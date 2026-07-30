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出来高変化率ランキング（10時台）～Schoo、新光商などがランクイン

2026年7月30日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Schoo、新光商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月30日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜264A＞ Schoo　　　　 483900 　11026.4　 285.53% 0.0328%
＜2247＞ iF500H無　　　64808 　13858.7　 249.91% -0.0105%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　468700 　127588.54　 192.69% -0.0267%
＜4722＞ フューチャー　　　　3691000 　1617277.2　 186.23% 0.0298%
＜3850＞ NTTDIM　　　　84200 　55806.82　 177.11% 0.0466%
＜6349＞ 小森　　　　　　　　472300 　229982.98　 142.69% 0.1249%
＜1474＞ OneJP400　　3403 　36569.866　 139.36% 0.0024%
＜5644＞ メタルアート　　　　66900 　173570　 110.31% -0.0629%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　27968 　194947.167　 104.62% -0.009%
＜2760＞ 東エレデバ　　　　　470100 　609953.4　 93.04% 0.0749%
＜2767＞ 円谷フィール　　　　2764000 　2265903.2　 91.58% 0.0618%
＜223A＞ GXAIビック　　　54100 　34009.459　 74.35% -0.0096%
＜3421＞ 稲葉製作　　　　　　154400 　125134.86　 73.45% -0.0484%
＜2989＞ 東海道RE　　　　　3767 　169696.94　 72.83% -0.0356%
＜7683＞ ダブルエー　　　　　133800 　76847.52　 70.2% -0.0374%
＜2633＞ NFS＆P500　　196650 　45580.207　 67.12% -0.0114%
＜1656＞ iSコア米債　　　　348730 　50795.981　 65.91% -0.005%
＜1366＞ iF225Wベ　　　6098127 　225336.743　 60.35% -0.0246%
＜2524＞ NZAMTPX　　　52835 　115543.704　 55.62% -0.0053%
＜1557＞ SPDR500　　　2373 　179120.24　 54.6% -0.0111%
<3176> 三洋貿易　　　　　　189700 　85663.16　 53.02% -0.0046%
<2014> iS米連増　　　　　570980 　105583.719　 52.87% -0.0144%
<453A> iS米カバコ　　　　91380 　46019.903　 52.33% -0.0169%
<2971> エスコンJPN　　　1848 　113906.22　 47.38% -0.0486%
<9227> マイクロ波化　　　　1417300 　700386.82　 45.22% 0.0216%
<2513> NF外株　　　　　　3431 　14631.577　 42.94% -0.0102%
<1547> 上場米国　　　　　　27125 　209494.935　 40.84% -0.0109%
<1578> 上場225M　　　　12736 　36714.102　 39.23% 0.0136%
<6535> アイモバイル　　　　1209600 　384656.42　 34.52% -0.0974%
<237A> iS米債25　　　　546380 　52150.226　 30.32% -0.0255%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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