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出来高変化率ランキング（10時台）～Schoo、新光商などがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Schoo、新光商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月30日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜264A＞ Schoo 483900 11026.4 285.53% 0.0328%
＜2247＞ iF500H無 64808 13858.7 249.91% -0.0105%
＜8141＞ 新光商 468700 127588.54 192.69% -0.0267%
＜4722＞ フューチャー 3691000 1617277.2 186.23% 0.0298%
＜3850＞ NTTDIM 84200 55806.82 177.11% 0.0466%
＜6349＞ 小森 472300 229982.98 142.69% 0.1249%
＜1474＞ OneJP400 3403 36569.866 139.36% 0.0024%
＜5644＞ メタルアート 66900 173570 110.31% -0.0629%
＜2568＞ 上場NSQ 27968 194947.167 104.62% -0.009%
＜2760＞ 東エレデバ 470100 609953.4 93.04% 0.0749%
＜2767＞ 円谷フィール 2764000 2265903.2 91.58% 0.0618%
＜223A＞ GXAIビック 54100 34009.459 74.35% -0.0096%
＜3421＞ 稲葉製作 154400 125134.86 73.45% -0.0484%
＜2989＞ 東海道RE 3767 169696.94 72.83% -0.0356%
＜7683＞ ダブルエー 133800 76847.52 70.2% -0.0374%
＜2633＞ NFS＆P500 196650 45580.207 67.12% -0.0114%
＜1656＞ iSコア米債 348730 50795.981 65.91% -0.005%
＜1366＞ iF225Wベ 6098127 225336.743 60.35% -0.0246%
＜2524＞ NZAMTPX 52835 115543.704 55.62% -0.0053%
＜1557＞ SPDR500 2373 179120.24 54.6% -0.0111%
<3176> 三洋貿易 189700 85663.16 53.02% -0.0046%
<2014> iS米連増 570980 105583.719 52.87% -0.0144%
<453A> iS米カバコ 91380 46019.903 52.33% -0.0169%
<2971> エスコンJPN 1848 113906.22 47.38% -0.0486%
<9227> マイクロ波化 1417300 700386.82 45.22% 0.0216%
<2513> NF外株 3431 14631.577 42.94% -0.0102%
<1547> 上場米国 27125 209494.935 40.84% -0.0109%
<1578> 上場225M 12736 36714.102 39.23% 0.0136%
<6535> アイモバイル 1209600 384656.42 34.52% -0.0974%
<237A> iS米債25 546380 52150.226 30.32% -0.0255%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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