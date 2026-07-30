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出来高変化率ランキング（14時台）～フューチャー、Schooなどがランクイン
*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フューチャー、Schooなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月30日 14:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜264A＞ Schoo 585100 11026.4 300.16% 0.0109%
＜2513＞ NF外株 25991 14631.577 276.22% -0.0116%
＜4722＞ フューチャー 7112400 1617277.2 260.38% 0.026%
＜2247＞ iF500H無 66171 13858.7 252.09% -0.0118%
＜6364＞ AIRMAN 309100 94884.4 231.24% 0.1941%
＜6349＞ 小森 927400 229982.98 226.29% 0.1649%
＜4221＞ 大倉工 318400 202988.4 220.62% -0.0136%
＜3850＞ NTTDIM 114700 55806.82 214.3% 0.0516%
＜8141＞ 新光商 543900 127588.54 210.25% -0.0165%
＜6516＞ 山洋電 827100 862379.6 172.89% 0%
＜453A＞ iS米カバコ 224930 46019.903 159.19% -0.0194%
＜1803＞ 清水建 13943200 6950892.04 158.91% -0.0361%
＜6862＞ ミナトHD 873700 342944.9 156.69% 0.1167%
＜2760＞ 東エレデバ 755100 609953.4 152.83% 0.0734%
＜5644＞ メタルアート 95000 173570 152.77% -0.0629%
＜2767＞ 円谷フィール 4518200 2265903.2 152.07% 0.0326%
＜6840＞ AKIBA 1372600 180545.44 148.01% 0.0357%
＜3131＞ シンデンハイテ 60600 52776.4 144.03% 0.0534%
＜5202＞ 板硝子 1661800 203096.38 142.03% -0.002%
＜2016＞ iF米710H 195630 74545.791 140.85% -0.005%
<1474> OneJP400 3403 36569.866 139.36% 0.0024%
<2568> 上場NSQ 36765 194947.167 138.32% -0.0145%
<2997> ストレージ王 43900 26264.76 120.37% -0.0007%
<2633> NFS＆P500 301290 45580.207 117.44% -0.0131%
<237A> iS米債25 1140030 52150.226 111.75% -0.0313%
<7971> 東リ 318300 68193.18 111.19% 0.0392%
<3421> 稲葉製作 212600 125134.86 110.52% -0.0451%
<2989> 東海道RE 5146 169696.94 109.74% -0.0327%
<6470> 大豊工業 229900 77184.88 106.61% 0.0045%
<8613> 丸三証 591900 248736.38 106.52% 0.0323%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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