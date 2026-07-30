*08:53JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1225円安の61320円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル163.41円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京エレクトロン＜8031＞、オリックス＜8411＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1225円安の61320円。

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は1153.18ドル安の51594.14ドル、ナスダックは433.97ポイント安の24442.94で取引を終了した。トランプ大統領が激しい報復攻撃を警告し対イラン軍事行動再開で、寄り付き後、下落。原油高を嫌気した売りや人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクとの根強い懸念が引き続き半導体関連の売り圧力となり、相場を押し下げた。連邦公開市場委員会（FOMC）が市場の予想通り政策金利の据え置きを決定し一時ナスダックは上昇に転じたが、ウォーシュ議長の会見を受け利上げの遅れによるインフレ加速を織り込む金利高を警戒し、終盤にかけ売りが加速し、日中安値圏で終了。



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は537.24ドル高の52747.32ドル、ナスダックは55.17ポイント安の24876.91で取引を終了した。格付け会社フィッチが第3四半期の世界リスク見通しを巡り人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクになり得ると警告しハイテク売り圧力となり、寄り付き後、まちまち。ダウは一部企業決算を好感し、続伸。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円91銭まで上昇後、163円23銭まで下落し、163円47銭で引けた。イランによるヨルダン米軍基地攻撃を受け、トランプ大統領が激しい報復攻撃を警告し原油高に連れた金利上昇に伴うドル買いが強まった。一部でサプライズ利上げの観測がある中、連邦公開市場委員会（FOMC）が会合で政策金利据え置きを決定、ウォーシュFRB議長が利上げに慎重姿勢を示しドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1375ドルから1.1471ドルまで上昇し、1.1466ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：84.66 ↑7.49）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋7.49ドル（＋9.71％）の84.66ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 2737 255

10.27

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5036 331

7.04

6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.00 26963 1763

7.00

「ADR下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1610 -138

-7.89

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 2332 -180.5 -

7.18

■そのたADR（29日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2332 -180.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.27 -0.01 6757 -8

5

8035 (TOELY) 住友商事 9.79 -0.01 1600

1

6758 (SONY.N) TDK 16.63 -1.30 2718 -2

8

9432 (NTTYY) KDDI 18.89 0.65 3087 -2

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.13 1033 -17.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.22 2.37 5264 30

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.24 -1.40 4654 -8

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.23 5036 33

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.29 -0.71 5651 -3

9

8001 (ITOCY) 丸紅 31.62 -0.65 517 -

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.81 -0.29 8015 -9

7

8031 (MITSY) 東京エレク 150.01 -15.89 49026 -97

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 1.00 13073 -2

7

4568 (DSNKY) 第一三共 17.75 -0.12 2901 14.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 -0.23 2464 -

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.33 0.12 1007 -103

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.80 0.20 1623 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 52.36 1.52 2139 -6.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.67 0.38 6755 -2

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.59 0.11 6402 -6

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.42 -0.06 7000 -6

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.46 0.74 3017 -1

3

8411 (MFG.N) オリックス 39.12 -0.08 6393 -10

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.37 -0.05 23482 -36

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.75 0.23 5801 -4

6

7741 (HOCPY) キヤノン 28.33 0.83 4629 -

6

6503 (MIELY) 三菱電機 62.87 -2.35 5137 -3

5

6981 (MRAAY) 日東電工 21.63 0.63 3535 -1

4

7751 (CAJPY) 任天堂 12.12 0.43 7922 -6

4

6273 (SMCAY) SMC 19.71 -0.43 64416 -51

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 0.18 357 -1.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 31.00 -1.80 50657 -66

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.67 0.22 2234 -2

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.42 0.20 4808 -1

1

6702 (FJTSY) 富士通 23.35 0.76 3816 -2

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.50 0.66 4085 -3

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 0.00 2737 25

5

8002 (MARUY) 三井物産 599.12 -2.66 4895 -2

3

6723 (RNECY) ルネサス 9.60 -0.99 3137 -3

3

6954 (FANUY) 京セラ 22.03 -0.15 3600 -1

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.54 0.25 1923 -1

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.98 0.26 4082 -1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.18 1.72 7056 -20

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.70 0.23 3824 -4

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.89 0.04 2543 -2

4

6857 (ATEYY) シスメックス 10.25 0.30 1675 2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.85 0.81 2427 44.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.32 0.03 1850 11.

5

（時価総額上位50位、1ドル163.41円換

算）《AN》