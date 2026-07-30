*09:31JST クリアル株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

クリアル＜2998＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、クリアル株式会社 代表取締役社長 執行役員 CEO横田 大造様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、横田様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、クリアル株式会社 横田 大造様です。よろしくお願い致します。

■クリアル 横田様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

横田様は、早稲田大学政治経済学部卒業後、2000年、アクセンチュア入社。2005年、オリックスにて不動産ファイナンス業務に従事した後、2007年、ラサールインベストメントマネージメントにて、オフィス、レジデンシャル、商業施設等への投資業務に携わる。2011年、新生銀行にてヘルスケアREITの企画・設立を担当。2014年、上場ヘルスケアREITの運用会社ジャパン・シニアリビング・パートナーズを創業、投資運用部長として物件取得業務を統括。

2017年4月よりクリアル株式会社の経営に参画し、代表取締役社長に就任。不動産投資プロセスのDXを大胆に推進する資産運用会社をコンセプトに、一口一万円から投資できる不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）」を含めた各不動産テック事業をローンチ。2023年、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会の代表理事に就任されました。

続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

横田様、DAIBOUCHOUさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず横田様より企業説明をお願いできますでしょうか。

DAIBOUCHOUさんも、気になる点があれば随時ご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。



■企業説明

■クリアル 横田様

当社の概要についてご紹介いたします。

当社は、幅広い投資家の方々へ訴求する資産運用プラットフォーム事業を展開しています。

ご覧の通り、投資エントリー層から投資経験層、富裕層、そして機関投資家をはじめとするプロの投資家に至るまで、当社のプラットフォームを通じて資産運用サービスを提供しています。

メインとなる事業は、投資エントリー層の方々に向けた不動産ファンドのクラウドファンディング事業です。1万円からオンラインで投資が可能であり、「CREAL（クリアル）」というサービス名で運営しています。この事業は、当社の主力を担う成長事業です。

また、投資経験者の方に対しては、よりまとまった金額で運用したい、あるいはレバレッジを活用したいといったニーズに応えるため、個人向けの不動産投資運用サービス「CREAL PB」などを提供しています。

さらに、機関投資家などのプロの投資家向けには不動産ファンド事業を展開しており、これらを同じ会社内で手掛けています。

当社の特徴として、不動産ファンドを運用するためのアセットマネージャーとしてバリューアップを行えるスキルやノウハウ、およびそれらを実践できる事業ユニットを保有している点が挙げられます。

1つ目はホテル運用事業です。昨今の良好なマクロ環境を背景に、ホテル事業は非常に強い追い風を受けています。当社自身がホテル運営を手掛けることで、ホテル投資ファンドの組成をはじめとするバリューアップ機能を備えています。

もう1つは、特に都心部におけるレジデンス（マンション等）の賃料上昇に対応する取り組みです。実際に賃料を伸ばす賃貸管理サービスや、リーシング（リーシング活動）を行える機能を子会社のクリアルパートナーズで保有しています。

このように自社でバリューアップを行いながら、皆様へ最適な資産運用商品をお届けできるプラットフォーム事業を運営しています。

続いて、当社の主力商品である不動産クラウドファンディング事業について説明いたします。

本事業はクラウドファンディングの仕組みを活用し、1口1万円から多様な不動産へ投資できるサービスです。従来の不動産投資では、自ら1,000万円や2,000万円といった資金を用意する必要がありました。しかし本サービスでは、1万円からオンライン上の数クリックで投資が完了する画期的な仕組みを実現しています。

具体的には、ファンドを選択して投資を申し込み、オンライン上で契約書に同意したうえで資金を振り込むだけで投資手続きが完了します。

1万円からレジデンス、ホテル、保育園、商業施設、物流施設など、従来はプロの間で投資対象とされていたアセットを個人の皆様へ分かりやすく提供しています。

当社のこだわりとして、商品の透明性が挙げられます。

不動産投資において大きな課題とされてきたのが、情報の非対称性です。従来は不動産会社や売主側が情報を抱え込み、オープンにされない傾向がありました。

当社はオンラインの特性を活かし、動画や分かりやすいイラストなどを用いて、投資家の皆様へ透明性の高い不動産情報を提供しています。これが当社の大きな特徴です。

以上、簡単ではございますが、当社の事業概要についてご紹介いたしました。

クリアル株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（2）に続く《MY》