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エリアリンク 業績予想及び配当予想の修正
記事提供元：フィスコ
*11:43JST エリアリンク---業績予想及び配当予想の修正
エリアリンク＜8914＞は29日、2026年2月12日に公表した業績予想の修正を発表した。また、同日開催の取締役会で、2026年12月期の期末配当予想の修正を決議した。
2026年12月期（2026年1月1日～2026年12月31日）の売上高は前回予想比0.7％（2.00億円）増の287.00億円。営業利益は前回予想比3.4％（2.00億円）増の60.50億円。経常利益は前回予想比2.7％（1.50億円）増の56.70億円。当期純利益は前回予想比2.7％（1.00億円）増の38.15億円。1株当たり当期純利益は前回予想比1.95円増の75.03円。
修正の理由は、ストレージ事業のうち、ストック事業であるストレージ運用において、新規出店室数の増加に伴う稼働室数の増加やキャンペーンのコントロールによる値引き率の抑制や一部賃料の見直しによる１室あたり平均契約賃料の上昇等の影響により、通期計画に対して順調に進捗したため。
2026年12月期の期末配当金については、業績予想の修正および配当方針に基づき、1株当たり1.00円増配し、14.50円とした。なお、これにより2026年12月期の配当性向（予想）は36.7％となる。《KT》
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