*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東エレデバ、Schooなどがランクイン

東エレデバ＜2760＞がランクイン（9時41分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、27

年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は136億円（前期比39.5％増）予

想。前回予想から20％ほど引き上げた。AI需要の急速な拡大に伴い、顧客の先行手

配を含む受注が想定を上回る状況で推移している。年間配当は129円とする。前回予

想は108円、前期の年間配当は107円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月30日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7918＞ ウ゛ィアHD 851500 2836.54 337.31% -0.056%

＜264A＞ Schoo 366700 11026.4 260.83% 0.1204%

＜6396＞ 宇野鉄 200 85 231.88% 0%

＜566A＞ iF除金高 1016 285.061 216.73% -0.0152%

＜5936＞ 洋シヤタ 20500 3111.38 214.32% -0.0098%

＜6042＞ ニッキ 1200 1005.1 200.76% 0.0076%

＜487A＞ DAXヘ無 488 198.817 189.84% 0.0009%

＜8141＞ 新光商 360200 127588.54 160.63% -0.0101%

＜7422＞ 東邦レマック 14600 1457.76 124.22% 0.0055%

＜8181＞ 東天紅 5200 1458.66 111.83% -0.0146%

＜2568＞ 上場NSQ 26724 194947.167 99.14% -0.0117%

＜2846＞ NFダウHE 22484 18149.454 96.12% -0.0195%

＜7477＞ ムラキ 3700 1906.42 95.17% -0.0759%

＜5644＞ メタルアート 58000 173570 93.47% -0.0537%

＜7096＞ ステムセル研 8700 2284.78 89.97% -0.014%

＜450A＞ SSSPヘ有 2330 725.521 82.91% -0.0097%

＜7413＞ 創健社 1500 1549.48 82.33% 0.0314%

＜5906＞ MK精工 27200 7960.14 75.15% -0.0711%

＜223A＞ GXAIビック 53981 34009.459 74.1% -0.015%

＜2760＞ 東エレデバ 398900 609953.4 73.72% 0.0734%

<382A> iF米35H 6604 4922.196 69.62% -0.0005%

<2633> NFS＆P500 194400 45580.207 65.84% -0.0128%

<5858> STG 1400 1110.02 65.83% 0%

<1656> iSコア米債 325890 50795.981 58.49% -0.0037%

<2989> 東海道RE 3258 169696.94 56.79% -0.0405%

<7827> オービス 2100 2110.86 53.92% 0.0036%

<453A> iS米カバコ 84920 46019.903 44.7% -0.0171%

<1366> iF225Wベ 5206147 225336.743 43.77% 0%

<2014> iS米連増 488320 105583.719 36.78% -0.0138%

<1547> 上場米国 25958 209494.935 36.43% -0.0121%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》