起亜、中国向け新型車「Celtus」の予約を8月開始　データ法準拠でBaidu AI搭載へ

韓国の自動車大手・起亜（Kia）は、中国市場向けの新型クロスオーバー「Celtus」の予約受付を2026年8月13日に開始すると発表した。同モデルにはBaidu（百度）のAIが搭載されるが、これは技術的な選択ではなく、中国のデータセキュリティ法に準拠するための対応である。中国でコネクテッドカーを販売するすべての外資系自動車メーカーが同様の制約に直面しており、Celtusはその現状を反映したモデルとなる。

■中国の法規制がBaidu採用の決定要因に

2021年10月1日に施行された中国の自動車データセキュリティ規定は、中国で事業を展開するすべての外資系自動車メーカーを含む車両データ処理者に対し、規制当局が「重要データ」と分類するものを中国国内に保存することを義務付けている。このデータには、車両の位置情報、道路や交通流のデータ、乗客から収集された生体情報、および規制当局が国家安全保障や公共の利益に関連すると判断したあらゆるデータが含まれる。これらのデータの越境移転には、中国国家インターネット情報弁公室（CAC）による事前のセキュリティ評価が必要となる。

この規制は、より広範な法的枠組みの中に位置づけられている。法律事務所Pillsbury Lawの規制枠組みに関する概要分析によると、2017年のサイバーセキュリティ法は、重要情報インフラの運営者が収集した個人情報と重要データの国内保存を義務付けている。さらに、2021年のデータセキュリティ法と個人情報保護法は、これらの原則をあらゆる種類のデータ処理者に拡大している。

これが実務上意味するのは、外資系自動車メーカーが車両データをソウルやデトロイトにある自社サーバー経由でルーティングしてコンプライアンスを維持することは不可能だということだ。中国のクラウドプロバイダーを使用しなければならない。音声認識やナビゲーション接続サービスの開発を含め、2014年からBaiduと提携してきたKiaにとって、そのプロバイダーはBaidu Smart Cloudとなる。

Baidu Smart Cloudは、Kiaに対し、法規制に準拠した国内でのデータ保存・処理、MapAutoを通じた地図・ナビゲーションサービス、そしてBaiduの「ERNIE（文心大模型）」搭載システムを通じたAI音声および推論レイヤーを提供する。したがって、Baidu Intelligent System 3.0を実行するCeltusのAIコックピットは、Kiaのグローバルな生成AIアシスタント「Hey, Kia」の代替ではない。中国の法的要件を満たすために特別に構築された並行アーキテクチャである。

さらに、購入者、アナリスト、政策立案者が理解しておくべき層がもう一つある。2017年の中国国家情報法第7条は、すべての組織と市民に対し、国家情報工作を支持、支援、協力することを義務付けている。中国企業であるBaiduは、この義務の対象となる。これはリスクの推定や仮説ではなく、確定した法的条件であり、Baiduが掲げるデータプライバシーポリシーや特定のサーバーの物理的な場所に関係なく適用される。Baiduのインフラを経由する車両データは、法的に義務付けられた協力義務を通じて、中国政府の情報機関がアクセスを要求できるデータとなる。

■Kiaだけではない、すべての外資系ブランドの対応

Celtusに対するKiaのアプローチは、同じ規制圧力に対する業界全体の対応を反映している。Auto China 2026において、Volkswagenグループは、現地の規制に準拠したAIプロバイダーを使用し、中国市場向けの全車両ポートフォリオにエージェントAIを展開する計画を発表した。BMWは、中国市場向けのラインナップにおいて、AlibabaおよびDeepSeekのAIモデルをHuaweiのHarmonyOSと統合している。中国は、現地のパートナーだけでなく、現地のデータでトレーニングされ、現地で処理され、現地に保存される「現地のAI」を要求しているのだ。

中国の消費者にとって、その結果として生まれるスマートコックピットのエコシステムは、同じブランドが欧米市場で提供しているものを凌駕している。中国市場におけるインテリジェントコックピットの定義は、ナビゲーションや音楽再生をはるかに超えている。セッションをまたいで記憶を保持する音声エージェント、ジェスチャーと音声認識を組み合わせたマルチモーダル入力、車両機能やコネクテッドホームデバイスの制御、統合された乗員モニタリング、そしてエンドツーエンドの自動運転スタックなどが含まれる。Apple CarPlayやAndroid Autoに慣れ親しんだ欧米のドライバーは、中国ではすでに一世代先に進んでいる自動車ソフトウェアのカテゴリーを目の当たりにしている。

Celtusは、この環境で競争するためのKiaの布石であり、Baiduとの統合は、それを法的に可能にするためのメカニズムである。

■Celtusの実際の仕様

Celtusは、2025年12月に世界初公開されたKiaの第2世代「Seltos」の中国市場向け名称である。グローバル生産は2025年12月にインドから始まり、2026年を通じて韓国、北米、欧州、中国へと拡大した。中国向けモデルはSeltosではなくCeltusという独自の名称が与えられ、中国専用のインフォテインメント・アーキテクチャで設計されている。これは、中国をグローバルモデルが投入される一地域としてではなく、独自の製品カテゴリーとして扱うという業界の慣行に従ったものである。

この車両はKiaの新しいK3プラットフォームに基づいて構築されており、旧世代のSeltosと比較して室内空間が大幅に拡大している。Kiaが確認したグローバル向けの第2世代Seltosの仕様と同様に、ボディサイズは全長4,430mm、全幅1,830mm、全高1,600mm、ホイールベースは2,690mmとなっている。荷室容量は536リットルに達し、折りたたみ式のデュアルレベルカーゴシェルフが付属する。

エクステリアデザインは、Kiaの電動クロスオーバー「EV5」の視覚的言語を取り入れている。フロントには、大型化されたグリルに統合された垂直分割型ヘッドライト、側面にはフラッシュドアハンドル、背面には全幅にわたるリアライトバーが採用されている。上位グレードで利用可能なインテリア装備には、パノラマルーフ、ヘッドアップディスプレイ、オプションのHarman KardonまたはBoseオーディオ、64色のアンビエント照明が含まれる。

パワートレインは2種類が用意される。効率重視のオプションとして、最高出力147馬力（110kW）の2.0リットル自然吸気4気筒エンジンが設定される。また、仕様に応じて178〜190馬力（133〜142kW）を発揮する1.6リットルターボエンジンも用意される。トランスミッションは、6速マニュアル、7速デュアルクラッチオートマチック、8速トルクコンバーター式オートマチックから選択可能だ。全輪駆動（AWD）も設定され、雪、泥、砂向けの地形別モードが備わる。

価格は発表されていない。既存の中国市場向け初代Seltosの価格帯は約10万9,900〜15万9,900元であった。これは、2026年7月29日時点の為替レート（1ドル＝約7.2人民元）で換算すると、約1万5,300〜2万2,300ドル（約251万〜366万円、1ドル＝164円換算）となる。Celtusは現在の中国市場向けに位置づけられており、同様の価格帯になる可能性が高いとみられる。

■中国のスマートコックピット競争がCeltus投入に与える意味

Celtusは、購入者が自動車のソフトウェアに期待するものを根本的に再定義した市場に参入する。BYD、Geely、NIO、XPeng、Li Autoといった中国の国内自動車メーカーは、外資系メーカーが自国市場で追いつけないほどのスピードでスマートコックピットの開発を確立している。Auto China 2026を取材したアナリストたちは、中国ブランドが、現地でトレーニングされた大規模言語モデル（LLM）を搭載したエージェントAIアシスタント、エンドツーエンドの自動運転スタック、そしてすべての車両ソフトウェアを単一の更新可能なユニットに統合する集中型コンピューティングアーキテクチャを発表したと報告している。

このような状況下では、大型ディスプレイは差別化要因ではなく、最低限の必須条件にすぎない。競争力のある中国市場の車両を際立たせているのは、ハードウェアの背後にあるソフトウェア層の深さである。CeltusのAIプラットフォームであるBaidu Intelligent System 3.0は、Baiduの基盤モデル「ERNIE」上で稼働し、拡張された会話メモリー、マルチターン対話、そしてBaidu MapsやBaiduのより広範なコネクテッドサービス・エコシステムとの統合をサポートしている。

Kiaの中国における軌跡は、今回のローンチがなぜ重要なのかという背景を示している。2016年、同ブランドは中国でピークとなる65万台の車両を販売した。しかし、2017年に韓国に米国の高高度防衛ミサイル（THAAD）が配備されたことをきっかけに、中国の消費者の間で韓国ブランドに対する広範な非公式の不買運動が起こり、Kiaの販売は激減した。合弁会社の江蘇悦達起亜（Jiangsu Yueda Kia）は7年連続で赤字を計上した。その後、Kiaの中国拠点を他市場向けの輸出ハブとして活用する戦略的転換が事業の安定化に貢献し、2024年第3四半期には合弁会社が約172億ウォン（約1,190万ドル、約19.5億円）の初の営業利益を計上し、赤字の連鎖を断ち切った。2024年通年では、合弁会社は中国で前年比52.9%増の22万170台を販売した。

Celtusは、その業績回復に続く新モデルサイクルにおいて、Kiaが中国に投入した最も重要な新型車である。同社は、中国の法律で義務付けられ、10年にわたる中国企業とのパートナーシップを通じて提供される、中国のクラウドプラットフォームに裏打ちされた中国独自のAIコックピットという「技術のローカライズ」が、見出しを飾るようなスペックよりも、中国の購入者を取り戻すために重要であると賭けているのだ。

予約受付は2026年8月13日に開始される予定である。価格は発表されていない。

■注目ポイントQ&A

●Kia Celtusとは何ですか？Kia Seltosとはどう違うのですか？

Kia Celtusは、Kiaが2025年12月に世界中で発売したグローバル向けサブコンパクトクロスオーバーSUVの第2世代「Seltos」の中国市場向け名称です。Celtusは中国専用のブランディングを採用し、グローバル向けの生成AIシステム「Hey, Kia」に代わって、Baidu AIを中心に構築された中国専用のインフォテインメント・アーキテクチャを搭載しています。メカニズムの面では、Celtusはグローバル向けのSeltosと寸法、パワートレインのオプション、K3プラットフォームのアーキテクチャを共有しています。この中国向けモデルは、中国市場向けに独自の製品アイデンティティを設計するというKiaの確立された慣行を反映しています。

●なぜKiaは中国向けの車に自社のAIアシスタントではなくBaidu AIを使用しているのですか？

中国の法律で義務付けられているためです。2021年10月から施行されている中国の自動車データセキュリティ規定により、中国国内で収集された車両データは国内のインフラに保存することが義務付けられています。外資系自動車メーカーは、そのデータを自社の国際サーバー経由でルーティングすることはできません。KiaがBaidu Smart Cloudを使用しているのは、それが規制に準拠した中国のクラウドプロバイダーだからであり、BaiduのAIがKiaのグローバルシステムよりも本質的に優れているからではありません。中国でコネクテッドカーを販売するVolkswagen、BMW、General Motorsなどのすべての外資系自動車メーカーが同じ要件に直面しており、同様の国内クラウドパートナーシップで対応しています。

●中国のデータ法は、中国市場向けに製造された車を所有する購入者のプライバシーにとって何を意味しますか？

Celtusによって収集されたすべての車両データ（位置情報の記録、ナビゲーションの検索履歴、音声アシスタントとのやり取り、運転行動データなど）は、中国企業が運営するインフラ上の中国国内に保存されなければなりません。2017年の中国国家情報法第7条は、すべての中国組織に対し、中国政府の情報収集要請に協力することを法的に義務付けています。この義務は、Baiduが掲げるプライバシーポリシーに関係なく、中国企業であるBaiduに適用されます。この構造的な条件からオプトアウト（適用除外）することはできません。中国国外で中国仕様の車両を使用する読者は、車内データがこの法的枠組みの下で処理される可能性があることに留意する必要があります。

●Kia Celtusの予約はいつから始まりますか？また、価格はいくらになりますか？

予約受付は2026年8月13日に開始される予定です。KiaはCeltusの価格を発表していません。販売を終了する初代の中国市場向けSeltosの価格は約1万5,300ドルから2万2,300ドル（約251万〜366万円）であり、中国国内のクロスオーバーに対して価格競争力のある選択肢として位置づけられていました。Celtusが同様の価格設定を維持するかどうかは、市場の状況と発売時の最終的なトリム構成に依存するとみられます。

元記事: Kia Celtus China Pre-Orders Open as Chinese Data Law Mandates Baidu AI for Foreign Automakers