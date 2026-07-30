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日経平均は680円高、内外企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:51JST 日経平均は680円高、内外企業決算や米経済指標に関心
日経平均は680円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、コナミG＜9766＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、電気機器、その他製品、精密機器、非鉄金属、鉱業が値上がり率上位、証券商品先物、その他金融業、銀行業、空運業、水産・農林業が値下がり率上位となっている。
日経平均は下値の堅い展開となっている。今日はこの後、NRI＜4307＞、武田薬＜4502＞、富士電機＜6504＞、富士通＜6702＞、パナHD＜6752＞、京セラ＜6971＞、みずほ＜8411＞、コナミG＜9766＞、JT＜2914＞、OLC＜4661＞、東エレク＜8035＞、三井住友トラ＜8309＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、週間の米新規失業保険申請件数、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米個人所得・消費支出（PCE）が発表される。企業決算では、アップル、アマゾン・ドット・コムなどが4-6月期決算を発表する。《SK》
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