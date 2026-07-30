フォーシーズHD、今期株主優待の内容決定、保有株数に応じ商品とポイント進呈

■100株以上を対象に最大7万5390円相当の商品と4万ポイント

フォーシーズHD<3726>(東証スタンダード)は7月29日、今期の株主優待について、優待付与の要件と制度概要を決定したと発表した。毎年9月末時点の株主名簿に記載または記録された100株以上の株主を対象に、保有株数に応じて自社優待商品と優待ポイントを進呈する。

区分は100株、200株、300株、500株、700株、1000株以上の6段階。自社優待商品は、100株以上で3100円相当、200株以上で6600円相当、300株以上で1万円相当、500株以上で2万5492円相当、700株以上で5万1791円相当、1000株以上で7万5390円相当となる。継続4年以上の保有株主には、保有株数に応じた追加商品も進呈する。

優待ポイントは株主専用ショッピングサイト「フォーシーズHDプレミアムメンバーズ」で利用でき、100株以上で3000ポイント、200株以上で6000ポイント、300株以上で9000ポイント、500株以上で1万5000ポイント、700株以上で3万ポイント、1000株以上で4万ポイントを付与する。サイトでは化粧品・アロマ関連商品、食料品、飲料、日用品、アパレルなどを扱う。自社優待商品の内容とサイトの詳細は、決定次第改めて案内する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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