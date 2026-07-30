*15:37JST 7月30日日本国債市場：債券先物は127円01銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円16銭 高値127円26銭 安値126円91銭 引け127円01銭

2年 1.458％

5年 2.003％

10年 2.782％

20年 3.652％



30日の債券先物9月限は127円16銭で取引を開始し、127円01銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.29％、10年債は4.70％、30年債は5.23％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.19％、英国債は5.03％、オーストラリア10年債は4.99％、NZ10年債は4.72％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 予想3.75％ 前回3.75％

・21:30 米・GDP速報値(4-6月) 予想2.3％ 前回2.1％

・21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月) 予想0.1％ 前回0.3％

・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 予想20.5万件 前回18.7万件



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》