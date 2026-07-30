LINEヤフーとベイン、カカクコムにTOB、1株3520円で非公開化へ

■9月中旬の開始を予定、既存の公開買付価格3450円を上回る

LINEヤフー<4689>(東証プライム)は7月29日、ベインキャピタル系のBCPE Blitz Cayman,L.P.が、カカクコム<2371>(東証プライム)の非公開化を目的とする公開買付けを開始する予定だと発表した。買付価格は1株3520円で、KDDIとの不応募契約を締結できた場合は3640円に引き上げる。

公開買付けは、カカクコムの賛同と応募推奨、特別委員会の答申、国内外の競争法上の手続完了などを前提とし、2026年9月中旬の開始を見込む。買付予定数の下限は1億3180万5000株、所有割合66.05%で、上限は設けない。

■既存TOBを上回る対抗提案

現在進行中のKamgras 1による公開買付価格3450円に対し、3520円は2.03%、3640円は5.51%上回る。主要株主のOasisとは、保有する3820万548株、所有割合19.14%を応募する契約を締結している。

LINEヤフーは公開買付け成立後、必要資金を間接出資する。非公開化後の経済的持分比率はベインキャピタル50.1%、LINEヤフー49.9%を予定。価格.com、食べログ、求人ボックスと検索、LINE、PayPay、AIを連携し、送客や決済、飲食店・採用分野のDXを進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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