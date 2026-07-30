Netflixが英国でBBCと並ぶ「最初の選択肢」に―ストリーミング市場は広告モデルへ移行

英国の通信庁（Ofcom）が発表した最新レポートによると、英国の視聴者がコンテンツを選ぶ際の「最初の選択肢」として、Netflixが初めてBBCと並んだ。一方で、ストリーミング市場の加入者成長は頭打ちとなっており、業界は広告付きプランを軸とした新たな収益モデルへの転換を進めている。また、BBCの受信料制度の見直しにおいて、Netflixなどのストリーミング登録者にも課金対象を広げる案が浮上していることも明らかになった。

■英国視聴者の「最初の選択肢」でNetflixとBBCが同率に

英国の通信庁（Ofcom）は水曜朝（現地時間）、年次報告書「Media Nations 2026」を発表した。見出しを飾ったのは、英国の視聴者が最初に向かう先としてNetflixがBBCに僅差で迫ったという数字であり、これは英国人が何を視聴するかを決める際の実質的な変化を捉えている。しかし、より重要な事実はその一段下に隠されている。ストリーミング市場はかつてのような成長を止めており、業界は停滞を生き抜くために収益モデルを密かに再構築しているのだ。

英国の放送史上初めて、視聴者が何かを見ようとする際に最初に選ぶプラットフォームとして、NetflixがBBCと並んだ。Ofcomのデータによると、視聴者の26%がNetflixを筆頭に挙げ、BBCは25%だった。ただしOfcomは、1パーセントポイントの差は統計的に有意ではなく、統計上は同率であると慎重に注記している。

それでもこの結果は重要である。1世紀にわたり英国文化を定義してきた機関にNetflixが肩を並べたことは、統計的な差がなくとも意味のある指標だ。しかし、これを完全な勝利と誤認すべきではない。英国における全ビデオ視聴時間のうち、BBCは依然として約18%を占めており、Netflixの約9%のほぼ2倍に達している。コンテンツの発見と消費は別物であり、現時点では前者をNetflixが制している一方で、後者についてはイベント、ドラマ、ライブスポーツを通じてBBCが依然として大きなシェアを握っている。

■加入者増に頼らず収益を生む広告付きプラン

これが見出しの数字の根底にある構造的なストーリーである。現在、英国の約70%の家庭が定額制動画配信（SVOD）サービスを利用しているが、この数字は2021年からほとんど動いておらず、5年前と比較してもわずか2パーセントポイント高いだけだ。パンデミック期の爆発的な加入者増は終わったのである。

それにもかかわらず、収益は伸び続けている。2025年のSVOD収益は前年比18%増の51億7,000万ポンド（約68億8,000万ドル、約1兆1,283億円）に達した。加入者数の成長が止まっている中でこの数字を可能にしているメカニズムこそ、基盤となるビジネスモデルの変更、すなわち広告付きプランの導入である。

NetflixとDisney+は、2026年第1四半期時点で、それぞれの英国の加入者ベースの43%を広告付きプランに移行させている。これはニッチな製品ではなく、新規登録者の主要な軌道となっている。Netflix自身の報告によれば、広告プランが利用可能な市場における新規加入者の60%以上が、プレミアムオプションではなく広告プランを選択しているという。

この移行を可能にしている技術は特有のものである。広告付きストリーミングプランは、サーバーサイド広告挿入（SSAI）を使用している。これは、再生時にデバイスのブラウザに広告を挿入させるのではなく、プラットフォーム側がコンテンツストリーム内の事前にエンコードされたキューポイントに広告セグメントを挿入してから視聴者のデバイスに配信する仕組みだ。広告は、コンテンツ自体を運ぶのと同じHTTPアダプティブビットレートプロトコル（HLSおよびMPEG-DASH）を介して到着する。これにより、クライアントレベルでの広告ブロックが事実上不可能になり、個別の広告読み込みレイヤーなしでデバイスをまたいで大規模に広告を配信できるようになる。Netflixは、The Trade Desk、GoogleのDisplay & Video 360、Amazon DSP、MicrosoftのXandrプラットフォームなどのデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を通じて、このインベントリをプログラマティックに販売している。

その結果、加入者の成長に依存しない収益モデルが誕生した。Netflixのグローバル広告収益は2025年に約15億ドル（約2,460億円）に達し、2026年には約30億ドル（約4,920億円）を目標としている。純粋なサブスクリプションモデルが（加入者数 × 月額料金）として収益を生み出していたのに対し、ハイブリッドモデルは（広告プラン加入者 × 割引料金）＋（広告インプレッション × CPM）という第3のストリームを追加する。Netflixの規模になれば、特にヘビー視聴者の場合、広告プランの加入者1人あたりの総収益がプレミアム加入者と同等かそれを上回る可能性がある。

第2のメカニズムはバンドル（セット販売）である。Skyは現在、Netflix、Disney+、HBO Max、Hayuを単一のサブスクリプションに統合し、提供する各SVODから配信マージンを獲得している。これが、2025年の英国における有料テレビとSVODを合わせた総サブスクリプション収益が114億ポンド（約151億6,000万ドル、約2兆4,862億円）に達した理由である。個々の直接的なSVODサブスクリプションが頭打ちになる中でも、バンドルモデルは仲介業者を通じて支出を集中させている。

■視聴の分散化とライブイベントの圧倒的強さ

2025年の最も視聴されたコンテンツのチャートは、このストーリーの両面を同時に物語っている。Netflixは『K-Pop Demon Hunters』（視聴者数2,440万人）と『Adolescence』（ピーク時エピソードで1,600万人）で年間視聴のトップ2を占めた。しかし、2026年第1四半期に最も視聴された番組トップ10のうち8つはBBCが占め、『The Night Manager』と『Run Away』が牽引した。2025年のBBC『Celebrity Traitors』のフィナーレは、BBC OneとBBC iPlayer全体で平均1,480万人の視聴者を集めた。

最も示唆に富む数字は、NetflixのものでもBBCのものでもない。それはワールドカップである。2026年7月15日に行われたワールドカップ準決勝のイングランド対アルゼンチン戦では、BBCは全プラットフォームでピーク時に2,400万人の視聴者を獲得した。また、2025年の英国におけるスポーツ視聴の85%はライブで視聴された。リニアテレビ（従来型の放送）は他のあらゆる分野で衰退しているかもしれないが、「誰もが同じ時間に同じものを見る必要がある瞬間」においては、依然として優位性を保っている。

■リニアTVの急激な減少とオンラインへの移行

ライブイベントを除けば、予定された放送の状況はかなり厳しい。リニアテレビは2025年に近年で最も急激な年間減少を記録し、1人あたりの1日の平均視聴時間は12%減のわずか1時間51分となった。すべてのデバイスにおける家庭内ビデオ視聴の合計は、前年比で約7分減少し、1日あたり約4時間23分となった。ただしOfcomは、2024年の数字はUEFA欧州選手権とパリ五輪によって部分的に押し上げられていたと指摘している。

家庭内ビデオ視聴全体に占める放送局のテレビコンテンツの割合は3パーセントポイント低下した。依然として全視聴の53%を占めているものの、かろうじて過半数を保っている状態であり、現在の減少ペースを考えれば維持できる可能性は低い。従来の放送局コンテンツの週間リーチは、2022年の英国人口の78%から2025年には70%に低下した。

民間放送局は収益への打撃を吸収した。その収益は前年比3%減少し、49億8,000万ポンド（約66億2,000万ドル、約1兆856億円）から48億3,000万ポンド（約64億2,000万ドル、約1兆528億円）となった。放送局のビデオ・オン・デマンド（BVOD）収益（BBC iPlayer、ITVX、Channel 4 Streaming、5からのコンテンツ）は9%増の11億5,000万ポンド（約15億3,000万ドル、約2,509億円）となり、BVODの視聴自体も9%増加して1人あたり1日28分となった。しかし、これはリニア広告の進行中の構造的崩壊を補うには不十分だった。

英国のテレビおよびオンラインビデオ市場全体は依然として成長しており、2025年には7%増の184億ポンド（約244億7,000万ドル、約4兆130億円）に達した。この成長は完全にオンラインビデオ、特にSVODとソーシャルプラットフォームからもたらされた。一方で、従来のテレビ広告は1%減の52億ポンド（約69億2,000万ドル、約1兆1,348億円）に落ち込み、オンライン広告は9%増の393億ポンド（約522億7,000万ドル、約8兆5,722億円）に上昇した。

■若年層の「ストリーミング離れ」と高齢層の利用増

Ofcomの報告書の中で最も重大な数字は、おそらく視聴者層の最も若い層で起きていることに関するものだ。16〜34歳の視聴者は、Ofcomがストリーミング消費の「飽和状態」と表現するレベルに達しており、ソーシャルメディア、ショート動画、ゲームが彼らの関心をより効果的に奪う中で、総視聴時間は減少している。

IPA TouchPointsのデータは、この競争を浮き彫りにしている。16〜24歳の間では、96%が少なくとも月に1回はソーシャルメディアを利用しており、これが最もリーチの広いメディア活動となっている。これに続くのがストリーミング音楽（88%）、ビデオ・オン・デマンド（84%）、ゲーム（74%）である。このグループの総視聴時間は2025年に3時間減少した。子供たちがエンターテインメントコンテンツを視聴する時間は、2024年と比べて2025年には5時間減少した。

この状況におけるYouTubeの立ち位置は象徴的だ。16〜34歳の間で、YouTubeは家庭内ビデオ視聴の23%を占めており、これは全視聴者の平均を約8パーセントポイント上回っている。しかし、かつてYouTubeを定義づけていた特定の層においてさえ、YouTubeは後退しつつある。16〜24歳の年齢層では、YouTubeの週間リーチが2年連続で減少した。

テレビ受像機に限定すると、YouTubeの視聴時間は2022年以降倍増しており、1人あたり1日9分から2025年には19分に増加した。すべてのデバイスにおけるYouTubeの総視聴時間は、2022年の33分から増加し、1人あたり1日41分に達した。Ofcomが述べているように、このプラットフォームはリビングルームの画面において「主流のテレビ消費の一部としてしっかりと定着」している。

高年齢層の視聴者との対比は顕著であり、財務的にも重要である。75歳以上の視聴者層では、家庭内ビデオの総視聴時間は2022年以降、1日あたり33分増加しており、これは主にSVODでのドラマ消費が牽引している。ストリーミングプラットフォームにおける75歳以上のドラマ視聴は56%急増し、1人あたり年間36時間となった。55〜74歳の年齢層では、28%増の1人あたり年間85時間となった。ストリーミング革命は、本来ターゲットとされていなかった層に最も熱狂的に受け入れられている。そして、この層こそが、サブスクリプションや広告プランの収益を意味のあるものにするほどのボリュームで長編動画を視聴しているのである。

■BBC受信料制度の岐路と業界再編の動き

視聴習慣の統計以上に長く波紋を広げるであろうデータポイントは、Netflixが「最初の選択肢」となったことと、BBCの資金調達モデルとの関連性である。報告書自体はこれを明示的に結びつけていないが、タイミングを考えれば避けられない問題だ。

BBCの構造、目的、資金調達を定義する法的文書である「王室特許状（Royal Charter）」は、2027年12月に期限切れとなる。政府は現在、この特許状の見直しを積極的に進めている。英国のリサ・ナンディ文化・メディア・スポーツ省長官は2026年7月、議員らに対し、2028年以降のBBCの王室特許状の合意には受信料（ライセンス料）改革が含まれると述べた。真剣に検討されている具体的な提案は、現在ライブテレビの視聴やBBC iPlayerの利用世帯にのみ義務付けられている年間180ポンド（約239ドル、約3万9,000円）の受信料の適用範囲を拡大し、BBCを一度も視聴しなくても、Netflix、Disney+、Amazon Prime Videoなどのサブスクリプションを利用している世帯も対象にするというものだ。

その仕組みが重要である。これはストリーミング企業への課税ではなく（ナンディ長官はそれを否定した）、ストリーミングの加入者から徴収される料金となる。これにより、ストリーミングサービスにアクセスする際に、世帯が受信料の支払い状況を確認することが求められる可能性がある。Netflix、Disney、Warner Bros. Discoveryなどを代表するMotion Picture Association（MPA）は、すでに英政府に対して異議を唱えている。

BBC自体も資金の浸食に苦しんでおり、改革は急務となっている。有効なテレビ受信許可証の数は2026年3月までの1年間で53万9,000件減少し、2,330万件となった。これは、毎月BBCのサービスにアクセスする英国の成人の94%を大きく下回っている。BBCの受信料収入は39億ポンド（約51億9,000万ドル、約8,511億円）と多額だが、支払う世帯が減る中で実質的には減少している。

「最初の選択肢」としてNetflixとBBCが統計的に同率となったことは、政府にさらなる修辞的な影響力を与える。視聴者自身がもはやBBCをデフォルトの出発点と認識していないのであれば、現在の形での普遍的な義務的料金の正当性を維持することは難しくなる。

放送局は特許状見直しの結論をただ受動的に待っているわけではない。Skyは2026年7月、ITVのメディアおよびエンターテインメント部門（ITVのチャンネル、ITVXストリーミングサービス、UTV）を16億ポンド（約21億3,000万ドル、約3,493億円）で買収することで合意した。この取引は規制当局の承認を条件として、英国最大の民間放送局を生み出すと予想されている。BBCのマット・ブリティン会長は、NetflixやYouTubeと大規模に競争できる公共サービステレビの単一の英国拠点となる「主権的ストリーミングプラットフォーム」戦略の一環として、Channel 4のコンテンツをiPlayer内に統合することについてChannel 4に打診したことを確認した。同時に、英国政府は2034年（有力な選択肢）または2044年に地上波テレビの信号を停止することを提案している。この変更により、すべての放送が完全にオンラインに移行し、BVODが公共サービスコンテンツのデフォルトの配信モードとなる。

Ofcomの戦略・調査担当グループディレクターであるケイト・デイヴィス氏は、この課題を率直に表現した。「現在のメディア環境で繁栄し生き残るためには、企業が変化する視聴者の習慣を理解し続け、人々がいる場所に合わせて戦略を適応させることがこれまで以上に重要になっています」

■注目ポイントQ&A

●Netflixは本当に英国でBBCを追い抜いたのですか？

決定的なものではなく、Ofcomもそう述べています。「最初の選択肢」の調査におけるNetflix（26%）とBBC（25%）の1パーセントポイントの差は統計的に有意ではなく、Ofcom自身の編集者向け注記でも、報告の目的上、この2つの数字は「同じものとして扱うべき」とされています。NetflixはBBCを王座から引きずり下ろしたわけではなく、肩を並べたのです。これは英国の放送史上初の出来事ですが、勝利ではなく同率であり、総視聴時間では依然としてBBCがNetflixの約2倍を占めています。

●ストリーミングの加入者数の成長が止まっているのに、なぜNetflixやDisney+の収益は伸びているのですか？

プラットフォームが収益モデルを再構築したためです。両社とも、純粋なサブスクリプションモデルから、サブスクリプション収入の上に広告を重ねるハイブリッドモデルへと移行しました。サーバーサイド広告挿入技術により、コンテンツ配信レベル（ストリームが画面に届く前）で広告が埋め込まれるため、ブラウザベースの広告フォーマットよりも確実でブロックされにくくなっています。Netflixの英国における広告付きプランは、2026年初頭時点で英国の加入者ベースの43%を占めており、同社は今年、2025年の2倍となる約30億ドルのグローバル広告収益を目標としています。ビジネスは世帯数を増やすことによってではなく、1世帯あたりからより多くの収益を引き出すことによって成長したのです。

●英国のNetflixやDisney+の加入者は、近いうちにBBCの受信料を支払わなければならなくなる可能性があるのですか？

これは政府が積極的に検討している現実的な可能性です。リサ・ナンディ文化・メディア・スポーツ省長官は2026年7月、次回のBBC王室特許状の合意（2028年以降）に受信料改革が含まれることを確認しました。議論されている提案は、現在ライブテレビの視聴やBBC iPlayerの利用にのみ義務付けられている年間180ポンド（約239ドル、約3万9,000円）の料金を、BBCのコンテンツを一度も視聴しなくても、Netflix、Disney+、Amazon Prime Videoなどのストリーミングサービスに加入している世帯にまで拡大するというものです。米国のスタジオやストリーマーを代表するMotion Picture Associationは、すでに英政府に異議を申し立てています。本記事の執筆時点では、最終的な決定は下されていません。

●リニアテレビは死滅しつつあるのですか？

リニアテレビは急激に減少しており、2025年には英国で12%減少し、1人あたり1日平均わずか1時間51分となりました。しかし、死滅したわけではなく、特定のユースケース、すなわちライブイベントにおいては死滅の兆候を見せていません。2026年7月15日に行われたワールドカップ準決勝のイングランド対アルゼンチン戦では、BBCはピーク時に2,400万人の視聴者を獲得しました。2025年の英国におけるスポーツ視聴の85%はライブで視聴されています。リニアテレビの未来は、ほぼ間違いなく、より限定された形態（ライブイベントプラットフォーム）となり、それ以外のすべてをオンデマンドが引き継ぐことになるでしょう。

元記事: Netflix Ties BBC as UK First Choice, but Streaming Growth Now Runs on Ads, Not Subscribers