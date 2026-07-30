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出来高変化率ランキング（9時台）～東エレデバ、Schooなどがランクイン

2026年7月30日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東エレデバ、Schooなどがランクイン
東エレデバ＜2760＞がランクイン（9時41分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、27
年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は136億円（前期比39.5％増）予
想。前回予想から20％ほど引き上げた。AI需要の急速な拡大に伴い、顧客の先行手
配を含む受注が想定を上回る状況で推移している。年間配当は129円とする。前回予
想は108円、前期の年間配当は107円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月30日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7918＞ ウ゛ィアHD　　　 851500 　2836.54　 337.31% -0.056%
＜264A＞ Schoo　　　　　366700 　11026.4　 260.83% 0.1204%
＜6396＞ 宇野鉄　　　　　　　200 　85　 231.88% 0%
＜566A＞ iF除金高　　　　　1016 　285.061　 216.73% -0.0152%
＜5936＞ 洋シヤタ　　　　　　20500 　3111.38　 214.32% -0.0098%
＜6042＞ ニッキ　　　　　　　1200 　1005.1　 200.76% 0.0076%
＜487A＞ DAXヘ無　　　　　488 　198.817　 189.84% 0.0009%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　360200 　127588.54　 160.63% -0.0101%
＜7422＞ 東邦レマック　　　　14600 　1457.76　 124.22% 0.0055%
＜8181＞ 東天紅　　　　　　　5200 　1458.66　 111.83% -0.0146%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　26724 　194947.167　 99.14% -0.0117%
＜2846＞ NFダウHE　　　　22484 　18149.454　 96.12% -0.0195%
＜7477＞ ムラキ　　　　　　　3700 　1906.42　 95.17% -0.0759%
＜5644＞ メタルアート　　　　58000 　173570　 93.47% -0.0537%
＜7096＞ ステムセル研　　　　8700 　2284.78　 89.97% -0.014%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　2330 　725.521　 82.91% -0.0097%
＜7413＞ 創健社　　　　　　　1500 　1549.48　 82.33% 0.0314%
＜5906＞ MK精工　　　　　　27200 　7960.14　 75.15% -0.0711%
＜223A＞ GXAIビック　　　53981 　34009.459　 74.1% -0.015%
＜2760＞ 東エレデバ　　　　　398900 　609953.4　 73.72% 0.0734%
<382A> iF米35H　　　　6604 　4922.196　 69.62% -0.0005%
<2633> NFS＆P500　　194400 　45580.207　 65.84% -0.0128%
<5858> STG　　　　　　　1400 　1110.02　 65.83% 0%
<1656> iSコア米債　　　　325890 　50795.981　 58.49% -0.0037%
<2989> 東海道RE　　　　　3258 　169696.94　 56.79% -0.0405%
<7827> オービス　　　　　　2100 　2110.86　 53.92% 0.0036%
<453A> iS米カバコ　　　　84920 　46019.903　 44.7% -0.0171%
<1366> iF225Wベ　　　5206147 　225336.743　 43.77% 0%
<2014> iS米連増　　　　　488320 　105583.719　 36.78% -0.0138%
<1547> 上場米国　　　　　　25958 　209494.935　 36.43% -0.0121%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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