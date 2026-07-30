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出来高変化率ランキング（14時台）～フューチャー、Schooなどがランクイン

2026年7月30日 15:00

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記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フューチャー、Schooなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月30日　14:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜264A＞ Schoo　　　　 585100 　11026.4　 300.16% 0.0109%
＜2513＞ NF外株　　　　　　25991 　14631.577　 276.22% -0.0116%
＜4722＞ フューチャー　　　　7112400 　1617277.2　 260.38% 0.026%
＜2247＞ iF500H無　　　66171 　13858.7　 252.09% -0.0118%
＜6364＞ AIRMAN　　　　309100 　94884.4　 231.24% 0.1941%
＜6349＞ 小森　　　　　　　　927400 　229982.98　 226.29% 0.1649%
＜4221＞ 大倉工　　　　　　　318400 　202988.4　 220.62% -0.0136%
＜3850＞ NTTDIM　　　　114700 　55806.82　 214.3% 0.0516%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　543900 　127588.54　 210.25% -0.0165%
＜6516＞ 山洋電　　　　　　　827100 　862379.6　 172.89% 0%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　224930 　46019.903　 159.19% -0.0194%
＜1803＞ 清水建　　　　　　　13943200 　6950892.04　 158.91% -0.0361%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　873700 　342944.9　 156.69% 0.1167%
＜2760＞ 東エレデバ　　　　　755100 　609953.4　 152.83% 0.0734%
＜5644＞ メタルアート　　　　95000 　173570　 152.77% -0.0629%
＜2767＞ 円谷フィール　　　　4518200 　2265903.2　 152.07% 0.0326%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1372600 　180545.44　 148.01% 0.0357%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　60600 　52776.4　 144.03% 0.0534%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　1661800 　203096.38　 142.03% -0.002%
＜2016＞ iF米710H　　　195630 　74545.791　 140.85% -0.005%
<1474> OneJP400　　3403 　36569.866　 139.36% 0.0024%
<2568> 上場NSQ　　　　　36765 　194947.167　 138.32% -0.0145%
<2997> ストレージ王　　　　43900 　26264.76　 120.37% -0.0007%
<2633> NFS＆P500　　301290 　45580.207　 117.44% -0.0131%
<237A> iS米債25　　　　1140030 　52150.226　 111.75% -0.0313%
<7971> 東リ　　　　　　　　318300 　68193.18　 111.19% 0.0392%
<3421> 稲葉製作　　　　　　212600 　125134.86　 110.52% -0.0451%
<2989> 東海道RE　　　　　5146 　169696.94　 109.74% -0.0327%
<6470> 大豊工業　　　　　　229900 　77184.88　 106.61% 0.0045%
<8613> 丸三証　　　　　　　591900 　248736.38　 106.52% 0.0323%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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