’s First Coachella-Scale Festival