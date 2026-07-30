韓国、NASAの月面基地協議に参加　月へ向かう科学機器の計画も進行

韓国宇宙航空庁（KASA）とNASAによる初の月面基地に特化した二国間ワークショップが、水曜日（7月29日）にソウルで開幕した。Korea Timesの同日付の報道によると、今後約90日以内に、人類初の恒久的な月面基地に参加する主要な国際パートナーの役割が正式に定められる見通しで、韓国の担当分野はまだ決まっていない。

■90日以内に役割を決定へ

NASAの月面基地プログラムマネージャーを務めるカルロス・ガルシア＝ガランは、KASAがソウルのオフィスで開いた記者会見で、この期限を明言した。チーフアーキテクトのヌジュード・メランシー、国際部門責任者のエリック・マイヤー、国際担当スペシャリストのネイサン・クマールを含む約10人のNASA関係者が出席した。Korea Timesによると、ガルシア＝ガランは記者団に「参加機関は今後3カ月以内にプログラムの主要要素を定める予定であり、それによって各国の貢献に関する、より具体的な協議への道が開かれる」と語った。

この90日間は、単なるスケジュール上の節目ではない。NASAが現在「ムーンベース（Moon Base）」と呼ぶ、総額300億ドル（約4兆9200億円、1ドル＝164円換算）、計79回の打ち上げを伴う地球外初の前哨基地について、そのアーキテクチャが参加国間の協議段階から、具体的なハードウェアの担当割り当てへと移る分岐点となる。

■アポロ計画は米国単独だったが、今回は違う

ガルシア＝ガランは、このワークショップを国際協力に向けた幅広い取り組みとして位置づけた。同氏はソウルで記者団に「アポロ計画は米国による取り組みだった。しかし、月面基地を建設し、さらには月へ戻るために、われわれは単独で取り組むつもりはない」と述べた。

さらに、「国際的なパートナーと手を携え、ほぼ不可能に近いことを達成できるチームをつくりたい。韓国は、この素晴らしい取り組みに参加してほしいと期待している国の一つだ」と語った。

アポロ計画のような国家主導の短期集中型モデルから、複数の国や商業パートナーによる分散型モデルへの移行は、単なる表現上の変化ではなく、計画の構造そのものに関わる。Korea Timesによると、NASAはすでに日本に与圧式月面ローバーの開発を割り当てており、イタリア宇宙機関はタレス・アレーニア・スペースの多目的居住モジュールを通じて、恒久的な月面インフラに貢献している。

韓国がそれらに相当するどの役割を担うのか、具体的には月面でどのようなハードウェアを製造、輸送、運用するのかが、7月31日まで開かれる3日間のソウル・ワークショップの議題となる。

■韓国が提供できるものとNASAが求めるもの

メランシーは、NASAがパートナーを積極的に探している分野として、着陸船、通信、移動システム、科学試料の採取、貨物コンテナを挙げた。また、それぞれの分野を韓国が持つ産業上の強みと直接結びつけた。

メランシーは「韓国には通信衛星システムに関する豊富な実績がある」と述べ、二国間協力の実例として、2022年8月にSpaceXのFalcon 9で打ち上げられた韓国初の国産月周回衛星「タヌリ（Danuri）」のミッションを挙げた。

さらに記者団に対し、「ロボット工学の産業基盤、移動システム、科学研究、センサーの各分野で、KASAは産業界との連携に向けた作業の大部分を進めてきた。われわれは、それを土台として協力を築きたい」と語った。

6月下旬に泗川（サチョン）の本部で開かれた会見でワークショップの概要を説明したKASAのオ・テソク（Oh Tae-seog）長官は、韓国の製造業は他のパートナーが提供できない能力を発揮できる可能性があると、さらに踏み込んだ主張を展開した。

オ長官は「韓国の産業競争力を宇宙分野と結びつければ、他国には提供できない可能性のある分野で貢献できる」と述べた。また、月面インフラを地球上の身近なシステムになぞらえ、「人々がそこで暮らすのであれば、住居が必要になる。電力も必要だ。生命維持システムと通信も必要になる」と語った。

Korea Heraldによると、オ長官は、人間が地球上の作業員のように「現地へ行って建設する」ことはできないため、ロボット技術や無人システムが不可欠になるとも述べた。

■韓国の科学機器は月へ向かう計画に組み込まれている

より広範な月探査計画への韓国の参加には、単なる将来構想にとどまらず、すでに具体化しているものがある。Gunter's Space Pageによると、韓国天文研究院（KASI）が管理する韓国の科学機器「月面宇宙環境モニター（LUSEM）」は、2026年後半の打ち上げが計画されているインテュイティブ・マシーンズ（Intuitive Machines）のIM-3ミッションの搭載機器に含まれている。

LUSEMは2つの開口部を使って月面の高エネルギー粒子を検出し、月が地球の磁気圏尾部（マグネトテイル）に出入りする際に、月面付近の宇宙環境がどのように変化するかを追跡する。

磁気圏尾部とは、太陽風によって細長い涙滴状に形成された地球磁場の後方部分であり、月は地球を周回する過程で定期的にその内部へ入る。磁気圏尾部の内側では、月は太陽風の直接的な衝突から部分的に守られる一方、その外側では月面が太陽風に完全にさらされる。

Gunter's Space Pageの説明によると、LUSEMはこの差を直接測定するよう設計されている。得られるデータは、将来の月面基地で活動するクルーの放射線防護を計画する上で、重要なものになるという。

WikipediaのIM-3に関する記事によると、「トリニティ（Trinity）」と名付けられたIM-3着陸船は、地球から見て月の西側に位置する大規模な月面スワール「ライナー・ガンマ（Reiner Gamma）」へLUSEMを運ぶ予定だ。月面スワールとは、原因が解明されていない局所的な磁場と関連する、明るく謎の多いアルベド模様である。

IM-3は、このような磁気異常を現地で専門的に調査する初めてのミッションとなる。ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所の「Lunar Vertex」を主要な科学ペイロードとして搭載し、LUSEMはそれと並行して粒子環境を測定する予定だ。

このミッションは、NASAの商業月面ペイロード輸送サービス（CLPS）プログラムの一環である。CLPSは、インテュイティブ・マシーンズやファイアフライ・エアロスペース（Firefly Aerospace）などの民間着陸船企業が、固定価格契約に基づいて月面へペイロードを輸送する商業輸送モデルだ。インテュイティブ・マシーンズとのIM-3契約額は約7750万ドル（約127億円、1ドル＝164円換算）とされる。

■月面基地のタイムラインが求めるもの

Korea Timesによると、NASAの改訂版ムーンベース・ロードマップでは、2028年までに4000キログラム（約8820ポンド）を超える貨物を月面へ輸送し、2032年までに恒久的なインフラと与圧式ローバーを導入する。その後、2033年から居住モジュールの接続を始める計画だ。

ガルシア＝ガランによると、プログラムは現在第1段階にあり、居住設備と移動手段のアーキテクチャを定めることに重点を置いた協議が進められている。同氏は「NASAのチームが協議のために韓国を訪れたことは、韓国がこのプロジェクトの主要な貢献国になり得ることを示す心強い兆候だ」と付け加えた。

ガルシア＝ガランはまた、ムーンベースを単なる科学的なプラットフォームではなく、経済活動のプラットフォームとしても明確に位置づけた。

同氏は「個々の企業が人間を国際宇宙ステーションへ運ぶ能力を持つようになり、新たな経済が生まれた」と述べた。さらに、「そうした経済モデルの一部を月へ拡張し、地球低軌道で見られるような活気ある市場を発展させる機会が数多くあると考えている」と記者団に語った。

■韓国の選択は地政学的な意味も持つ

アルテミス計画への参加は、中立的な技術上の決定ではない。ムーンベースを支える法的拘束力のない外交的枠組みであり、現在70カ国が署名している「アルテミス合意」は、1979年の月協定に代わるガバナンスの枠組みとして米国が設計したものだ。

米国務省によると、米国は月協定について、自由な企業活動を制約しようとした失敗例だとして明確に拒否している。一方、NASA授権法のウォルフ修正条項によってNASAとの協力を制限されている中国は、ロシアとともに、競合する国際月面研究ステーション（ILRS）計画を主導している。

韓国は2021年、10番目の国としてアルテミス合意に署名した。韓国がアルテミス陣営へ参加したことは、人類初の恒久的な月面インフラの構築を巡る二つの陣営の競争において、事実上、韓国が米国側に加わったことを意味する。

ソウルでのワークショップは単なる技術対話ではない。アルテミス合意への署名という文書上の約束を、韓国が担当する具体的なハードウェアへと転換し、陣営内での韓国の立場を具体化するプロセスでもある。

オ長官はすでに、その戦略的な考え方と直接結びつく経済的な表現を用いている。同氏は7月20日のKorea JoongAng Dailyとのインタビューで、「宇宙は半導体に次ぐ、韓国の次の大きな投資分野になろうとしている」と述べた。

KASAによると、韓国の月着陸船は2030年の実現を予定しており、Starlinkに相当する韓国独自の衛星ネットワークは2035年を目標としている。いずれも、ムーンベースの段階的な開発スケジュールと自然に組み合わせられる時期設定となっている。

■打ち上げ手段へのアクセスが韓国の構造的な制約

ソウルでの協議は、KASAが打ち上げロケットを巡る問題に同時に取り組む中で行われた。この問題は、NASAとのパートナーシップが韓国にとって戦略的に必要となる理由を浮き彫りにしている。

Korea Heraldによると、韓国の多目的実用衛星「アリラン6号（KOMPSAT-6）」は、2022年に約3700億ウォン（約2億5300万ドル、約415億円。2026年7月29日時点の換算で概算）の費用をかけて組み立てを完了した。しかし、ロシア・ウクライナ戦争に伴う遅延に続き、アリアンスペースのVega Cロケットに相乗りする衛星を巡る問題が発生し、打ち上げは2027年第2四半期まで延期された。

Korea Heraldによると、オ長官は6月の会見で「SpaceXの打ち上げ枠を確保することさえ極めて難しく、3年以内に枠を得るのは困難だと聞いている」と述べ、世界の打ち上げ市場が厳しい制約を受けていることを率直に認めた。

KASAによる第2宇宙センター建設候補地の競争入札では、8月上旬まで正式な提案を受け付け、10月までに候補地を選定する予定だ。2030年代半ばに再使用型ロケット向けの打ち上げインフラを整備することを目指している。

TechTimesによると、ムーンベース・プログラム自体もハードウェア面の問題に直面している。2026年5月にケープカナベラルで発生したブルーオリジンのNew Glenn発射台の爆発により、Moon Base Iの打ち上げは2026年秋から2027年初頭へ延期された。

韓国とNASAの双方が経験している遅延と代替策の模索は、単一の打ち上げロケットや請負企業への依存を減らす産業パートナーシップを構築する共通の動機となっている。

■3日間の実務協議が示す本気度

7月31日にソウルでのワークショップが終了するまでに、正式な合意が発表される予定はない。もっとも、3日間という日程とNASA代表団の顔ぶれは、双方がこれを儀礼的な会合ではなく、実務的な協議として扱っていることを示唆する。ガルシア＝ガランは、プログラムの中核を担うアーキテクチャ担当者と国際連携チームを率いて参加している。

Korea Timesによると、2024年5月のKASA設立後、同年10月にNASAとの正式な協力協定が締結された。さらに、KASAが2026年2月に提出したムーンベース協力提案を経て、特定のハードウェア分野を議論する今回初の専門的な二国間協議へとつながった。

次の大きな節目は、ガルシア＝ガランが示したプログラム内容の確定期間となる。ソウルでの協議が必要な合意につながれば、約90日以内に、人類初の恒久的な月面前哨基地に対して韓国が最終的にどのような貢献をするのかが、さらに明確になるはずだ。

■注目ポイントQ&A

●NASAは韓国に対し、月面基地のどの分野での貢献を求めていますか？

NASAのチーフアーキテクトであるヌジュード・メランシーは、ソウルでのワークショップで、着陸船、通信システム、移動プラットフォーム、科学試料の採取装置、貨物コンテナの5分野を挙げました。これらは、通信衛星やロボット工学に関する韓国の強みと一致します。そうした能力を示す事例として、2022年に打ち上げられた月周回衛星「タヌリ」が挙げられています。

●LUSEMとは何ですか。また、将来の月面基地クルーにとってなぜ重要なのですか？

LUSEM（月面宇宙環境モニター）は、韓国天文研究院が管理する韓国の科学機器で、月面における高エネルギー粒子の流束を測定します。2つの開口部を使い、月が地球の磁気圏尾部に出入りする際の粒子環境の変化を追跡します。磁気圏尾部は地球磁場が後方へ伸びた領域で、月は1回の軌道周回につき約4〜5日間、この領域によって太陽風から部分的に守られます。Gunter's Space Pageによると、この測定結果は、将来の月面基地で使われる居住施設や与圧服の放射線防護設計に直接役立てられます。

●中国の競合する月面計画を踏まえると、韓国のアルテミス計画への参加は何を意味しますか？

単なる科学協力ではなく、地政学的な連携も意味します。韓国が2021年に10番目の国として署名したアルテミス合意は、米国主導の月面開発陣営を支える外交的枠組みとして機能しています。一方、中国は米国法によってNASAとの協力を制限されており、ロシアとともに独自の国際月面研究ステーション計画を主導しています。韓国がアルテミス合意への署名を具体的なハードウェアの担当へと発展させれば、今後数十年のガバナンスや資源アクセスの規範を巡る二つの陣営の競争において、韓国は構造的に米国側へ位置づけられることになります。

●計画がすでに進行しているのに、月面基地における韓国の役割がまだ決まっていないのはなぜですか？

ムーンベース・プログラムは2026年3月、従来の月周回ステーション「ルナ・ゲートウェイ」の構想から、月面を中心とするアーキテクチャへ移行したばかりであり、パートナーへの担当割り当てが短期間で進められているためです。NASAは現在第1段階にあり、月の南極地域の地図作成、着陸船システムの試験、各パートナーが提供するハードウェアの定義を進めています。日本が早い段階で与圧式ローバーを割り当てられたのは、JAXAがその設計を先行して進めていたためです。韓国は2026年2月の協力提案を受けて正式な二国間協議の段階に入りました。ソウルでのワークショップは、韓国の具体的な能力をプログラムの具体的な要件に対応づける初の専門的な会合となります。Korea Timesによると、ガルシア＝ガランが示した90日という確定期限が、協議を急ぐ必要性を生んでいます。

元記事: South Korea Joins NASA Moon Base Talks With Hardware Already En Route to Moon