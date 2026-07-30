*09:45JST アセンテック---米沢市役所が「リモート PC アレイ」を導入

アセンテック＜3565＞は29日、米沢市役所(所在地：山形県米沢市)が、自治体情報システムの標準化対応および業務端末の集約を目的として、同社製品「リモート PC アレイ 100」を導入したと発表した。

同市では、基幹系システム向けの物理PCを職員一人ひとりに配布していたが、端末調達コストの上昇に加え、自治体特有の三層分離により、インターネット系、総合行政ネットワーク(LGWAN)系、マイナンバー系、税務系など用途別に複数のPCが存在し、多い部署では1人当たり3台以上の端末を設置する環境となっていた。また、OSサポート終了への対応や、ガバメントクラウド上で稼働する標準化システムへの対応も課題となっていたため、「リモート PC アレイ 100」の導入に至った。導入後は、デスク上の端末集約による省スペース化を実現したほか、物理PCと遜色ない操作性を維持しつつ、サーバー室での一元管理による保守・運用効率化を実現した。

「リモート PC アレイ 100」は、1Uサイズの筐体に複数の物理PCカートリッジと、仮想デスクトップに必要なコンポーネントを集約したリモートアクセスソリューションで、ハイパーバイザー不要のシンプルな構成により導入期間の短縮や保守運用コストの削減にも対応し、同一スペックのPCカートリッジを集約することでRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の実行環境にも適した構成となっている。《KT》